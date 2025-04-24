Kadem Ekşi: " Kiptaş, 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasında bağımsız tekil 79 konut yenilemiş, bu akıllara ziyan bir durum"

"100 bin konut Kadir Topbaş beyin hizmet döneminde İstanbullulara deprem güvenli yaşam alanı olarak teslim edildi"

"İBB maalesef özellikle heyelan sahalarını imara açmakla meşgul"

"Bugün 560 milyarlık bir finansman kaynak kayıp, İstanbul'un aşağı yukarı yıllık bütçesinden bahsediyoruz, o parayla 200 bin konutu yenilemiş olurduk"

"Yarısı Bizden kampanyalarına vatandaşımız sahip çıktı, devletimiz o anlamda önemli katkıyı ortaya koyuyor"

İSTANBUL - Jeofizik Mühendisi ve Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi, Kiptaş'ın 7 yılda bağımsız tekil 79 konut yenilemiş olmasının, akıllara ziyan bir durum olduğunu söyledi.

Ekşi, İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremin ardından şehirdeki yapı stoğu ve deprem riskiyle alakalı açıklamalarda bulundu. Ekşi, "Temel barınma hakkı, güvenli yaşam hakkı konularında atmamız gereken çok hızlı adımlar var. Bu adımları maalesef atamadık. 7'inci yıldayız. Son 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasında bağımsız tekil 79 konut yenilemiş Kiptaş. Bu akıllara ziyan bir durum. İstanbullular adına son derece ne kadar savrulduğumuzun en açık ifadesi bu olsa gerek" dedi.

İstanbul'da dün meydana gelen 6.2'lik deprem vatandaşlarda endişeye sebep oldu. Depremin ardından İstanbul'un depreme ne kadar hazır olduğu sorusu yine akıllara geldi. Jeofizik Mühendisi ve Eski İBB Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu Başkanı Kadem Ekşi de İstanbul'da riskli yapı stoğu, deprem riski ve yapılması gerekenler konusunda açıklamalarda bulundu.

"O parayla 200 bin konutu yenilemiş olurduk"

Ekşi, "İBB devasa bir kurum. Bütçenin kentsel dönüşüm ve deprem kapsamındaki kullanım miktarları, daha önceki Kadir Bey döneminde yüzde 5.9'unu kentsel dönüşüme ayırıyorduk. KİPTAŞ aracılığıyla aşağı yukarı 83 bin konut, Mesken ve Gecekondu Müdürlüğü eliyle de 17 bin, yani 100 bin konut Kadir Topbaş beyin hizmet döneminde İstanbullulara deprem güvenli yaşam alanı olarak teslim edildi. Yani yıllık ortalaması 5 bin. İstanbul'da reklam algı manipülasyon ve şov yerel yönetimlerde öne çıkınca finansman ve kaynaklarda da çeşitlilik artırılmayınca 0,85'e düşürülmüş. Yani aşağı yukarı 6 kat daha az kaynak aktarılmış. İBB kaplumbağa hızı ile adeta bu çalışmaları yaptı. Söyleşiler çalıştaylar sempozyumlar bilinen ritüel zaman kaybıyla İstanbul cebelleşti. Sorunlarla yüzleşme noktasında bir hizmet akdi gerçekleştirilemedi. Bu dönemde Kiptaş aracılığıyla 3 bin 254 konutta kaldık. Eski belediye başkanında, belediye meclisine gelip afet odaklı deprem eylem planını açıkladığı mecliste, gözümüzün içine baka baka yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin, 10 yılda İstanbul'da tüm birimlerinin yenileyeceğini ifade eden meclis konuşması ve tutanaklar var. İstanbullu olarak çok sevindik tabii. En azından hızlı bir değişim ve toparlanma sürecini şehrimizin hazırlanacağına inanmak istedik. Ama finansman noktasında kaynakların azaltılması ve şehrin en önemli problemlerinden bir tanesi de deprem. Ulaşım raylı sistemler su temini ne kadar önemliyse, yaşam temel barınma hakkı güvenli yaşam hakkı esas anayasa gereği bu alanda atmamız gereken çok hızlı adımlar var. Bu adımları maalesef atamadık. 7'inci yıldayız. Son 'İstanbul Yenileniyor' kampanyasında bağımsız tekil 79 konut yenilemiş Kiptaş. Yani bu akıllara ziyan bir durum. İstanbullular adına son derece ne kadar savrulduğumuzun en açık ifadesi bu olsa gerek. İstanbul'da 600 bin civarında binanın hızla yenilenme gerçeği elimizde. İBB hızlı tarama testleri ile 350 bin riskli yapı konutunu tespit etmişler. Ama bunlara müdahale edeceğimiz bir eylem planı yok. Bugün 560 milyarlık bir finansman kaynak kayıp. İstanbul'un aşağı yukarı yıllık bütçesinden bahsediyoruz. O parayla 200 bin konutu yenilemiş olurduk" dedi.

"Bu deprem bize son uyarısını verdi"

Kadem Ekşi, "Özellikle Beylikdüzü Büyükçekmece Esenyurt Avcılar gibi ilçelerimizde başka problemler de var. Biz İBB meclis araştırma raporunda da Tübitak'ın hazırlamış olduğu heyelan envanteri gibi çok önemli bir projeyi o zaman İstanbulluların dikkatine meclise sunmuştuk. İBB burada da maalesef özellikle heyelan sahalarını imara açmakla meşgul. Beylikdüzü'nde 8 kilometrelik bir alanı, bugün yerleşime uygunluk çalışmaları kapsamında heyelan sahalarını imara açmaya çalışıyorsunuz. Bu deprem bize aslında son uyarısını verdi. Bilim dünyasının ifade etmiş olduğu artık kırılmayan bir bölge var ve 7 büyüklüğünde ya da daha büyük bir deprem bekleniyor. Bizim 40 binin üzerinde çok acil müdahale etmemiz gereken yapı stoğumuz var. Bu aşağı yukarı 600 bin riskli birimin, konutun dönüşüm sürecini hızla toparlamamız lazım. Yani İstanbul'un boşa geçirecek zamanı yok. Çarçur edilen kaynaklar 5 yıl içerisinde İstanbul'un bu konut varlığını güvenli hale dönüştürebileceğimiz bir alanı önümüze açar" diye konuştu.

"Kamunun refleksleri biraz zayıf ama çoğu yapımızı güçlendirdik"

Ekşi, "Kamu kurumlarının binalarının yüzde 54'ü güvenli hale getirildi. Kamunun refleksleri biraz zayıf ama çoğu yapımızı güçlendirdik. Kamu birçok konuda bence iyi mesafeler aldı. İbadethanelerimiz, okullarımız, spor salonlarımız, bunların hepsi elden geçirildi. Yıkıldı yeniden yapıldı. Eksikler hala elbette var. Ben kamunun daha iyi organize olduğunu ve kamuda ciddi bir değişim ve dönüşümün kısa sürede olmasa bile 20-25 yıllık zaman diliminde bu işi çözdük diye düşünüyorum. Bizim asıl odaklanmamız gereken konu konut varlığı. Çünkü vatandaşın gelir düzeyi alt orta gelir grubunda, yani çok parası da yok. Yarısı Bizden kampanyalarına vatandaşımız sahip çıktı. Devletimiz o anlamda önemli katkıyı ortaya koyuyor" şeklinde konuştu.