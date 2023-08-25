Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika

Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı

Son Güncelleme: 25.08.2023 07:23

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının bulunduğu bir adrese düzenlenen operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırı sonucunda 2 polis memuru ağır yaralandı. Çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i ölü, 1'i yaralı olarak yakalandı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kağıthane'de uyuşturucu satıcılarının kaldığı bir adrese operasyon yapan polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Saldırıda 2 polis memuru ağır yaralanırken, çıkan çatışmada saldırganlardan 1'i öldü, 4 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'un uyuşturucu satıcılarının kaldığı eve operasyon! 2 polis ağır şekilde yaralandı

UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇILDI

Hamidiye Mahallesi Ferman Caddesi üzerinde bulunan bir adrese saat 00.30 sıralarında operasyon düzenlendi. Uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen eve yapılan operasyonda polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

İstanbul'un uyuşturucu satıcılarının kaldığı eve operasyon! 2 polis ağır şekilde yaralandı

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı. Yaralı polis memurları olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Bu sırada polislerin destek istemesi üzerine olay yerine çok sayıda Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Polisi ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un uyuşturucu satıcılarının kaldığı eve operasyon! 2 polis ağır şekilde yaralandı

HAYATİ TEHLİKELERİ VAR

Yaralı polis memurları Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi ve Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilen polislerin yakınları ve aileleri hastaneye akın etti.

İstanbul'un uyuşturucu satıcılarının kaldığı eve operasyon! 2 polis ağır şekilde yaralandı

SALDIRGANLARDAN 1'İ ÖLDÜ, 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cadde ve sokakları ablukaya alan ekipler ateş açılan eve tekrardan girmek istedi. Çıkan çatışmada saldırganlardan Diyar A.(18) ölü olarak ele geçirildi. Polise ateş açan O.A. (27), A.A. (19), K.T. (22), G.D. (19) isimli saldırganlar ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin yaralı olarak yakalandığı öğrenildi.

İstanbul'un uyuşturucu satıcılarının kaldığı eve operasyon! 2 polis ağır şekilde yaralandı

İL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ OLAY YERİNE GELDİ

Operasyon sonunda İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş olay yerine gelerek incelemelerde bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de Uyuşturucu Operasyonunda Polislere Saldırı: 2 Yaralı, 5 Gözaltı - Son Dakika
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