KDK 2024 Raporu Onaylandı - Son Dakika
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Politika

KDK 2024 Raporu Onaylandı

KDK 2024 Raporu Onaylandı
26.06.2025 22:29
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TBMM Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu'nun 2024 yıllık raporunu kabul etti ve TBMM'ye sunulacak.

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyonu'nda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) 2024 Yıllık Raporu kabul edildi.

TBMM Dilekçe ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyelerinden Oluşan Karma Komisyon, KDK'nın 2024 yıllık raporu hakkında Karma Alt Komisyon raporunu görüşmek üzere AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık başkanlığında toplandı. Karamık, komisyon toplantısının açılışının ardından sözü Alt Komisyon Başkanı Kilis Milletvekili Salih Dal'a verdi. Dal, "KDK'nın verdiği kararlara 3 tane az uyan kurumumuzu ve 3 tane de en fazla uyum sağlayan kurumumuzu çağırıp onlara hem teşekkür ettik hem de plaket verdik. Kurumlarımızın tavsiye kararlarını incelerken, işte, yönetmeliğe uygun olup olmadığı konusunda yönetmeliğe uygun olmadığı için bir haksızlık, bir mağduriyet oluşuyorsa o zaman o yönetmeliğin değiştirilmesiyle ilgili ne yapabiliriz? Yani genelde işte, denetçi arkadaşlarımız burada, kurumlara yazmış oldukları tavsiye kararlarına kurum diyor ki, 'Ya, yönetmeliğimize aykırıdır.' Yönetmeliğe aykırı olabilir ama burada hakikaten hakkaniyete uygun olmayan bir mağduriyet oluşmuşsa o zaman bunu ilgili makama çıkartın ve Sayın Bakanım, yani burada yönetmeliğimiz bunu emrediyor fakat böyle bir mağduriyet oluşmuş" ifadelerini kullandı.

'HAK ARAMA MEKANİZMALARI UYUMLAŞTIRILMALI'

Dal, KDK, TİHEK, Dilekçe Komisyonu, CİMER gibi şikayet başvuru aldıklarını kaydederek, "Hak arama mekanizmalarının uyumlaştırılması ve koordinasyon halinde çalışmalar ve usul ekonomisi açısından faydalı sonuçlar vereceği yönünde fikir birliğine vardık. Yani şimdi, bir şikayet bazen bütün bu yukarıda saydığım KDK'ya, TİHEK'e, Dilekçe Komisyonuna ve CİMER'e gidiyor. Adam CİMER'e şikayet etmişse o benim, KDK'nın sistemine düşsün ve KDK desin ki, 'Ya, bu şikayetinizi CİMER'de yapmışsınız, orada gözüküyor.' Yani Dilekçe Komisyonuna geldiği zaman Dilekçe Komisyonu desin ki,' Ya, bu, buraya yapılmış.' Hem bu şikayet sayısı azalır hem de bir disipline edilmiş olur. Bakan yardımcılarımızla bunun doğru olduğunu hemfikir olduk. Tabii, son olarak KDK'ya bazı kararlarda yine önceki komisyonlarda aldığımız karar gereğince resen inceleme yetkisinin verilebilmesi, kurumun bazı davalara katılım yetkisinin sağlanması yönünde de komisyon üyesi arkadaşlarla fikir birliğine vardık" diye konuştu.

'TAVSİYE KARARLARINA UYMA ORANI DA YÜZDE 74 CİVARINDADIR'

Komisyonda yer alan milletvekillerinin yıllık rapor ile ilgili değerlendirmelerinin ardından Komisyon Başkanı Karamık, "Özellikle yoğun başvuru olan bazı kurumlar vardır, bunlar Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığının işleyişi, Milli Eğitim Bakanlığı. Özellikle Adalet Bakanlığındaki bu yoğun başvurularda da bizim verdiğimiz tavsiyelere uyacağını belirtmekte, kısmen tavsiye, kısmen ret şeklinde bu tavsiye kararlarımızı iletiyoruz. Tabii ki bu kararları doğrudan, aniden yerine getirmek, belki kısa sürede yerine getirmek, kurum için belki zor olmaktadır ve uzun vadede bu kararlarımızı da yerine getirilecektir. Bizim 2024 yılı toplam başvuru sayımız 14 bin 762'dir. Bu yıl ise yani 1 Ocak- 31 Mayıs itibarıyla da 8 bin 697 adet başvuru aldık. Bu başvurularda da 8 bin 697 başvurudan 7 bin 915 adet başvuruyu karara bağladık. Bunların içerisinde kabul edilebilir ve önemli esas olarak kabul ettiğimiz kararlardan 459 adet tavsiye, 638 adet dostane çözüm ve 370 adet de ret kararı verdik. Geçtiğimiz yıllarda da özetlediğimizde, tavsiye kararlarına uyma oranı da yüzde 74 civarındadır" değerlendirmesinde bulundu.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

Ardından Karamık, KDK'nın 2024 yıllık raporu üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasına ilişkin oylama açtı. Oylama sonucunda rapor komisyonda onaylandı. Rapor önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına iletilecek.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, İnceleme, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika KDK 2024 Raporu Onaylandı - Son Dakika

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