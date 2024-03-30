Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak

Diyarbakır\'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar, yerel seçimlerde muhtar adayı oldu ve 8 azasını da kadınlardan seçti. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Kantar, kapı kapı dolaşarak oy istediğini belirtti. Kantar, 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla yola devam edeceklerini söyledi.

30.03.2024 11:12  Güncelleme: 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar (40), yerel seçimlerde oturduğu mahalle için muhtar adayı oldu. 8 azasını da kadınlardan seçen Kantar, 4 erkek adaya karşı yarışacak. Aza adaylarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak oy isteyen 2 çocuk annesi Kantar, "İnşallah güzel şeyler yapacağız. 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla bu yola devam edeceğiz. Biz kadınlar başaracağız" dedi.

Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan ev kadını Fatima Kantar, 8 azasını da çeşitli meslek gruplarından kadınlardan seçti. 2 çocuk annesi Kantar, azaları Fatma Er, Seyhan Kutlu, Gülay Sain, Gülden Aktaş Ulucan, Deniz Erdoğan, Hasine Oruç, Fatma Bakır ve Derya Erdoğan Maviceoğlu ile birlikte kapı kapı dolaşarak oy istedi.

Kadın muhtar adayı, 8 azasını da kadınlardan seçti; 4 erkek adaya karşı yarışacak

"GÜZEL BİR DESTEK ALIYORUM"

Fatima Kantar, "22 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Birebir mahallenin sorunlarını bildiğim için 8 kadın aza ile beraber bu yola baş koyduk. İnşallah güzel şeyler yapacağız. 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla bu yola devam edeceğiz. Hep beraber, biz kadınlar başaracağız. Mahallemin sorunlarını bildiğim için, yerel yönetimlerle beraber koordineli bir şekilde çalışacağız. Ben mahallemin dili olacağım, mahallem için köprü olacağım. Bütün sorunları tek tek çözeceğiz. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir sloganıyla beraber biz bu yola çıktık. Ve azalarımı da 8 kadından oluşturdum. Güzel bir destek alıyorum. İnşallah başaracağız" dedi.

Kadın muhtar adayı, 8 azasını da kadınlardan seçti; 4 erkek adaya karşı yarışacak

"KADIN MUHTAR MAHALLEMİZE DAHA FAYDALI OLACAK"

Kantar'ın 8 azasından Seyhan Kutlu, teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Kooperatif Mahallesi 8 kadın azadan biriyim. Bana bu yönde teklif geldiği zaman çok mutlu oldum. Bizim mahallemin kadın muhtar adayına ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve kadın muhtarın mahallemize daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biz kadınların daha güzel işler yapabileceğine inandığım için kabul ettim" diye konuştu.

"KADIN ELİNİN DEĞDİĞİ HER YER MÜKEMMEL OLUR"

Mahalle sakinlerinden Salih Kalır da "Özellikle kadın elinin değdiği her yer mükemmel olur. Kadına değer veren herkes oylarını Fatima Kantar'a versin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kadın, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • sinan su: Bolu göynük tede boyle bir aday var,tebrik ediyorum cok guzel dusunmusler 9 3 Yanıtla
  • Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu
    12:38 Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat Seçmenlerle Buluştu

    Kilimli Hisararkası Mahallesi Muhtar Adayı Bilgin Bayat, seçime az bir zaman kala seçmenleriyle buluşarak iftar öncesi hayır lokması dağıttı. Mahalle buluşmasında konuşan Bayat, hizmet odaklı bir muhtar adayı olduklarını ve destek istedi.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-30' Operasyonlarında 40 Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:38 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'SİBERGÖZ-30' Operasyonlarında 40 Şüpheli Gözaltına Alındı

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde düzenlenen 'SİBERGÖZ-30' operasyonlarında 40 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar, Nitelikli Dolandırıcılık, Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçlarına yönelik gerçekleştirildi. Bakan Yerlikaya, yasa dışı bahis oynatan ve nitelikli dolandırıcılık yapan kişilere göz açtırmayacaklarını belirtti.

