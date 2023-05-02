Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz - Son Dakika
Üye Girişi

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz

02.05.2023 15:27

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" diyen Bakan Süleyman Soylu'ya yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirlerde ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadesini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, iktidar ve muhalefet kanadından dikkat çeken değerlendirmeler gelmeye devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKAN SOYLU'YA YANIT

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet Buluşmaları kapsamında Ağrı'da gerçekleşen mitingde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçtiğimiz günlerde yaptığı "15 Temmuz, fiili darbe girişimiydi. 14 Mayıs 2023 ise Türkiye'yi tasfiye etmeye yönelik hazırlıkların her birini bir araya getirerek oluşturabilecek siyasi darbe girişimidir" açıklamasına yanıt verdi.

"BU ÜLKE DARBELERDEN ÇOK ÇEKTİ"

Kılıçdaroğlu, "Bunlardan birisi kalktı dedi ki 'Sandığa gider de oy verirlerde ve iktidar değişirse; sözde darbe oluyormuş.' Ya darbeyi siz yapıyorsunuz. Bu ülke darbelerden çok çekti" ifadelerini kullandı.

"SANDIĞINA GİDİN OYUNUZU KULLANIN"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde; "Bu ülkeye hakkı, hukuku, getireceğim. Ağrı'da işsizlik ve ciddi sorunlar olduğunu biliyorum. Değişim istiyoruz. Yuh çekmeyin arkadaşlar sandığa gidin oyunuzu kullanın, 'yuh'la bir şey olmaz sandıkla olur.

"SENİN NE İŞİN VAR ORALARDA, GEL AĞRI'NIN OVALARINI GÖR"

Bu bereketli topraklarda siz hayvancılığı öldürüyorsanız, tarımı öldürüyorsanız, hayvancılığı geliştirmek için ta Güney Amerikalara gidiyorsanız... Senin ne işin var oralarda. Gel Ağrı'nın ovalarını gör kardeşim. Onlar vatandaş için değil yandaşları için, beşli çeteler için çalışıyorlar. Paralarını yurt dışına götürdüler. Ağrılılara, Türkiye'ye sözüm, kaçırdıkları 418 milyar doları son kuruşuna kadar getireceğim!

"BÜTÜN SIKINTILARI ÇEKEN KADIN"

Sizin yoksulluğunuzu devlet dışında hiç kimse bilmeyecek. Bazı anneler diyor ki acaba bize altın hesabı açılır mı, sözüm söz altın hesabı da açacağız. Onlar yandaşlara veriyor biz size vereceğiz. Bütün sıkıntıları çeken kadın.

"HER ÇOCUK TOK BİR ŞEKİLDE EVİNE GİDECEK"

Ekmeğin arasına salça sürüp çocuklarını okula gönderen anneler var. Bunu da bitireceğim. Her çocuk arkadaşlarıyla beraber güle oynaya okula gidecek. Beslenme çantası olmayacak. Her çocuk okulda suyunu, sütünü içecek, arkadaşlarıyla yemeğini yiyecek, tok bir şekilde evine gidecek."

YORUMLAR (3)
  • Aydın Özkan: KENDİLERİNE GÖRE KANUN VE KARAR ÇIKARANLAR BUGÜN HÜR VE ÖZGÜR HALKA DARBECİ İMASINDA DEĞİL DİREK DARBECİ OLARAK TANIMLIYOR BU SEÇİMLERDE HALK İNŞALLAH SİZİ İNDİRECEK VE GERÇEK YÜZLERİNİZ ORTAYA ÇIKACAK UMARIM SAYGILAR Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
  • Erhan Yılmaz: Sen açıkta kaldın uyurken belli Reis süpürecek bak gör 0 0 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Açıkça ve pervasızca yüce türk milletine ve iradesine darbeci demiştir Cevap Yaz 66 9 Yayından Kaldır
500
Seçime 10 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: Yüzde 60 ile seçimi kazanacağım Seçime 10 gün kala Kemal Kılıçdaroğlu iddialı konuştu: Yüzde 60 ile seçimi kazanacağım

Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun '14 Mayıs siyasi darbe girişimidir' sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Bodrum'da lahmacunun fiyatı 450 liraya çıkarken, otel konaklama fiyatları ise 200 bin lirayı buldu
15:55 Süleyman Soylu, reklamdaki slogana değinerek otobüs duraklarında bulunan reklam panolarına tepkide bulundu
15:51 Ligin sonuna geldiğimiz şu günlerde Dursun Özbek'ten Ali Koç'u hedef alan zehir zemberek sözler
15:49 MET Gala 2023'de Kim Kardashian iddaalı kıyafetiyle ortalığı kavurdu
15:49 Soylu otobüs duraklarında yer alan reklama tepki gösterdi: Bakanımla konuştuk, tamamen kaldıracağız
15:39 Bu açıklamalar daha çok su kaldırır! Ali koç'u adeta bombalayan Dursun Özbek'ten gerginliği tırmandıracak sözler
15:36 Şarkıcı Melek Mosso: Hiç çocuk olmadım, 10 yaşında anne oldum
15:19 Fenerbahçe'nin yerli orta saha oyuncusu İsmail Yüksek sakatlandı, Giresunspor maçına yetişecek mi?
15:17 Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz
15:16 İYİ Parti Lideri Meral Akşener, 14 Mayıs seçimini kazanmaları halinde partisinden 6 ismin bakanlık yapacağını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2023 16:05:41. #1.12#
SON DAKİKA: Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'nun "14 Mayıs siyasi darbe girişimidir" sözlerine cevap verdi:Asıl darbeyi siz yapıyorsunuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement