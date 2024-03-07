Jülide İskenderoğlu: Çanakkale'de kentsel dönüşüm sözleri yerine getirilemedi - Son Dakika
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Politika

Jülide İskenderoğlu: Çanakkale'de kentsel dönüşüm sözleri yerine getirilemedi

Jülide İskenderoğlu: Çanakkale\'de kentsel dönüşüm sözleri yerine getirilemedi

Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, kentteki sorunları ve projelerini paylaştığı bir toplantıda, kentsel dönüşümün 11 yıldır yerine getirilemediğini belirtti. İskenderoğlu, Çanakkale'nin turizm, tarım ve altyapı gibi konularında çözüm odaklı çalışmalar yapacaklarını söyledi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise AK Partili belediyelerin sorunları çözdüğünü ve hizmetlere odaklandığını ifade etti.

07.03.2024 12:45  Güncelleme: 12:47
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Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, "Bu kentin sokaklarında gezip çöpleri, yolların bozukluğunu, kırık kaldırımları gördükçe, kentsel dönüşümün 11 yıldır söz verildiği halde yerine getirilemediğini gördükçe üzülüyorum." dedi.

İskenderoğlu, bir otelde düzenlenen toplantıda kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi.

Bir kampanya sürecinde olduklarını belirten Jülide İskenderoğlu, Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı olarak kentte yaşayan tüm insanlara dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Hedefinin 1 Nisan sabahı bu memlekete hizmet edecek bir vatan evladı olarak kentin sorunlarını çözme noktasında adımlar atmak olduğunu vurgulayan İskenderoğlu şunları kaydetti:

"Biz hazırladığımız projeleri halkımızla paylaşıyoruz. Sığ söylemlerden uzak bir şekilde, insanlara selam vererek, onların dertlerini sıkıntılarını dinleyerek ilerletiyoruz bu süreci. Çok keyifli, güzel geçen bir kampanya dönemindeyiz. Tam Çanakkale'ye yakışır şekilde. Benim 21 yıllık siyasi hayatımda birini kötüleyerek, birine iftira atarak siyaset yaptığım hiç görülmedi. Ben bugüne kadar yaptığım işlerle Çanakkale'ye olan sevdam, aşkımla ve Çanakkale'ye verdiğim hizmetlerle anılmak istiyorum. Bundan sonra da Jülide İskenderoğlu böyle anılacak. Kampanya sürecinde hiç kimseye cevap vermiyorum özellikle. Bazı konuşmaları genel siyasete getirmeye çalışanlara aslında 1994'ü hatırlatmak istiyorum. AK Parti'nin kuruluş hikayesi biliyorsunuz ki aslında İstanbul seçimleridir. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın aday olduğu o dönemde çöp, çamur ve çukur siyaseti üzerine İstanbul bu haldeydi ve hep söylüyorum İstanbul'da bir şey değişti. Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı oldu. Türkiye'de her şey değişti. O yüzden bir belediye başkanı bazen ülkenin kaderini değiştirir. Bugün ne yazıktır ki aşık olduğum bu şehirde 40 günü geçkin süredir sokaklarda geziyorum. Özellikle yürümeye çalışıyorum ve yürüdüğüm de gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü burası benim şehrim, benim evim. Bu kentin sokaklarında gezip çöpleri, yolların bozukluğunu, kırık kaldırımları gördükçe, kentsel dönüşümün 11 yıldır söz verildiği halde yerine getirilemediğini gördükçe üzülüyorum."

Çanakkale'de 2024 yılında bunların konuşulmaması gerektiğini düşündüğünü dile getiren İskenderoğlu, şöyle devam etti:

"Konuşmamız gerekenler bence kurvaziyer limanına gelen gemi sayısını yüzde 40 nasıl artırırız. Esnafımız buradan nasıl daha fazla para kazanabilir. Bugün turizmde marka olan Troya Müzemize ilave olarak Parion Müzemizi nasıl yaparız. Gelen turistimiz 2 gece daha konaklayabilsin. Şehitlik ziyaretlerimizi nasıl arttırabiliriz ki Çanakkale birlikte büyüsün. Tarımdaki üreticimize nasıl destek olabiliriz. Üretmeye daha hızlı devam etsinler. Merkez belediye aslında bir nevi turizm ile tarım ile şehrin lokomotifidir. O yüzden de biz bunların hepsini bir dert olarak görüyoruz ve bunlarla ilgili çözüm odaklı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz."

İskenderoğlu, 9 Mart'ta düzenleyecekleri proje tanıtım toplantısında Çanakkale'nin yeni dönemi için hazırladıkları çalışmaları kent halkına aktaracaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider de artık Çanakkale'nin hak ettiği hizmetlere kavuşması arzusunda olduğunu anlattı.

Bir Çanakkaleli olarak bunu özellikle arzu ettiğini vurgulayan Gider, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Şu anda CHP'li ve AK Partili olan ayrıca diğer partilerde olan belediyeleri ilçeleri ve beldeleri dolaşıyorum. Bu çok net bir tespitim, Cumhuriyet Halk Partisinin yönettiği belediyelerin olduğu ilçelere gittiğimiz zaman bize gelen talepler, çöpler toplanmıyor, asbestli borular hala değiştirilmedi, biz kanserojen su içiyoruz, altyapı çalışmaları tamamlanmadı, en ufak bir yağmurda sel baskınlarıyla karşılaşıyoruz, çamurlu yollardan geçiyoruz şeklinde. Belediye başkanlarımız da bunlara çözüm üretmekten ziyade devamlı bir şikayet içindeler. Ödeneksizlikten, işsizlikten şikayet ediyorlar. Genel merkez ve genel yönetimden destek göremediklerini şikayet ediyorlar. Oysa bu doğru değil. Çünkü sizin ciltler dolusu şikayetiniz bir işin halledildi cevabının yerini karşılamaz. AK Partili başkanlar tarafından yönetilen belediyelerin olduğu yerlere gittiğimizde de gelen talepler belediye sınırlarının dışında da olsa şu yolları aydınlatın, çünkü biz gece orada yürüyüşe çıkıyoruz. İlave Millet Bahçeleri yapın ve her ilçede yeterince park olmasına rağmen bu talep ediliyor. İstihdam arttırıcı projeleri geliştirin, arttırın diyorlar. TOKİ· ya da belediye vasıtasıyla sosyal konut sayısını arttırın diyorlar. Neden AK Partili belediyelerde bu talepler geliyor da CHP'li belediyelerde o talepler geliyor. Çünkü AK Partili belediyeler bir dönem bile belediye başkanlığı yapmış olsalar bu problemleri zaten çözmüşler. AK Partili bir belediyenin olduğu yerde çöp konuşulmaz, altyapı sorunları konuşulmaz, doğalgaz konuşulmaz. Bunlar bitmiştir çünkü."

Toplantıya AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Merkez İlçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, kadın ve gençlik kollarının başkanları ile il genel meclisi ve belediye meclisi adayları katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Jülide İskenderoğlu: Çanakkale'de kentsel dönüşüm sözleri yerine getirilemedi - Son Dakika

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