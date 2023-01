"Karne hediyesi" videosuna bir yorum da siyaset dünyasından! CHP'li Sarıbal: Video Türkiye'de etin çok pahalı olduğu gerçeğini kapatmıyor

Kasap dükkanında mikrofon uzatılan küçük bir çocuğun "Annem karne hediyesi et aldı" ifadelerinin yer aldığı video haber Türkiye gündemine deyim yerindeyse bomba gibi düştü. Sabah gazetesine konuşan anne Nihal Güney; Şişli'de yaşadıklarını, ev ve arabaları olduğunu belirtti. O gün yaşananları anlatan Güney, "Kasap gır gır olsun diye çocuğuma et uzattı, 'Bu da senin karne hediyen olsun' dedi. Muhabir kulağına fısıldayarak çocuğuma 'Annem bana karne hediyesi et aldı' dedirtti" ifadelerini kullandı.

MUHABİRİN İŞİNE SON VERİLDİ, GÖRÜNTÜLERİN HAM HALİ PAYLAŞILDI

Gelen tepkiler sonrası Habertürk yönetimi haberle ilgili soruşturma başlatırken, soruşturma sonucunda ham kayıtların incelendiği ve muhabirin 'çocuğa nasıl konuşacağına ilişkin dikte edici ve yönlendirici nitelikte ön konuşma yaptığı' savunularak, muhabirin işine bu nedenle son verildiği duyuruldu. İnfial yaratan haberle ilgili faturanın muhabire kesilmesi de tepkilere neden olurken, kanal yönetimi videonun ham halini yayınladı.

"BANA ŞEY DER MİSİN, ANNEM KARNE HEDİYESİ BANA ET ALDI"

Habertürk'ün paylaştığı videoda muhabirin anneye "Karne hediyesi herhalde bugün et yemeği" dediği, anneninse "Evet" diyerek bunu onayladığı görülüyor. Görüntünün devamında muhabirin çocuğa "Bana şey der misin, annem karne hediyesi bana et aldı" dediği, çocuğunsa bu sözleri kullandığı duyuluyor.

"USUL DOĞRU OLMAYABİLİR AMA İÇERİK GERÇEK"

Konuya ilişkin Orhan Sarıbal Haberler.com ekranlarında yorumunu paylaştı. Sarıbal, "İnsanlığın dünyada yeniden sınava tabii olduğu tarihsel bir süreçten geçiyoruz. Gıda da bu alanın en önemli konusu. Biz hayata gıda hakkı meselesinden bakıyoruz. Eğer Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları eğer 85 milyonsa ve sığınmacılar var ise bütün insanlarını doyurmak zorundadır. Onların yeterli, dengeli gıdayı alması için her türlü gıdayı alması gerekir. Devletin bunu yapması gerekir. Bu siyasilere ve iktidarlara kalmamalıdır. Ama ne yazık ki devletleşen bir iktidarın Türkiye'yi getirdiği durum bu televizyon görüntüleri ile ortaya çıktı. Yasalarda bir şey vardır; usul ve içerik. Usul belki doğru olmayabilir ama içerik ve gerçek budur.

"BU ÜLKEDE GIDA KRİZİ VARDIR"

Bu ülkede gıda krizi vardır. Bu ülkede halkta açlık vardır. Bu ülkede halk yeterli gıdaya ulaşamamaktadır. Bugün eğer etin kilosu 200-250 TL olmuş ise ve asgari ücret 8500 TL olmuşsa bu ülkede et ulaşamama sorunu var. Biz sokaktayız, halka ve kasaplara gidiyoruz. Kasap geçmiş yıllara göre onda bir iş yaptığını söylüyor. Hatta dolapların üçte ikisini kapamış, sadece bir dolabını çalıştırıyorlar fazla masraf olmasın diye. Günlük satışları inanılmaz derece de düşmüş." dedi.

"ETE ULAŞMAK HEM PAHALI HEM ZOR"

Sarıbal sözlerinin devamında, "Çok üzgünüm ama halk, tavuk sakatatı alacak konuma gelmiş. Bunu gördükten sonra bir öğrencinin karne hediyesi olarak kendisine et alınmasının ya da bir kasabın çocuklara takdir aldığı için et vermesi çok sahici, gerçekçi gündem. Usul açısından eksikler, yanlışlar olabilir. Ama bu video şu gerçeği kapatmıyor. 'Bu ülkede et çok pahalı, bu ülkede insanların gelir düzeyi düşük, o yüzden bu ülkede insanlar aç ve yoksulluk yaşayabiliyorlar. Yeterli gıdaya ulaşamıyorlar. Ete ulaşmak hem pahalı hem zor.' Kasapta bunu ortaya koymuş. Sonuçta altın kadar pahalı dedirtmeye getirmiş bunu. Çünkü aştın yenmez et yenir. Ama etinde fiyatı çok pahalı. Sonuçta burada ciddi bir gıda sorunu olduğunu söylemek mümkün." açıklamalarında bulundu.