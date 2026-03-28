Kalkınma Yolu Projesi'ne 55 Milyar Dolar Katkı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz" dedi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon'da bir otelde düzenlenen 'AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantıları'nda kapsamlı sunum gerçekleştirdi. Türkiye'nin çok kıymetli bir coğrafyada olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesine dair bilgiler verdi. Bakan Uraloğlu, "Bakın 67 ülkeye, 4 saatlik bir uçuşla biz Çin'e gidebiliyoruz. Bu 4 saatlik uçuş kıymetlidir havacılıkta. Ne var orada? 1,5 milyar insan var. 53-55 trilyon dolarlık bir gayrisafi hasıla var ve 25 trilyon dolarlık da bir ticaret hacmimizin olduğu bir coğrafyanın tam da merkezinde bulunuyoruz. Dünya lojistiğinin esasında sadece coğrafyanın değil, dünya lojistiğinin de merkezlerinden bir tanesinde bulunuyoruz. Bu da gerçekten bizim için kıymetli. Doğu-Batı ekseninde Avrupa'dan Uzak Doğu'ya kadar olan Afrika'ya kadar olan merkezler bir şekliyle bizim ülkemiz coğrafyasında lojistik olarak yararlanmak, geçmek durumunda. Bir başka yaklaşımla hani dünyaya da biraz bakarak bakın coğrafyamızda esasında Doğu-Batı aksında birkaç tane koridor var. Kuzey, Orta, Güney Koridor hatta bir Ümit Burnu'ndan dolaşan koridor var. Çin'den çıkan bir yük ağırlıklı olarak Avrupa'ya Süveyş Kanalı'ndan gidiyor ve deniz yoluyla 35 günde gidiyor. Eğer Süveyş Kanalı'nda bir sıkıntı olursa Ümit Burnu'ndan dolaştığınızda 45 günde gidiyor. Eğer biz Kalkınma Yolu'nu bitirmiş olsaydık, bu 25 günde olacaktı" dedi.

'KALKINMA YOLU PROJESİ'NDE 4 ÜLKEYLE MUTABIK KALDIK'

Kalkınma Yolu Projesi'nin ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş sonrası hızlıca başlanacağını duyuran Uraloğlu, "Bakın bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Kalkınma Yolu bitmiş olsaydı, esasında dünyanın enerji noktasındaki etkilenimi çok çok daha az olacaktı. Peki, şu sarıyla gördüğünüz orası da Orta Koridor. Çin'den kalkan bir yük Londra'ya kadar sadece 18 günde demir yoluyla gidebiliyor. Onun için Orta Koridor'un ne kadar kıymetli olduğu, Kalkınma Yolu'nun ne kadar kıymetli olduğunu da bu haritadan görebiliyoruz. Kalkınma Yolu'nda Irak'ın Faw Limanı'ndan çıkan bir demir yoluyla çıkan yük, 1200 kilometreyle Ovaköy'e geliyor. Oradan esasında ülkemize giriş yapıyor, yaklaşık 2 bin 100 kilometreyle Kapıkule'ye kadar ulaşıyor. Ama ondan önce Karadeniz'e, Akdeniz'e ve Ege'ye ulaşabiliyor ama daha kestirme yollardan ulaşmasını da sağlamak için gayret ediyoruz. Burası sadece bir demir yolu değil; aynı zamanda otoyol, aynı zamanda enerji nakil hatlarının da olacağı bir koridordan bahsediyoruz. Bugün Hürmüz Boğazı'nda sıkıntı var. Eğer biz bunu bitirmiş olsaydık, enerji ikmalinde bu kadar dünya etkilenmemiş olacaktı. Böyle kıymetli; peki neredeyiz? Projesi bitti. 4 ülke; Türkiye, Irak, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak mutabık kaldık. Finans modelinde anlaştık şimdi finansmanını temin edip başlamak kaldı. İnşallah şu savaştan sonra hızlıca başlarız da bunu hayata geçirmiş oluruz. Ülkemizdeki bölümlerini peyderpey yapıyoruz, birçok bölümünü yapmış durumdayız. Eş zamanlı olarak inşallah bitirmiş olacağız. Kalkınma Yolu bittiği zaman, ülkemize 10 yıllık bir periyotta 55 milyar dolarlık bir katkısı olacağını öngörüyoruz. ve yine yıllık da aşağı yukarı 70 bin kişiye bir istihdam sağlayacağını öngörüyoruz" diye konuştu.

