Diyarbakır\'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde ev kadını Fatima Kantar (40), yerel seçimlerde oturduğu mahalle için muhtar adayı oldu. 8 azasını da kadınlardan seçen Kantar, 4 erkek adaya karşı yarışacak. Aza adaylarıyla birlikte kapı kapı dolaşarak oy isteyen 2 çocuk annesi Kantar, "İnşallah güzel şeyler yapacağız. 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla bu yola devam edeceğiz. Biz kadınlar başaracağız" dedi.
Merkez Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde muhtarlığa aday olan ev kadını Fatima Kantar, 8 azasını da çeşitli meslek gruplarından kadınlardan seçti. 2 çocuk annesi Kantar, azaları Fatma Er, Seyhan Kutlu, Gülay Sain, Gülden Aktaş Ulucan, Deniz Erdoğan, Hasine Oruç, Fatma Bakır ve Derya Erdoğan Maviceoğlu ile birlikte kapı kapı dolaşarak oy istedi.
Fatima Kantar, "22 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Birebir mahallenin sorunlarını bildiğim için 8 kadın aza ile beraber bu yola baş koyduk. İnşallah güzel şeyler yapacağız. 'Kadın elinin değdiği her yer güzelleşir' sloganıyla bu yola devam edeceğiz. Hep beraber, biz kadınlar başaracağız. Mahallemin sorunlarını bildiğim için, yerel yönetimlerle beraber koordineli bir şekilde çalışacağız. Ben mahallemin dili olacağım, mahallem için köprü olacağım. Bütün sorunları tek tek çözeceğiz. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir sloganıyla beraber biz bu yola çıktık. Ve azalarımı da 8 kadından oluşturdum. Güzel bir destek alıyorum. İnşallah başaracağız" dedi.
Kantar'ın 8 azasından Seyhan Kutlu, teklifi aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Kooperatif Mahallesi 8 kadın azadan biriyim. Bana bu yönde teklif geldiği zaman çok mutlu oldum. Bizim mahallemin kadın muhtar adayına ihtiyacının olduğunu düşünüyorum. Ve kadın muhtarın mahallemize daha faydalı olabileceğini düşünüyorum. Zaten biz kadınların daha güzel işler yapabileceğine inandığım için kabul ettim" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden Salih Kalır da "Özellikle kadın elinin değdiği her yer mükemmel olur. Kadına değer veren herkes oylarını Fatima Kantar'a versin" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Politika › Diyarbakır'da Kadın Muhtar Adayı 8 Kadın Aza ile Yarışacak - Son Dakika
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