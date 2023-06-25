Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç: 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç: 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı

25.06.2023 15:58

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun tavrının seçmen nezdinde de karşılık bulmadığı yapılan son anketlere de yansıdı. Metropoll Araştırma şirketinin yaptığı ankette katılımcılara 'Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?' sorusu yöneltildi. Ankete katılanların yüzde 60,7'si Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerden zaferle ayrılması CHP'de taşların yerinden oynamasına neden oldu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öncülüğünde yakılan "değişim" ateşine CHP Grup Başkanı Özgür Özel gibi isimler de katılırken, yükselen istifa seslerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kulak tıkadığı görüldü.

KILIÇDAROĞLU ANKETİNDEN ÇARPICI SONUÇ

Kılıçdaroğlu'nun tavrının seçmen nezdinde de karşılık bulmadığı yapılan son anketlere de yansıdı. Metropoll Araştırma şirketinin 8-10 Haziran 2023 tarihleri arasında toplam 2113 kişi ile yaptığı ankette katılımcılara "Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığına devam etmesini mi yoksa istifa etmesini mi istersiniz?" sorusu yöneltildi.

"DEVAM ETMESİ İSTERİM" DİYENLERİN ORANI YÜZDE 31,4

Ankete katılan vatandaşların yüzde 31,4'ü "Devam etmesini isterim" yanıtını verirken, Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini isteyenlerin oranı ise ankette yüzde 60,7 olarak yer aldı. Yüzde 7,9'luk bir kesim ise bu konuda herhangi bir fikrinin ve cevabının olmadığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç! 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı
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Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu anketinde çarpıcı sonuç: 'İstifa etmeli' diyenlerin oranı yüzde 60'dan fazla çıktı - Son Dakika
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