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Kemal Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi - Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi

17.12.2021 15:59

Daha önce "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor musunuz?" sorularına kaçamak cevaplar veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığına karşı" değilim açıklamasından sonra sürpriz bir çıkışa imza attı. Aday olabileceğinin sinyalini veren İmamoğlu, "İttifak heyeti vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek" ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için geldiği Kayseri'de, Mevlana'nın hocası Seyyid Burhaneddin Hazretleri'nin türbesini ziyaret etti. Cuma namazını tarihi Hunat Camisi'nde kılan İmamoğlu, Cumhuriyet Meydanı Millet Caddesi'nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Kılıçdaroğlu 'Karşı değilim' dedi, İmamoğlu'ndan sürpriz bir cumhurbaşkanlığı adayı çıkışı geldi

"VATANDAŞI DİNLEYİP KARAR VERECEKLER"

İkram edilen pastırmadan da yiyen İmamoğlu, ziyaret ettiği bir esnafın, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Böyle bir şey istenir mi? Böyle bir şey istenmez. Böyle büyük meseleleri halk tartışır, tartıştırır, sonra gelir o işin yetkili kurumları, kurulları tartışır. Şu anda bir ittifak heyeti var, tartışacak, vatandaşı dinleyecek ve doğru bir karar verecek. Yani bu, şöyle bir şey değil, (iş yerindeki diğer esnafı göstererek) 'Ben bu dükkanı satın almak istiyorum.' diyebilir beyefendi, o başka bir şey bu başka bir şey. İşini en iyi yapan, en faydalı insandır."

Kılıçdaroğlu 'Karşı değilim' dedi, İmamoğlu'ndan sürpriz adaylık çıkışı geldi

KILIÇDAROĞLU "KARŞI DEĞİLİM" DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığıyla ilgili yöneltilen "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına karşı olduğunuzu söylemiştiniz, aynı fikirde misiniz?" şeklindeki soruya "İmamoğlu ve Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı adaylığına karşı değilim, arkadaşların şu anda görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci İstanbul ve Ankara'ya yaşatıyorlar" yanıtını vermişti.

Kemal Kılıçdaroğlu Karşı değilim dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, cumhurbaşkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu 'Karşı değilim' dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu "Karşı değilim" dedi, Ekrem İmamoğlu'ndan adaylık çıkışı geldi - Son Dakika
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