Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın 3. kez aday olma ihtimaliyle ilgili bomba iddia: Parlamentoya feshedip erken seçim kararı alacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de Gençlik Buluşmasında gençlerle bir araya geldi. CHP lideri, gençlerin kendisine yönelttiği soruları yanıtlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasıyla ilgili de dikkat çeken yorumlarda bulundu.

"ERDOĞAN ERKEN SEÇİM KARARI ALACAK"

CHP lideri, Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanı adayı olmasına ilişkin ise "Büyük olasılıkla Erdoğan erken seçim kararı alacak, erken seçim kararı alması için parlamentoyu feshetmesi lazım, son uygulamalara göre o zaman kendisi aday olabiliyor. Dolayısıyla zamanında seçim olacaktır gibi açıklamalar yapıyor ama aslında erken seçim olacak bizim tahminimize göre, Erdoğan da aday olacak ve biz de onu inşallah hep birlikte emekli edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"KPSS'DE MÜLAKAT OLMAYACAK"

Kılıçdaroğlu, memur olmak için yapılan mülakatlarla ilgili "KPSS sınavında aldığınız puan geçerli olacak, ilke olarak mülakat olmayacak, kim kazandıysa doğal olarak ataması yapılacak. Eğer bir mesleğin gerektirdiği mülakat varsa, mülakat yapılması gerekiyorsa kamera konulacak dolayısıyla sorulan sorular, sizin verdiğiniz yanıtlar banda alınacak böylece haksızlığa uğradığınızı düşünürseniz yargıya başvurup hak arama imkanınız da sağlanacak." dedi.

"KADINA ŞİDDETTE EN AĞIR CEZALAR VERİLECEK"

Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadına şiddet uygulayan kişinin yasada öngörülen cezayı hiçbir indirim almaksızın cezalandırılması, yani kravat taktı diye, ütülü pantolon giydi diye hakimin karşısına çıkıp iyi hal indirimi sağlamak mümkün değil, bu konuda çok kararlıyız, ben de, kadın kolları da kadınların oluşturduğu sivil toplum örgütleri de aynı görüşte. Kadına yönelik şiddettin bir başka penceresi daha var, sosyolojik olarak bakılması lazım. Şiddettin gerekçelerinin ortaya konulması lazım ve o gerekçelerle de ayrıca mücadele edilmesi lazım. Tek başına ceza değil, şiddeti bir anlamda yaygınlaştıran uygulamaların sosyolojik olarak nedenlerine bakmak gerekiyor o konuda da akademik dünyada çalışmalar var. Kadına yönelik şiddeti en ağı şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız."

EĞİTİM KONUSUNDA SINIFTA KALMIŞ BİR ÜLKEYİZ

Kılıçdaroğlu eğitim politikaları hakkında şöyle konuştu: Bir topluma, bir sınıfa olağanüstü avantaj sağlayan tek şey var o da eğitim. Sınıf atlatır, toplumu da ülkeyi de sınıf atlatır. Eğitim konusunda sınıfta kalmış bir ülkeyiz. 4 artı 4 artı 4 uygulaması geldiği zaman eğitimin kalitesine büyük bir darbe vuruldu. Biz bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdük fakat bunu iptal etmedi. Sonuçta eğitim ezbere dayalı bir sistem olarak karşımıza çıktı. Eğitim ile ilgili son derece güzel öneriler var, ben eğitimci değilim ama bir eğitimle ilgili bir sorunu çözmek istiyorsanız, bu işle uğraşan pedagoglar, eğitimciler, akademik dünyanın saygı değer insanları var artı dünyada bu konuda büyük başarılar elde eden ülkeler var, Finlandiya gibi…Bunların deneyimlerinden yararlanıp, kendi eğitim politikanızı oluşturabilirsiniz.

EĞİTİM REFORMUNU EĞİTİMCİLER YAPACAK

Eğitimin özünde yatan şu; merak duygusunu artırdığınız sürece o eğitim başarılıdır. Özetle okula giden çocuk hangi düzeyde olursa olsun ne kadar çok nitelikli sorula sorabiliyorsa eğitim o kadar başarılıdır. Merak duygusunu ve nitelikli sorular soracak bir eğitim sistemi oluşturduğunuz zaman Türkiye'yi uçurursunuz. Müthiş bir potansiyelimiz var ama ezbere dayalı bir sistem sizin yeteneklerinizi köreltiyor. Ben eğitim reformunu yapacağım dersem size doğruyu söylememiş olurum, eğitim reformunu yapmak sıradan politikacıların bizim işimiz değildir. Eğitim reformunu eğitimciler, bu işin uzmanları yapacak. Son 3 yıldır İran üniversitelerinin ürettiği bilgi sayısı Türk üniversitelerini geçti, bizdeki üniversitelerin çoğu üniversite değil, adı üniversite ama gerçek anlamda üniversite değil. Üniversitelerde her türlü özgür düşüncenin tartışılması gerekir.

"KYK BURSLARININ FAİZİ SİLİNECEK"

Düşündüğünüzden daha fazla Türkiye'de kaynak var ama dengeli dağılmıyor. 128 milyar dolar örneğini verdiniz buna benzer çok sayıda örnek verilebilir. Gençlerin daha iyi koşullarda eğitim görmeleri açısından yurt sorunu çözülmesi lazım. Seçim bildirgemizde var, en geç 1 yıl içinde yurt sorununu çözeceğiz. Kredi Yurtlar Kurumu'ndan aldığınız burslarla ilgili olarak faizlerin tamamını sileceğiz. İşe girdikten sonra ancak borcunuzu taksitle alacağız ama faiz asla uygulanmayacak."