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Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı - Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "Bu gece size bir haberim var" diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı

16.12.2021 22:13

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak açıklamasından sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek bir video paylaşan Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını söyledi.

1 Aralık tarihinde başlayan asgari ücret pazarlığı, 16 günlük serüvenin ardından sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kameralar karşında 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin 4 bin 253 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, ayrıca bu asgari ücrete yüzde 50'nin üzerinde zam yapıldığını da söyledi.

EN DÜŞÜK MAAŞ 4 BİN 500 LİRA OLACAK

Bu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'li belediyelerden uygulanacak olan en düşük maaşı açıkladı. "Bu gece size bir haberim var" diyerek tweet atan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde 2022 yılında en düşük maaşın 4 bin 500 lira olacağını ifade etti.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararına da değinen Kılıçdaroğlu, "Sevgili halkım, bugün Merkez Bankası, şahsın emriyle akla mantığa sığmayan kararlara yeniden imza attı. Bakın biz, 128 milyar dolar konusunu halkımıza söyleyince bu sorumsuz saray avaneleri pankart indirme derdindeydi. En büyük dertleri, çevirdikleri alavere dalavereleri kimse bilmesin, kimse duymasın. Açıkça arka kapıdan dolar sattılar." diye konuştu.

"RAKAMLARLA OYNAYANLARIN SONU NİCE OLDU"

TÜİK'le ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Birilerini çok, ama çok zengin ettiler. Halkımızı da açlık sınırına indirdiler. Siz de şahitsiniz; bugün Merkez Bankası, Türk Lirasına değer kaybettirmeye devam ediyor. Sonra da kasasında olmayan parayla müdahale ettiğini söylüyor. Böyle bir akıl tutulması. Erdoğan'ın durumu zaten ortada. Bir ekonomik intihar treninin lokomotifi olmuş durumda. Bakın bu rezaletler Türkiye'de ilk kez yaşanmıyor. Mesela, TÜİK rakamlarıyla oynuyor ya, bu geçmişte Yunanistan'da da yapıldı. Avaneler gitsin, bir baksınlar, bu rakamlarla oynayanların sonu nice oldu. Ey avaneler, ey şüreka, açlığı algı ile yönetemezsiniz. Karnı aç insanları algı ile doyuramazsınız. Artık kendinize geliniz" ifadelerini kullandı.

"BU TRENDEN İNİN"

Kılıçdaroğlu, "Bu intihar yolculuğunda, bu trenden en yakın durakta inin, benden size tavsiye. Aklı başında herkes inmeye başladı, siz de inin. Kendinizi bile bile bu kötülüğe alet etmeyin. Erdoğan kendisi imza atsın bütün bunlara, o akıl dışı ekonomik kararlara, zaten onun kararları." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bu gece size bir haberim var diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Asgari Ücret, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, 'Bu gece size bir haberim var' diyerek CHP'li belediyelerde verilecek en düşük maaşı açıkladı - Son Dakika


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