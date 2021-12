Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği konu soruldu: SGK'yı siz mi batırdınız? - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programına konuk oldu. Gündemdeki konularla ilgili çok önemli açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık gündeme getirdiği SGK konusuyla ilgili de konuştu.

"BENİM DÖNEMİMDE EMEKLİLİK YAŞI 34-43'TÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği "SGK'yı Kılıçdaroğlu batırdı" suçlamasına Kılıçdaroğlu, "SGK batsa öyle bir kurum olmaz değil mi? Açık veriyordu SGK. Benden önce de açık veriyordu. İşin garibi şimdi daha çok açık veriyor. Ben açıkça senin istediğin televizyonda tartışalım. Gelir mi gelemez. Boğazdan aşağı haram lokma inmemişse konuşmayacaksınız. Araştırdılar ancak bir şey bulamadılar. Emeklilik yaşı 34-43'tü benim dönemimde, kanun belirliyor ben belirlemiyorum. 65 çıkardılar değil mi? Niye açık veriyor sistem, vermemesi lazım. Prim ödeme gün sayısı 7000'di 9000'e çıkardılar. Vermemesi lazımdı." ifadelerini kullandı.

"EYT'LİLERİN HAKKINI VERMEK ZORUNDAYIZ"

Kılıçdaroğlu, "Normalde daha prim yatırılırsa daha yüksek maaş almanız lazım değil mi? Öyle bir düzenleme yaptılar ki ne kadar çok yatırırsan o kadar az maaş alıyorsun. O yüzden EYT'li sayısı artıyor. EYT'lilerin hakkını verdirmek zorundayız. Ona rağmen olağanüstü büyük açıklar var. Çıkıp söylüyor mu? Neden açık olduğunu söylesin. Dünyanın her yerinde SGK açık verir. Çünkü tek gelir kaynağı primdir." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarında öne çıkanlar;

"Artık, vatandaşın canına tak etti. TÜİK enflasyonu düşük gösterince emeklinin, memurun, işçinin maaşına da az zam yapılacak. Rakamları düşük gösterin, diye talimat veriyorlar. siz siyasetçi olsanız buna göz yumabilir misiniz? TÜİK' e gittik. Milletvekili arkadaşlarım vardı. Ben geleceğim diye kapıyı kapatmışlar. Demir kapı vardı ve 'Biz kapıyı açamayız' dediler. İlk kez seçimle gelen milletvekiline resmi devlet dairesi kapatılmıştır. Dünya kamuoyu buna şahit oldu. Normalde randevusuz gidilebiliyor. Ama ben gittiğim için kapıyı kapattılar. Bakan olarak kendilerine unvan verilen insanlar, bir kişinin verdiği talimatları yerine getirmek için getirilen insanlar. Bildiğimiz devlet memurlar. Marmaris'te yangın çıkmış, demeç veriyorsunuz, 'Sayın cumhurbaşkanımızın talimatıyla yangınları söndürmeye başladık! Talimatla yangın mı söndürülür? Şimdi ortada bakan yok. Atamayla gelen kişiler bütçeyi sunuyorlar. Yeni sistem kıl payı kazanıldı. Meclis daha güçlü olacak dediler. Halkı kendi medyalarıyla kandırdılar. Bütün bunlara rağmen geldiler. Halk şimdi bu sistemin ülkenin başına felaket getirdiğini görüyorlar.

"'TÜİK'E EFLASYONU NASIL HESAPLADINIZ?' DİYE SORACAKTIK"

