Kılıçdaroğlu: Huzurlu Bir Türkiye İçin Mücadele Edeceğiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Huzurlu Bir Türkiye İçin Mücadele Edeceğiz

Kılıçdaroğlu: Huzurlu Bir Türkiye İçin Mücadele Edeceğiz
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sorunları hatırlatacağını ve halk için huzurlu bir Türkiye özlediklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, " Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız. Bunun sözünü ben veriyorum. Hep beraber yapacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 yıl aradan sonra partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Destek için TBMM Grup Salonu'na gelen partililer, Kılıçdaroğlu'na kürsüye çıktığı sırada karanfil atarak destek verdi. Kürsüde konuşan Kılıçdaroğlu, umudunun halk olduğunu dile getirerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Bu ülkenin sorunlarını, yeniden hatırlatmak zorundayız"

Yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmak zorunda olduklarını belirten Kılıçdaroğlu, "Yeniden bu ülkenin sorunlarını, unutturulan sorunlarını ama herkesin yaşadığı sorunları yeniden hatırlatmak zorundayız. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz halka inananların partisiyiz. Halkla birlikte yaşayanların partisiyiz. Biz kendi evlerimizde ailecek huzur içinde yaşayıp herkesin de huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye özlemiyle mücadele ediyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Herkesin şu gerçeği bilmesi lazım; Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Cumhuriyet Halk Partisi devlet kuran partidir. Cumhuriyet Halk Partisi devlete yön veren bir partidir. Devlete yön veren, çağdaşlığı arayan, çağdaşlığı her alanda Türkiye'ye getirmek isteyen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi, ülkesinin sorunlarıyla ilgili en sağlıklı çözümleri üreten ve halka sunan bir partidir. Herkesin bunu bilmesi lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir cümlesi var, der ki; 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.' Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar" diye konuştu.

"Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye özlüyoruz"

Ülkenin içinde bulunduğu sorunları çözmek hedefinde olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, kimseyi yalnız bırakmayacaklarını vurguladı. Kılıçdaroğlu, "Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye özlüyoruz. Her evde huzurun olmasını istiyoruz, her sofrada bereketin olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz o, çünkü biz çalıp çırpmayı bilmeyiz. Bizim o işlerle ilgimiz yoktur, bizim tek derdimiz halktır" ifadelerine yer verdi.

İfade özgürlüğünün önündeki bütün engelleri kaldıracaklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Üniversitelerin özerkliğini getireceğiz. Hiç kimse endişe etmesin; CHP iktidarında ne Selahattin Demirtaş hapiste kalacak, ne Can Atalay kalacak, ne Tayfun Kahraman kalacak, ne Osman Kavala kalacak, ne Selçuk Mızraklı kalacak ne de avukatlar hapislerde kalacak. Hiç endişe etmeyin" dedi.

"Biz, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz"

Devlet ve halk için çalışacaklarının altını çizen Kılıçdaroğlu, "Biz ahlaki zeminde siyaset yaparız. Ahlak bizim için vazgeçilmezdir. Ahlaki zeminde siyaset yapmazsınız, cebinizi doldurmakla meşgul olursunuz, halkı unutursunuz. Biz halkı unutan değil; halkla beraber olan, halkı kucaklayan ve halkın sorunlarını çözmek için yemin etmiş bir kültürden geliyoruz. Bunun mücadelesini vereceğiz" ifadelerine yer verdi.

Bakınız, biz CHP'liyiz. Halka hesap sormayız ama halka hesap veririz. Halka hesap vermeyi onurlu bir görev kabul ederiz. Hiç kimse unutmasın: Bu parlamentoda ilk kez Siyasi Ahlak Kanunu tasarısını veren partinin adı Cumhuriyet Halk Partisi'dir.

"Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz"

Kılıçdaroğlu, siyasette dürüstlük olmazsa sorunlar çözülmeyeceğini dile getirerek "Siyasette ahlakı bir tarafa atıp cebinizi doldurursanız halktan uzaklaşırsınız, halk siyasete güven duymaz. Bizim güven vermemizin temel noktası, her CHP'linin düzgün ve temiz insanlar olmasıdır. Biz harama el uzatmayız. Biz yalan yanlış söylemeyiz. Biz herkesin hakkını, hukukunu savunuruz. Sadece insanların mı? Hayır. Doğada yaşayan herkesin, her canlının hakkını, hukukunu savunmak bizim boynumuzun borcudur. Siyasi ahlak kanun tasarısını bu parlamentoya ilk kez getiren partinin adı da Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü siyaset ahlaki zeminde yürümek zorundadır, olmazsa olmaz. Yolsuzun yanında durulmaz, hırsızın yanında durulmaz, malı götürenlerin yanında durulmaz. Ahlakın yanında durulur, erdemin yanında durulur. Devleti soyanlarla da mücadele edeceğiz, beşli çetelerle de mücadele edeceğiz. Devletin hazinesini soyanlarla, boşaltanlarla da mücadele edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Uyuşturucu baronlarıyla da mücadele etmezsem benim adım Kemal olmasın"

