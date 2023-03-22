Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istiyor: Randevu isteyeceğiz, uygun olursa ziyaret etmek istiyorum - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istiyor: Randevu isteyeceğiz, uygun olursa ziyaret etmek istiyorum

22.03.2023 11:44

Meclis'te HDP ile gerçekleştirdiği görüşme büyük olay yaratan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde adaylık başvurusu yapan Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ni ziyaret edeceğini duyurdu. Kılıçdaroğlu, "Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile Meclis'te bir araya gelmişti.

"HDP ADAY ÇIKARMAYIP KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEYECEK"

1 saat süren görüşmenin olumlu geçtiği ifade edilirken, HDP'nin aday çıkarmayarak Kılıçdaroğlu'na destek vereceği iddiası kulisleri hareketlendirdi.

KILIÇDAROĞLU: MEMLEKET PARTİSİ'Nİ DE ZİYARET ETMEK İSTİYORUZ

HDP'nin net kararını bugün basın toplantısıyla duyurması beklenirken, Kılıçdaroğlu verdiği bir röportajla Memleket Partisi'ni de ziyaret etmek istediğini belirtti.

"ARKADAŞLARIMIZ ZİYARET İÇİN BAŞVURACAKLAR"

Genel Başkan Muharrem İnce'den randevu talep edeceklerini belirten Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesinden Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada "Arkadaşlarımız ziyaret için başvuracaklar. Uygun görürlerse, belirlenen tarihte gitmek istiyorum" diye konuştu.

MUHARREM İNCE'DEN CHP VE İYİ PARTİ'YE İTTİFAK ÇAĞRISI

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise dün akşam katıldığı bir canlı yayında 6'lı Masa'da yer alan CHP ve İYİ Parti'ye ittifak çağrısında bulundu. İnce, "İttifaklar olabilir mi, tabii ki olur. Mesela Türkiye'ye ittifak öneriyorum; CHP, İYİ Parti, Memleket Partisi. Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaz, Türk bayrağını tartışmaz, tarikatları tartışmaz" dedi.

YORUMLAR (4)
  • Abdullah Bayraktar: -KILIÇTAROĞLU'NUN KAYBETMESİNE EN ÇOK İNCE SEVİNİR HERALDE;) ÇIKMIŞSIN YENMİŞ,YENMİŞTE YENMİŞ:))) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Ferdi dayfur: İlk başta gitseydi adaylığına itiraz ederdi ince Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
  • cemal aslan: Atatürkçüleri yok sayarsan, böyle ayağına gidersin. Cevap Yaz 17 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, İnce ile görüşmek istiyor: Randevu isteyeceğiz, uygun olursa ziyaret etmek istiyorum - Son Dakika


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