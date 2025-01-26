Kadın İstihdamında Tarihi Yükseliş: 800 Bin Kadın İşe Yerleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Kadın İstihdamında Tarihi Yükseliş: 800 Bin Kadın İşe Yerleşti

Kadın İstihdamında Tarihi Yükseliş: 800 Bin Kadın İşe Yerleşti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'İş-Pozitif Kadın İstihdam Programı' ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleştirildiğini açıkladı. Ayrıca, kadın iş gücüne katılma oranında önemli artışlar yaşandığını belirtti.

26.01.2025 15:50  Güncelleme: 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇALIŞMA ve Soysal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Geçtiğimiz sene başlattığımız 'İş-Pozitif Kadın İstihdam Programı' ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. Yine geçtiğimiz sene ilk kez başlattığımız 'İşgücü Uyum Programı'ndan 120 bin vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun yüzde 90'ını kadınlar oluşturdu" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan AK Parti Mardin 7'nci Olağan İl Kadın Kolları Kongresi'ne katılmak üzere kente geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasındaki konferans salonunda düzenlenen kongreye Bakan Işıkhan'ın yanı sıra AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, İl Bakanı Mehmet Uncu, ilçe başkanları, belediye başkanları ve partililer katıldı. Tek liste gidilen kongre seçiminde Esengül Aydın görevini Esra Ayanoğlu Özdaş'a devretti.

Burada konuşma yapan Bakan Işıkhan, 2002-2024 yılları arasındaki istihdam rakamlarını paylaşarak, "Sürekli rekorlar kırdığımız istihdamla ilgili bazı verileri, sizlerle paylaşmak isterim; 2002-2024 yılları arasında kadın iş gücüne katılma oranını; 8,8 puan artışla, yüzde 27,9'dan yüzde 36,7'ye, iş gücünde yer alan kadın sayısı 5,4 milyon artarak, 6,8 milyondan 12,2 milyona yükselmiştir. Kadın istihdam oranı 9,1 puan artışla, yüzde 25,3'ten yüzde 34,4'e, istihdam edilen kadın sayısı 4,7 milyon artarak, 6,1 milyondan yaklaşık 11 milyona yükselmiştir. Bu tarihi seviyelere ulaşmak için kadınlara yönelik çok önemli programları ve projeleri hayata geçirdik. Geçtiğimiz sene başlattığımız, 'İş Pozitif kadın istihdam programı' ile 1 yılda 800 binden fazla kadının işe yerleşmesini sağladık. Yine geçtiğimiz sene ilk kez başlattığımız 'İşgücü Uyum Programı'ndan 120 bin vatandaşımızı yararlandırdık. Bunun yüzde 90'ını kadınlar oluşturdu. Çalışan annelere destek için 'Educare' projesini uygulamaya başladık. Proje kapsamında bakıcı çalıştıran annelere sağlanan destek tutarını, 325 avrodan 510 avroya çıkardık. Bu projemiz ile bakıcı çalıştıran annelere 15 milyon avrodan fazla maddi destek sağlamış olacağız. Kayıtlı Kadın İstihdamını Destekleme projesini; 'Women-Up'ı uzattık ve daha birçok projeyi kadınların istihdamını artırmak için devreye aldık. Özetle bu ve bunun gibi birçok çalışmamızla, bugün istihdamda en iyi seviyelere ulaştık. Kadınları, gençlerimizi, 7'den 70'e, bu toprakların yetiştirdiği her bir bireyi; ülkemizin kalkınmasına destek verecek bilgi, beceri ve tecrübeyle donatarak, çalışır ve üretir hale getirdik" diye konuştu.

'STADYUMUNUN TEMELLERİNİ EN KISA SÜREDE ATACAĞIZ'

Sosyal devlet ve güçlü millet şiarıyla, sosyal güvenlik reformunu, ülkenin tamamında olduğu gibi Mardin'de de başarıyla hayata geçirdiklerini söyleyen Bakan Işıkhan, "Elbette tüm bunları, Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize olan sevdası ve AK Parti'nin vizyonu sayesinde başardık. Spor alanında Mardin'in gururu olan Mardinspor için elimden gelen maddi ve manevi desteği vereceğimi, sporcularımızı asla yalnız bırakmayacağımızı, Mardin Şehir Stadyumu'nun da en kısa sürede temellerinin atılması için çalışacağımı ifade etmek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kongreden sonra Mardin 1969 Spor ile İzmir Çoruhlu Futbol Kulübü maçını izlemek için Mardin 21 Kasım Şehir Stadyumu'na geçti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Vedat Işıkhan, Vedat Işıkhan, Politika, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadın İstihdamında Tarihi Yükseliş: 800 Bin Kadın İşe Yerleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:33 Bursa’daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı Bursa'daki deprem sonrası uzmanlardan uyarı
17:28 Antalya’da 12 katlı otel inşaatında yangın Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
08:42 Usta oyuncu ’Şakir Paşa Ailesi’ kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu 'Şakir Paşa Ailesi' kadrosuna dahil oldu
08:20 İrem Derici hastanelik olmuştu Hastalığını açıkladı İrem Derici hastanelik olmuştu! Hastalığını açıkladı
08:14 Anderson Talisca Fenerbahçe’de Anderson Talisca Fenerbahçe'de
08:08 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının nedeni ortaya çıktı
08:00 Mourinho’dan maç sonu ilginç paylaşımlar Mourinho'dan maç sonu ilginç paylaşımlar
07:54 İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı İtalyan şefin 14 yaşındaki oğluna bit pazarında bıçaklı saldırı
07:51 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba sözler: Talisca’ya teşebbüste bulundular Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba sözler: Talisca'ya teşebbüste bulundular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 19:01:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kadın İstihdamında Tarihi Yükseliş: 800 Bin Kadın İşe Yerleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.