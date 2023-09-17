CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şişli'de düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, "Bir kusurumuz var, yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul programı çerçevesinde Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım törenine katıldı. Düzenlenen törene Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra partiye yeni katılan üyeler, protokol ve vatandaşlar da katıldı. Kılıçdaroğlu törenin ardından partiye yeni katılan üyelere rozetler taktı, hatıra fotoğrafları çekildi.

"Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir"

Konuşmasında adaleti savunmaya devam edeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet Halk Partili olmak adaleti savunmaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olması gereken bir milletvekili eğer bugün değilse ve hapishanede oluyorsa onun hakkını ve hukukunu da ben savunmak zorundayım. Milyonlarca evladımız okula başladı. Tasarruf yapacağız diyorlar, elbette devlet tasarruf yapmalı, elbette savurganlık yapmamalı ama tasarruf yapıyorsanız çocuğun boğazından tasarruf yapamazsınız. Cumhuriyet Halk Partili olmak demek, hiç kimsenin kimliğini sorgulamamak demektir. Kimsin sen? Kökenin nedir? Eğer hepimiz Adem ile Havva'dan geldiysek hepimiz kardeşiz. Kimliği niye sorguluyoruz, insan olarak bakacağız. Eğer senin kimliğin nedir diye bir ayrımcılık olursa ona karşı duracağız. İşte Cumhuriyet Halk Partililik budur, herkesi kucaklamaktır" dedi.

"CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir"

Hiç kimsenin inancını sorgulamayacaklarını belirten Kılıçdaroğlu, "İnanç üzerinden siyaset yapmamak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel kurallarından birisidir. Herkesin inancına saygılıyız ama inanç üzerinden siyaset yapılmaz Mustafa Kemal Atatürk'ten gelen 2 temel kuralımız vardır. Bir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı iki, Genelkurmay Başkanlığı'nı siyaset konusu yapmayacaksınız. Yani askerleri ve Diyanet'i siyasetin dışında tutacaksınız. Cumhuriyet Halk Partisi 100 yaşında, 100 yıllık bir partiyiz, bu kolay değildir çünkü CHP, avukat yazıhanelerinde kurulan bir parti değildir. CHP, savaş meydanlarında kurulan bir partidir. CHP Genel başkanlarının hiç zenginleştiğini göremezsiniz. Atatürk'ten bugüne kadar gelen bütün genel başkanlarına bakın. Hiçbirinin zenginleştiğini göremezsiniz. Tam tersine hepimiz topluma hizmet etmeyi temel ihtiyaç ve ilke edinmişizdir" şeklinde konuştu.

"Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik"

Konuşmasına özeleştiride bulunan Kılıçdaroğlu, "Ama bizim bir kusurumuz var, onu da açık yüreklilikle ifade edeyim. Biz bunları geniş kitlelere aktaramadık, yeteri kadar söyleyemedik. Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini yeteri kadar dinlemedik. Onun sorunları nasıl çözeceğimizi onlara yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim tarihi bir görevimiz var. Çalınmadık kapıyı çalmak zorundayız, derdi olan insanın derdini dinlemek, onun derdine ürettiğimiz çözümleri ona aktarmak zorundayız. Böyle bir tarihi görevimiz var. O nedenle gençlerin, kadınların, hepimizin ortak görevi Türkiye'nin yaşadığı sorunları bir şekilde çözmektir. Yeni gelen arkadaşlarıma, kardeşlerime hoş geldiniz diyorum. Sizleri aramızda görmekten son derece mutluyum. Bir şey daha, sakın umutsuzluğa kapılmayın. Bizim kitabımızda umutsuzluk yoktur" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL