Kılıçdaroğlu, Balkan Buluşması'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu izletti: Bu montaj değil, sandığa giderken kimse unutmasın

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Balkan Buluşması'na katıldı. Kılıçdaroğlu burada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınRumeli ve Balkan Türkleri ile ilgili konuşma yaptığı bir videoyu izletti.

"BU MONTAJ VİDEO DEĞİL"

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Bulgaristan'dan gelen Türklerle ilgili sözlerine ilişkin, "Bu, bir montaj videosu değil. Zulme boyun eğmeyen, zorla Türkiye'ye gönderilen, bu topraklara gelen ve bizimle kucaklaşan kardeşlerimiz için edilen sözlerdir." dedi.

HİÇ KİMSENİN UNUTMAYA HAKKI YOK"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: " Balkanlar'dan gelen ve bugün kucaklaştığımız soydaşlarımız ile beraber, hatta Sayın Akşener'in ifade ettiği ve gayet açık ve net şekilde, bu toprakların asli sahipleri ile ilgili kullanılan bu sözleri hiç kimsenin unutmasını istemem. Hiç kimsenin unutmaya hakkı yoktur. Hiç kimse, sandığa gittiğinde de bu sözleri asla ve asla unutma hakkına sahip değildir"

YUH ÇEKENLERİ SUSTURDU

O videonun ardından salondan tepki sesleri yükseldi. Kılıçdaroğlu ise yuh çekenleri susturdu.