'BURASI SADECE BİR ULAŞIM KORİDORU DEĞİL'

Bakan Uraloğlu, "Şunu söylemek isterim, bazen şu soruluyor; ya bu taşıma bizim üzerimizden yapılsa ne olur yapılmasa ne olur, bizim yollarımızı eskitecek gibi yaklaşımlar oluyor. Değerli dava arkadaşlarım, bu tür koridorlar lojistiğin ve üretimin tetiklendiği merkezleri ortaya çıkarıyor. Bakın İzmir-İstanbul otoyolunu yaptıktan sonra güzergahta 12 tane lojistik merkez kurulmuştur. Onun için burası sadece bir ulaşım koridoru değil; aynı zamanda lojistik ve üretim koridorlarının da etrafında kümelendiği yapılardır; böyle değerlendirmemiz gerekir. Orta Koridor esasında biraz bahsettim hani Bakü-Tiflis-Kars'la başlayıp Kapıkule'ye kadar giden bir koridor ülkemizde. Bunun bağlantılarını ülkemizin her tarafına, denizlerine sağlamış olacağız, devam ediyoruz. Bakü-Tiflis-Kars'ı hayata geçirmiştik hemen devamında alternatif güzergahlarımız olması gerekir. Bakın bu kriz anları; pandemi, küresel ekonomideki sallantılar, savaşlar niye alternatiflerimizin olması gerektiğini de bize gösteriyor. Onun için Zengezur Koridoru, bizim taraftaki çalışmalara başladık. Nahçıvan tarafındaki önümüzdeki süreçte Azerbaycan tarafı başlayacak, Zengezur Koridoru oradaki çalışmalar inşallah bu sene başlar diye bekliyoruz. Azerbaycan tarafı da bitmek üzere. Doğrudan Türk dünyasına bağlanan bir koridoru inşallah hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

'ÜÇ DENİZ GİRİŞİMİ'NE ORTAK OLDUK'

Uraloğlu, "Bir başka koridor yine 'Üç Deniz Girişimi' dediğimiz Baltık'tan Adriyatik'e varan Karadeniz'e varan bir deniz girişimi. Burada stratejik ortak olduk buraya, bu da kıymetliydi. Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleriyle beraber geçen sene biz ortak olduk. Burada bir kara yolu ulaşımıdır, Avrupa'ya giden yüklerin Baltık Denizi'ne kadar ulaştırılması noktasında belki ilerleyen zamanda bizim müteahhitlerimiz de burada rol alacaktır, gayretimiz odur. Yine bakın biraz önceki Kalkınma Yolu, Basra Körfezi'nden çıkan bir koridordu ve şimdi artık bir alternatif üzerinde daha çalışıyoruz. Umman'dan başlayıp Suudi Arabistan'ı geçen Ürdün üzerinden Suriye'ye ve oradan Türkiye'ye gelen bir koridor üzerinde de çalışma başlattık. Bu da bizim için kıymetli olacaktır. Daha yeni ama çok çok önemli bir fikir birliği var, inşallah burada da yolumuza devam edeceğiz. Yine Afganistan odaklı Lapis Lazuli Koridoru; burası da bizim için kıymetli. Yine Uzak Doğu'dan gelen yüklerin Türkmenistan üzerinden, Afganistan'dan gelen yüklerin ülkemize gelmesi Avrupa'ya gitmesi noktasında bir çalışma. Bunda da yine masamızdadır" diye konuştu.

