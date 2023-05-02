Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, iktidar ve muhalefet kanadından dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Ağrı'da gerçekleşen mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" açıklamasına yanıt verdi.

"BU ÜLKE DARBELERDEN ÇOK ÇEKTİ"

Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirlerde ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞINA GİDİN OYUNUZU KULLANIN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyin arkadaşlar sandığa gidin oyunuzu kullanın, 'yuh'la bir şey olmaz sandıkla olur.

"SENİN NE İŞİN VAR ORALARDA, GEL AĞRI'NIN OVALARINI GÖR"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!

"BÜTÜN SIKINTILARI ÇEKEN KADIN"

Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Bazı anneler diyor ki acaba bize altın hesabı açılır mı, sözüm söz altın hesabı da açacağız. Onlar yandaşlara veriyor biz size vereceğiz. Bütün sıkıntıları çeken kadın.

"HER ÇOCUK TOK BİR ŞEKİLDE EVİNE GİDECEK"

Ekmeğin arasına salça sürüp çocuklarını okula gönderen anneler var. Bunu da bitireceğim. Her çocuk arkadaşlarıyla beraber güle oynaya okula gidecek. Beslenme çantası olmayacak. Her çocuk okulda suyunu, sütünü içecek, arkadaşlarıyla yemeğini yiyecek, tok bir şekilde evine gidecek."