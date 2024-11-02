Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kınama Mesajı - Son Dakika
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Politika

Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kınama Mesajı

Kahta Belediye Başkanı Hallaç\'tan Kınama Mesajı

Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kasım ayı meclis toplantısında TUSAŞ'a yapılan saldırıyı ve İsrail'in Gazze ile Lübnan'daki masum sivillere yönelik saldırılarını kınayarak terörü lanetledi.

02.11.2024 12:04  Güncelleme: 12:06
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Adıyaman'ın Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç Kasım ayı meclis toplantısında kınama mesajı okudu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç başkanlığında gerçekleşen toplantıda Başkan Hallaç, TUSAŞ'a yapılan saldırı ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'da masum sivillere yönelik başlattığı saldırılarla ilgili kınama mesajı okuyarak terörü lanetledi.

Başkan Hallaç mesajında, "Bugün meclis toplantımıza başlarken ülkemizin savunma sanayisi için kritik bir öneme sahip olan TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı lanetle kınamak istiyorum. Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesini baltalamaya yönelik bu tür girişimler sadece bir kurumumuzu değil, tüm milletimizin iradesini hedef almaktadır. Türkiye, yerli ve milli projelerle kendi savunma gücünü inşa ederken, maalesef emperyalist odakların hedefi olmaktadır. TUSAŞ'a yapılan bu saldırı, ülkemizin özgürlüğüne, bağımsız savunma sanayisi kurma çabasına ve milletimizin geleceğine yöneltilmiş alçakça bir girişimdir. Emperyalizme karşı yürüttüğümüz bu mücadelede hiç kimse bizi yıldırmayacaktır. Türkiye, savunma sanayisinde kendi ayakları üzerinde durma kararlılığını göstermekte ve bu yolda emin adımlarla ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi kim ne yaparsa yapsın Türkiye'nin bağımsızlık yolundaki adımlarını hiçbir güç durduramayacaktır. TUSAŞ ve onun gibi milli projelerimiz, ülkemizin bağımsızlık sembolleridir ve bu tür saldırılar karşısında daha da güçlenecektir. Emperyalist baskılara boyun eğmeden, milletimizin azmi ve iradesiyle bu yolu aydınlatmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, TUSAŞ'ın tüm çalışanlarına, savunma sanayimize ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu hain saldırıyı nefretle kınıyoruz. Allah, milletimizin birliğini ve dirliğini daim eylesin. Bağımsızlık yolundaki adımlarımızı güçlü kılsın. Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'da masum sivillere yönelik başlattığı saldırıları da en güçlü şekilde kınadığımızı ifade etmek istiyorum. İsrail'in Filistin halkına ve komşu ülkelere yönelik acımasız saldırıları, bölgede huzuru ve insanlığı hiçe sayan bir politikayı gözler önüne sermektedir. Çocukların, kadınların ve savunmasız insanların hedef alındığı bu vahşi saldırılar, insanlık vicdanını derinden yaralamaktadır. Türkiye olarak, her zaman Filistin davasının yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Masumların yanında, adaletin ve insan haklarının savunucusu olmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı Hallaç'tan Kınama Mesajı - Son Dakika

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