TAHRAN-İSTANBUL DEMİR YOLU HATTI

Bakan Uraloğlu, "Bir başka koridor İslamabad'dan başlayıp Tahran-İstanbul demir yolu hattı. Bakın buradaki şimdi şu haritaların hepsini bir araya koysak, esasında siyasi dengelerin de gözetildiği, ülkelerin birbiriyle ilişkilerinin de göz önüne alınarak yürütülmeye çalışan projeleri görüyoruz. Bunun üzerinde şu anda Tahran-İstanbul arasında savaştan dolayı durmuş olan sefer ya da Tahran-Van arasında durmuş olan seferleri inşallah tekrar başlatmış olacağız. Bu da bizim için kıymetli koridorlardan bir tanesi. Yine Almatı-Tahran-İstanbul, birazcık daha uzak boyuttan baktığımızda Kazakistan üzerinden Özbekistan, Türkmenistan; Hazar geçişinde bir problem olduğunda demir yoluyla doğrudan devam edecek bir koridoru da canlı tutmaya gayret ediyoruz" dedi.

'AĞ GİBİ ÖRÜYORUZ ÜLKEMİZİ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, yapımı süren diğer projelere ilişkin de bilgiler verdi. 2028'de 17 binin üzerinde demir yolu ağına ulaşılacağını ve 4 bin kilometreyi aşkın demir yolunun da yapımının sürdüğünü belirten Uraloğlu, "Bizim şu anda konvansiyonel hat uzunluğumuz, hızlı tren hat uzunluğumuzla beraber 14 bin kilometre demir yolumuz var. Bu bizim iktidarımızdan önce 11 bin kilometreydi ama 11 bin kilometrenin neredeyse tamamını da elden geçirdik, elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Birçok noktada yapımı devam eden 4 bin kilometrenin üzerinde demir yolu var. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile bir anda 4 bin kilometrelik demir yolu inşaatı yok; buna emin olabilirsiniz. Yine projesi tamamlananlar bakın ağ gibi örüyoruz ülkemizi. Projesi devam edenler ve biz şu anda yapımı devam edenleri trafiğe açtığımızda 2028'de 17 binin üzerinde bir yol ağımız olacak. 2053'e geldiğimizde de 28.500 kilometrelik bir yol ağına biz erişmiş olacağız. Yine yüksek hızlı demir yoluyla bakın doğrudan bağlanan il sayımız 11, dolaylı bağlanan 9, 20 civarında ilimizi halen biz yüksek hızlı demir yoluyla bağlamış durumdayız" diye konuştu

'TRENİ KIRIKKALE'DEN YOLA ÇIKARDIK'

Karadeniz demir yolu projesine ilişkin son durumu aktaran Uraloğlu, "Karadeniz'deyiz bu demir yoluyla ilgili Karadeniz'in durumu nedir diye baktığımızda; treni Kırıkkale'den yola çıkardık. Çorum'a kadar olan bölümünün yapım ihalesini yaptık ve yüzde 25'lik bir gerçekleşme var. Bu ay, önümüzdeki ay içerisinde Çorum'la Havza arasının ihalesini yapıyoruz 2 kesim halinde. Havza ile Samsun arasının ihalesini inşallah bu sene yaparız ve Karadeniz'e demir yolunu Samsun'a indirmiş olacağız" dedi.

'TÜRKSAT 7A SÜRECİNİ DE BAŞLATMIŞ BULUNUYORUZ'

Bakan Uraloğlu, 1 Nisan itibarıyla 5 G'de ilk sinyali vererek 81 ilde süreci başlatacaklarını hatırlatarak, "5G; üretimden ulaşıma ve fabrika yönetimine kadar her alanda 10 kat hız ve kolaylık getirecek. Son olarak Türksat 6A uydumuzdan bahsetmek isterim. 6 Şubat depremlerinde bölgeye koşan o pırıl pırıl gençlerimiz, bugün 6A'yı yapan mühendislerimizdir. Onlar bizden çok daha donanımlı geliyorlar ve 2035'leri, 2053'leri, 2071'leri onlar inşa edecekler. Yerli akıllı uydu üreten bir ülke olma yolunda Türksat 7A sürecini de başlatmış bulunuyoruz" diye konuştu.