Uyuşturucuyla da mücadele edeceğine değinen Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye uyuşturucu belasını getirip bu ülkeye yerleştiren o uyuşturucu baronlarıyla da mücadele etmezsem benim adım Kemal olmasın. Uyuşturucu baronları elini kolunu sallayarak geliyor. Nereden getiriyor? Afganistan'dan, İran sınırını geçerek geliyor; öbür taraftan Güney Amerika'dan oradan geliyor. Nereye? Türkiye'ye geliyor. Biliniyor mu bunlar? Hepsi biliniyor, hepsi. Kimlerin Güney Amerika'da limanları var, hangi Türklerin limanları var, onlar da biliniyor. Hangi gemilerle gelindiği biliniyor. Gidiyorsun, 'Uyuşturucu kullandı, onu hapse atalım.' Kardeşim, sen onu değil, o uyuşturucuyu Türkiye'ye getiren o barona gücün yetiyor mu, yetmiyor mu? Sizin baronlara gücünüz yetmez ama Bay Kemal'in gücü yetecektir" açıklamasında bulundu.

"Memlekette bereket kalmadı"

Tek adam rejiminin ülkeyi felakete sürükleyeceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Memlekette bereket kalmadı, herkes diken üstünde. Söyledik, tek adam rejimi dünyada hiçbir yerde yok, öyle bir uygulama yok. Ama Türkiye'ye getirdiler, sorunları çözecekmiş. Hangi sorununu çözdüler Türkiye'nin? Köşeyi dönenler daha da zenginleşti, fakirler daha da fakir oldu. Saray ve şürekası krallar gibi yaşıyor. Buna izin verecek miyiz? Elbette izin vermeyeceğiz. Çünkü biz halkımızı seviyoruz, çünkü halkımızın her sorununu dillendireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bay Kemal dertlerinizi her yerde, her ortamda dillendirecek"

Halkın dertlerini her yerde dillendireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Biz üretenin yanındayız, biz alın teri dökenlerin yanındayız. Biz sanayicinin yanındayız, biz esnafın yanındayız, biz çiftçinin yanındayız. Biz zor koşullarda ihracat yapıp ülkesine döviz getiren ihracatçının yanındayız. Biz Karadeniz'de fındık üreticisinin, Rize'de çay üreticisinin yanındayız.

Tarlasında karpuz üretenin yanındayız, şeker pancarı üretenin yanındayız. Biz kim üretiyorsa, alın teri döküyorsa, onların tamamının başımın üstünde yeri vardır. Hepsine şükranlarımı sunuyorum; siz üretin. Dertlerinizi biliyorum, sıkıntılarınızı biliyorum. Ama dertlerinizi Bay Kemal her yerde, her ortamda dillendirecek, bundan hiç endişe etmeyin" dedi.

"Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız"

Kılıçdaroğlu, milletin iradesinden daha güçlü bir irade olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bu ülkedeki en büyük eksiklik doğru yönetimin, ahlaklı yönetimin olmamasıdır. Milletin iradesinden daha güçlü bir irade yoktur. Hiçbir propaganda mutfaktaki yangını kapatamaz, gizleyemez. Bu yangın devam ediyor, herkes bunu gayet iyi biliyor. Türkiye bu zulmü de kabul etmiyor. Cumhuriyet Halk Partililer olarak, birer nefer olarak, halkın neferi olarak; engellinin neferi, köylünün neferi, işçinin neferi, sanayicinin neferi, üretenlerin neferi, ahlaklı insanların neferi, gençlerin neferi olarak yola çıkacağız. Türkiye'yi yeniden aydınlık, huzur içinde yaşayan bir Türkiye yapacağız. Bunun sözünü ben veriyorum. Hep beraber yapacağız Hep beraber bu ülkeyi ayağa kaldıracağız, Hep beraber adaleti getireceğiz, Hep beraber soygun düzenini bitireceğiz."

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Partiler, Politika, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Huzurlu Bir Türkiye İçin Mücadele Edeceğiz - Son Dakika

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