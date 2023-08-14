Kılıçdaroğlu: Her partinin bağımsız seçimlere girmesi aslolan

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seneye yapılacak yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye yaptığı ittifak çağrısı Ankara kulislerinde büyük bir hareketliliğe neden oldu. Konuya ilişkin yorumu sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aslolan, her partinin bağımsız seçimlere girmesidir. Ancak Türkiye'nin koşulları dikkate alındığında yeri geldiğinde ittifaklar yapılabiliyor. Koşullar değişince, siyaset tabii ki o değişen koşullara ayak uydurmak zorundadır" ifadelerini kullandı.

"OYU DÜŞEN PARTİ AK PARTİ AMA TARTIŞILAN CHP OLDU"

CHP Genel Merkezi'nde gündemdeki konulara ilişkin sorular yöneltilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 14-28 Mayıs seçimleriyle ilgili detaylı bir değerlendirmede bulundu. Kılıçdaroğlu, "İki seçimi birden yaşadık. Hem milletvekilliği hem de cumhurbaşkanlığı seçimi... Milletvekilliği seçimleri penceresinden sonuçlara baktığımızda oylarımızın arttığını görüyoruz. Uzun yıllardır milletvekili çıkaramadığımız bazı illerden (Rize – Kars – Düzce – Diyarbakır – Karabük – Erzincan gibi) milletvekili çıkardık.Bu bağlamda milletvekilliği seçim sonuçlarını en azından ilk kez milletvekili çıkardığımız iller için bir kazanım olarak gördük.Ayrıca deprem bölgesinde bizim oylarımız arttı. Bu sonuçlar sizi tatmin etti mi diye soracak olursanız, elbette ki hayır. Ama her halükarda oyu düşen parti AK Parti, ama tartışılan parti CHP oldu.

"MİLLET İTTİFAKI OLARAK KAZANACAĞIMIZA İNANIYORDUK"

Bizim oyumuz yükseldi, ama buna rağmen beklediğimiz sonucu alamadık. Beklediğimiz sonucu alabilseydik tartışmalar farklı yöne evrilecekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gelince, Millet İttifakı olarak kazanacağımıza inanıyorduk. Sadece biz değil, Saray ve çevresi de kaybedeceğini ilk kez düşünmeye ve yazmaya başlamıştı. O kadar ki Cumhur İttifakı kazanmak için ahlaki meşruiyetin dışına çıktı ve sahte videolar ve yalanlarla iktidarını korumaya çalıştı. Ben sonuçların sağlıklı ve verilere dayalı bir analizinin bizim entelektüel camia tarafından da yeterince ele alındığını ve değerlendirildiğini düşünmüyorum. Bütün verileri ele alıp, o çerçevede bir değerlendirme yapılabilseydi bence çok daha iyi olurdu. Kişisel baza indirgeyip; 'Kazandı veya kazanmadı', 'yenildi' veya 'yenilmedi' şeklindeki bir tartışmayı sürdürmeyi çok doğru bulmuyorum... Kuşkusuz bunları 'tartışılmasın' anlamında söylemiyorum. Ama tartışmaların veriye dayalı yapılması bizim de eksikliklerimizi görme olanağı sağlar. Ayrıca bu söylemlerim, bizim araştırma yapmadığımız şeklinde de yorumlanması Biz de dersimize olabildiğince çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz" dedi.

"ASLOLAN HER PARTİNİN BAĞIMSIZ OLARAK SEÇİMLERE GİRMESİDİR"

Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimler öncesinde İYİ Parti'ye yönelik ittifak çağrısına da dikkat çekici bir yorumda bulundu. Kılıçdaroğlu, T24'e yaptığı açıklamada "İttifak seçim süreçlerinde oluyor, şu anda da bir seçim süreci yok zaten. Dolayısıyla da bir ittifak da söz konusu değil. Zaman zaman partiler kendi görüşlerini aktarıyorlar. Aslolan, her partinin bağımsız seçimlere girmesidir. Ancak Türkiye'nin koşulları dikkate alındığında yeri geldiğinde ittifaklar yapılabiliyor. Bu yerel seçimlerde de yapılabiliyor, cumhurbaşkanlığı seçiminde de. Koşullar değişince, siyaset tabii ki o değişen koşullara ayak uydurmak zorundadır" ifadelerini kullandı.