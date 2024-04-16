Jakuzi tartışmaları sonrası gözlerin çevrildiği İsmail Erdem, belediye binasındaki şatafatı böyle savundu

Politika

15 yıl sonra AK Parti'den CHP'ye geçen ve 'lüks başkanlık katı' iddialarıyla gündeme gelen Sancaktepe Belediyesi ile ilgili tartışmalar devam ediyor. Mevcut başkan Alper Yeğin'in "Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki belediye başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" diyerek işaret ettiği eski başkan İsmail Erdem sessizliğini bozdu.

"GECEKONDU DÖNEMİ İNSANLARINA..."

Sosyal medya hesabından uzun bir açıklama yayınlayan Erdem, "Sancaktepe Kurucu Belediye Başkanı olarak 2009-2019 döneminde halkın ihtiyaçlarına uzun yıllar hizmet verecek yüzlerce eserler ürettik. Belediye hizmet binası en az 200 yıl Sancaktepe halkının ihtiyacına cevap verecek şekilde imar edilmiştir. Belediye binası aynı zamanda afet koordinasyon merkezidir. Jakuzi var diyen Necati Özkan, kamerayla başkanlık mahremine giren İsmail Saymaz buldunuz mu jakuzi? Belediye binasına takılan, gecekondu dönemi insanlarına çok şey anlatmaya gerek yok. Birileri; halka yapılan hizmetten ne kadarda rahatsızlar. Ufku vizyonu olmayan zavallılar, komplekse girdiler" ifadelerine yer verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem

"YÜZLERCE ESERE BAKARAK EZİLİYORLAR"

Açıklamasının devamında isim vermeden mevcut başkan Alper Yeğin'e yüklenen Erdem, "İsmail Erdem'in yaptığı Sancaktepe halkına armağan ettiği yüzlerce esere bakarak ezilen, kendilerinin önümüzdeki beş yılda acaba ne yapabiliriz diye şimdiden karanlığa gömülen, sıkıntıdan terbasan küçük dünyanın adamlarının bizim yaptıklarımıza hayalleri yetişmez. Yaptığımız her eser bir sanat eseridir. Yapılan eserler günü kurtarmaya değil, yıllarca halka hizmet edecek mekanlar. 10 yılda; 50 yılda yapılamayacak hizmetleri halkımıza armağan ettik. Yaptığımız eserler Dünya ve Avrupada mimari ve işlevsellik açıdan ödül almış eserler" dedi.

BORCU 2 MİLYARA DAYANMIŞ

Öte yandan binaya belediyenin borç tablosu da asıldı. Lüks makam odası tartışması ile gündeme gelen belediyenin, 1 milyar 946 milyon 726 bin 113 lira borcu bulunuyor. Borcun büyük kısmını da müteahhitlerin alacağı oluşturuyor.

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

ALPER YEĞİN NE DEMİŞTİ?

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, jakuzi tartışmaları sonrası yaptığı açıklamada "Basında ve sosyal medya da yer alan Sancaktepe haberleri ile ilgili olarak; Sayın Şeyma Döğücü döneminde Başkanlık katında her hangi bir tadilat işlemi yapılmamıştır. Önceki Belediye Başkanı lüks bir banyo ve belediye başkanının ihtiyacı olmayacak şekilde bir kat tasarlamıştır" demişti.