Türkiye bu kadar derin bir ekonomik buhran yaşamamıştı. İlk kez 84 milyon insan bir avuç insan için çalışıyor. Demokrasi tarihimizde Türk lirasının bu kadar pul edildiği bir dönemi yaşamadık. Merkez Bankası görevlerinden uzaklaştı, müdahale edildi, başkanlar sık sık değiştirildi, itibarının yerle bir edildiğini gördüm. Naci Ağbal'ın neden görevden alındığını açıklaması lazım. TCMB'ye itibar kazandırmak benim görevimdir. fiyat istikrarı ve Türk lirasından sorumludur. Merkez Bankası'na talimat verebilirsiniz. Ama nasıl ineceğine kendi araçlarıyla müdahale ederler. 128 milyar doları iradesi dışında başkası satsın diyorsunuz. TÜİK'e neden gittim. Çünkü emekli, memur ve çalışanın alacağı maaşlar enflasyon üzerinden belirleniyor. Enflasyon yüzde 50 60'ı bulmuş. Enflasyonu nasıl hesapladınız?, diye soracaktık. siz de vicdan yok mu? Bunlarla emeli aylığı, asgari ücreti bağlayacaklar. Verdiğiniz rakam doğru değil. Soramadık. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. İnsan hata yapabilir, hatasından erdemle döner, bunu anlayabilirim. Ama bile bile işçinin, emeklinin, memurun hakkıyla uğraşırsanız ben ona isyan ederim.

"TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI SORMAMIZ LAZIM"

Merkez Bankasının bağımsız olması gerektiğini söyledim. Sayın başkan karşıladı. Merkez Bankası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasıdır. Önemlidir. Fiyat istikrarından sorumludur. sıcak siyaset müdahale etmemelidir. Müdahale durumunda güven kaybolur. Görevimiz itibarını sağlamaktır. Merkez Bankasının başında liyakatlı kişilerin olması gerekir. Merkez Bankasının M'sini dahi bilmeyen bir insanı başına getiriyorsunuz. İşi en iyi yapana teslim edeceksiniz. Kapısından içeri girmemiş insanı başkan yapıyorsunuz. İradesi var mı? İrade sıfır. Dünyada hangi devlet bir kişinin iki dudağından çıkacak söze teslim edilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlarının bütçe çıkarken ağırlığını görürdük. Şimdi neredeler? Yok ki öyle bir bakanlık fiilen. Bütçeyi kamu hesaplarını kendisi yapmıyor. Bakan oturuyor orada, konuşmuyor. Yöneten kişi Merkez Bankasını bilmiyor. Kasada 128 milyar dolar para var. Bunu çıkarıp bir protokolle damadınıza veriyorsunuz. Paranın nereye gittiğini bilmiyoruz. Fakir fukaranın ahı yerde mi kalacak? Ben bunların hakkını savunmayacak mıyım? Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yiyenden hesap sormamız lazım. "At izi it izine karıştı." demişti. Hangi at o, açıklama yapması lazım. Damat ile kayınpederinin kavgası 84 milyona yansıdı.

"BEN OLSAM İLK ÖNCE EKONOMİK SOSYAL KONSEYİ TOPLARIM"

Başa gelince ilk adımım Ekonomik Sosyal Konseyi toplarım. Bülent Ecevit kurdu. Anayasal kurum haline geldi. En son 2009'da toplandı. Ekonomik toplumsal tarafların liderleri üyeleridir. Onlara, 'Buyurun sorunlarınızı anlatın' derdim. Eskiden 3 ayda bir toplanırdı. Kanun kalktı. Anayasada var ama fiilen yok. Erdoğan Fiyat İstikrar Komitesi kurdu. Merkez Bankasının görevini başka bir kuruma teslim edebilir misiniz? Fiyatı indirecek ve fiyatları koruma altına alacak olan kim? Üreticiyi, stokçuyu suçlayacaklar. Ekonomik Sosyal Konsey'de önce bir anlaşacağız. Faiz yükseltilmeli mi, düşürülmeli mi? Merkez Bankasına görev verirsiniz ve o gerekeni yapar. En son Erdoğan, 'nas var' dedi. Siz ekonominin ne demek olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Siyasi partiler devlet değildir. rüşvet alan hırsızlık yolsuzluk yapanları devletin içinden temizleyeceğiz. Bu devlet sıradan bir devlet değildir. Bizi dünyada da rezil ettiler. Rüşvet alan birisi arabasında Türk bayrağı taşıyor ve siz onu bizi temsil etmesi için yurt dışına gönderiyorsunuz. Ne diyecekler? Bu anlayış devleti çürütür. En kolay şey devleti yürütmektir. Herkesin görevi tanımlanmıştır.

