Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istiyor: Randevu isteyeceğiz, uygun olursa ziyaret etmek istiyorum

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis'te bir araya gelmişti.
1 saat süren görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.
HDP'nin net kararını bugün basın toplantısıyla duyurması beklenirken, Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajla Memleket Partisi'ni de ziyaret etmek istediğini belirtti.
Genel Başkan Muharrem İnce'den randevu talep edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" diye konuştu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise dün akşam katıldığı bir canlı yayında 6'lı Masa'da yer alan CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. İnce, "İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz" dedi.
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