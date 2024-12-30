Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu - Son Dakika
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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu

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Eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir bildiri yayımladı. Mesajda "Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır" ve "Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır" gibi maddeler yer aldı.

30.12.2024 08:08
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Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iktidarın Suriye politikasına ilişkin "Düğmeyi yanlış iliklemeyin" başlıklı 6 maddelik bir manifesto yayımladı. İktidarın yapması gereken adımları sıralayan Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: DÜĞMEYİ YANLIŞ İLİKLEMEYİN

Suriye'de 61 yıllık Baas rejimi, HTŞ tarafından başlatılan isyan ile sona ermişti. Esad döneminin bitmesi ile Türkiye ile Suriye arasında yeni politikaya gidilmişti. Suriye ile Türkiye arasındaki duruma ilişkin Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uyarılarda bulundu. İktidara Suriye konusunda 'Düğmeyi yanlış iliklemeyin' mesajı veren Kılıçdaroğlu, "Suriye'nin yeniden kuruluşunda ülkedeki bütün etnik ve inanç yapılarını hesaba katmalı, muhatap almalı ve herkesin kendini güvende hissedeceği bir yeni yönetime destek vermeliyiz." dedi.

6 MADDELİK SURİYE MANİFESTOSU

X hesabında yaptığı paylaşımın sonlarına doğru ise Kılıçdaroğlu, 6 maddeli bir manifesto yayımladı. Kılıçdaroğlu 'bu bağlamda' diyerek şunları sıraladı:

1.? Suriye'nin toprak bütünlüğü korunmalı ve başta İsrail olmak üzere uluslararası hukukun gereklerine tüm ülkeler uymalıdır.

2.? Suriye Cumhuriyeti; demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olarak yeniden yapılanmalıdır.

3.? Tüm kimlikler ve inançlar yeni Suriye Cumhuriyeti Devleti'nin güvencesi altında olmalı, yurttaşlar açısından eşitlik yaşamın her alanında uygulanmalıdır.

4.? Devlet, tüm kimliklere ve inançlara eşit davranmalı, uygulamada ayrıcalıklı bir anlayışa asla izin vermemelidir.

5.? Çoklu yapıların oluşturduğu kültürel zenginlikler korunmalı ve bu zenginliğe saygı duyulmalıdır.

6.? Bu bağlamda Türkiye üstüne düşen sorumluluğu yerine getirmeli, ülkemizin ve bölge coğrafyasının geleceği için laik ve demokratik bir Suriye'nin inşaasına katkı sunmalıdır.

Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
Kılıçdaroğlu\'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (33)

  • Süper Çocuk:
    Hala laik,luik diyor ya! KK senin fikirlerin başkanı olduğun partiye hezimet üstüne hezimet yaşatmış, en güvendiğin adamlar ilk fırsatta sana tekmeyi vurmuşken hala böyle açıklamalar yapmak gerçekten sağlıklı bir beynin yapacağı işler değil. Acil bir psikiyatra görün bence... 158 35 Yanıtla
  • Mert kursun :
    Diline vurmus artik durmuyor illa konusacak 140 36 Yanıtla
  • Tarık:
    işine bak burnunu her şeye sokma Kemal. 136 27 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Bu hangi mahalle muhtarı çıkaramadım ? 124 22 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    KİLİÇDAROĞLU TARİH OLDU HALA FARKINDA DEĞİL. KİM TAKAR SENİ 115 21 Yanıtla
  • fkıdkfkf:
    Bunca yıldır laiklik diyerek Müslüman kesime zulmetdiniz Allah demeyi yasaklayan bir partinin mensubusun sen Bu ülkede hiçbir icraatınız yok hiçbir faydanız olmamış 109 20 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    hani ne isimiz vardi suriyede simdi turkiye ustune duseni yapmalidir diyorsunuz 107 16 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    seni kimse kaaleye almıyor bay keMAL, 82 19 Yanıtla
  • Ender Çetin:
    Sen kimsin Türkiye de n başarı elde ettinki Suriye’ye karışıyorsun bırak adamlar belki islam devleti kuracaklar belki şeriat ile yönetecekler sana n olur hemen laikliklik diyorsun sanane 80 15 Yanıtla
  • Ademoğlu Cumuriyet:
    Kim olarak bu ülke için bir öneride manifestte buluna biliyorsun sıradan alelade insansın hatta zamanında Ekonun oyunlarına gelmiş kaybetmiş bir başkansın bizi ikisinin eline bıraktın gittin hala ne yüzle çıkıp konuşa biliyorsun. 58 12 Yanıtla
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