"MİLLET BU İKTİDARA ARTIK GÜVENMİYOR"

Memleketi bu hale kim getirdi? 20 yıldır. Yeni iktidar olsalar, yeni bir model getirdik diyecekler. Parayı pul ettiler. Bay Kemal denilince kızmıyorum. Devleti yönetme erkini kaybetmişler. Bu millet bu iktidara artık güvenmiyor. Güvense parasını dolar olarak tutmaz zaten.

"TL alıp dolara yatıranlar ahlaksızdır" demişler. 128 milyar doları satarken ahlak mı vardı? Devlet içinde öyle bir noktaya geldik ki. Seçime kadar ne götürsek kardır. O noktaya geldik şu anda. Onların bürokratları, yöneticileri de öyle diyor. Tam bir soygun düzeni var şu anda.

ASGARİ ÜCRET

2021 bu yılın başında net 2 bin 825 liraydı asgari ücret. O büyük kalkınma hamleleri onların olsun. İşçiye bugün 384 doları teslim edin. Şimdi bu parayı verirlerse bu yılın kayıpları önemli ölçüde telafi edilecek. 5 bin 376 TL işçiye vermek zorundalar. Aksi takdirde iktidarın eli işçinin cebinde. Sanayicinin korunması lazım. Asgari ücretin gelir vergisinden muaf olması lazım. Bu piyasanın canlanması için de çok önemli. Yoksa insanları açlığa mahkum edeceksiniz. 31 Aralık'ta dolar kuru neyse 384 dolar ile çarpıp tam karşılığını vereceksiniz.

Yasalar var. Eskiden devletin üç dört temel kurumu vardı. Devletin akademisi olarak tanımladığımız kurumlar vardı. Bunlar kapatıldı. Rüşvet alıyor, yolsuzluk yapıyorsanız yukarıya tırmanabiliyorsunuz. Bakan kendi bakanlığına şirketinden mal alabiliyor. Bir sefer işi en iyi yapan insanı getireceksiniz. Partisine bakmayacaksınız. Bürokrasi devletin hafızasını taşır. Bürokrasinin ehil ellerde olması lazım.

"AİLE DESTEKLERİ SİGORTASINI HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Aile Destekleri Sigortası, Türkiye 1971 yılında dokuz sigorta dalını çıkaracağını ve uygulayacağını tayin etti. En son Ecevit döneminde 8'i kabul edildi. Dokuzuncusu bu. Özü şudur, bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek, herkesin sigortası olacak, yardım insan onurunu koruyacak şekilde yapılacak. Kadının hesabına yatırılacak ve kadın memur gibi maaşını alacak. Bütün kadınlarla görkemli bir toplantı yaptık. Her bir eve gireceksiniz, asla umutsuzluğu aşılamayın, az kaldı iktidar gidecek, hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. İnsanları fakirleri sıraya diziyorlar, insanları televizyonlar çekiyor, vicdanlarını rahatlatıyor. O nedenle biz kadının banka hesabına yatıracağız ve kadın çoluğun çocuğun geçimini sağlayacak. 1971'de Meclis'te onaylanan sigorta dalını iktidar olduğumuzda hayata geçireceğiz. Her evde bir sigortalı batacak.

Fakirliğimizi satıyoruz. İhracat olsun ama hak ettiğimiz parayı alıyor muyuz? Fakirliğinizi ihraç ederseniz, Türkiye'yi batının egemen güçlerine teslim ederseniz bu iş yürümez. İhracatımız zaten var. Katma değeri yüksek ürün ihraç ediyor musunuz? O zaman dünyada söz sahibi olursunuz. Tekstil sattık güzele ama bu Türkiye'yi büyütmez. Üniversiteler bilgi üretmeli. İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti. Üniversiteleri de perişan ettiler."