  • Karaman'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Okullara Sandık ve Oy Kabinleri Yerleştirildi
    12:38 Karaman'da Mahalli İdareler Seçimleri Öncesi Okullara Sandık ve Oy Kabinleri Yerleştirildi

    31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesi Karaman'da tüm okullara sandıklar ile oy kullanma kabinleri tek tek yerleştirildi. Karaman'daki tüm okullarda saat 11.00 itibariyle sandık ve oy kullanma kabinleri yerleştirilmeye başlanırken, okullardan birisi de Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu oldu. Türkiye Muhtarlar Derneği Karaman Şube Başkanı Ali Öngay, kendi mahallesinde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulu'ndaki sandık ve oy kullanma kabinlerinin yerleştirilmesi çalışmalarına katıldı. Yarın yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde Karaman'da il genelinde emniyet bölgesinde 139 bin 522, jandarma bölgesinde de 50 bin 380 olmak üzere toplam 189 bin 902 seçmen 714 sandıkta oy kullanacak.

  • BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Seçmene Son Kez Seslendi
    12:38 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Seçmene Son Kez Seslendi

    Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın yapılacak yerel seçimler öncesi seçmene son kez seslendi. Baş, 'Pazar günü sandığa gideceğiz ve bir günlüğüne patron olacağız. Eğer yıllardır oy verdiğiniz insanlara oy verirseniz ertesi günden itibaren onların işçisi olmaya başlayacaksınız. Ama fikirlerinizi değiştirirseniz patron olmaya devam edeceksiniz' dedi.

  • Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu
    12:37 Hulusi Akar ve Memduh Büyükkılıç, ERÜ öğrencileriyle iftar sofrasında buluştu

    TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Akar ve Büyükkılıç, öğrencilerle sohbet ederek, desteklerini belirtti. Büyükkılıç, gençlere başarılar diledi ve öğrenciler de kendisine teşekkür etti.

  • Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti
    12:37 Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, Özcan Ulupınar'ı ziyaret etti

    Wushu Kung Fu Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz, AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar'ı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde ziyaret etti ve başarılar diledi.

  • HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır
    12:31 HAK-İŞ Genel Başkanı Arslan: Sandığa gitmek demokrasiye sahip çıkmaktır

    HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri öncesinde sandığa gitmenin katılımcı demokrasinin bir gereği olduğunu ve geleceğe sahip çıkmak olduğunu belirtti.

  • Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı
    12:31 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan seçim çağrısı

    Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, hafta sonu yapılacak yerel seçimler öncesinde komşularına çağrıda bulundu. Akpolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, birlikte güçlü bir Beşiktaş ve İstanbul için sandıkta birleşmelerini istedi.

  • CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor
    12:31 CHP Lideri Özgür Özel, Gençleri Sandık Başına Bekliyor

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhuriyet'e sahip çıkmak isteyen gençleri yarın sandık başına çağırdı. Özel, gençlerin özgürlüklerini kısıtlayan iktidara tepkilerini sandıkta göstermelerini istedi.


12:04 Türkiye yarın sandık başına gidiyor İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları Türkiye yarın sandık başına gidiyor! İşte vatandaşı yakından ilgilendiren seçim yasakları
11:33 Rekabet Kurulu’ndan ABC Deterjan’a 4,6 milyon lira para cezası Rekabet Kurulu'ndan ABC Deterjan'a 4,6 milyon lira para cezası
10:43 Rusya’da yeni saldırı girişimi Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı Rusya'da yeni saldırı girişimi! Orta Asya kökenli 3 kişi son anda yakalandı
10:04 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok 42 bin lira maaş, dayalı döşeli ev veriyor ama çalışan yok
09:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilçedeki mitingi öncesi ’Kent Lokantası’ dev afişle kapatıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçedeki mitingi öncesi 'Kent Lokantası' dev afişle kapatıldı
11:21 Henüz ömrünün baharındaydı Diş teknisyeni Nurşah’ın acı sonu Henüz ömrünün baharındaydı! Diş teknisyeni Nurşah'ın acı sonu
11:13 Diyarbakır’da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak
10:35 Kızılcık Şerbeti’nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim Kızılcık Şerbeti'nde Görkem ile Pembe arasında büyük gerilim
10:28 Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın’ın afişleri İzmir’e asıldı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın afişleri İzmir'e asıldı
09:46 Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı Ülke savaştayken komutanın yaptığına bakın! 3 meslektaşı ile aşk yaşadı, o anlar böyle kayda alındı
08:46 Türkiye sandık başına gidiyor İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap Türkiye sandık başına gidiyor! İşte 31 Mart seçimlerine dair 10 soru 10 cevap
04:45 Varto’da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu Varto'da ilk kez bir kadın muhtar adayı oldu
03:55 Elazığ’da 4,7 büyüklüğünde deprem Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi Elazığ'da 4,7 büyüklüğünde deprem! Vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
00:01 Seçim yayın yasakları başladı Seçim yayın yasakları başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 12:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement