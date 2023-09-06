Kılıçdaroğlu'ndan Madımak hükümlüsünü affeden Erdoğan'a tepki: Ahlak bunun neresinde?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, Sivas Madımak Katliamı Davası hükümlülerinden Hayrettin Gül'ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" sebebiyle kaldırıldı. Erdoğan'ın hamlesine sert tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN KARARI RESMİ GAZETE'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Sivas Madımak Katliamı Davası'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Hayrettin Gül'ün kalan cezası "Sürekli Hastalık" hali kapsamında bulunduğunu belirten Adli Tıp Kurumu 3'üncü Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporu sebebiyle kaldırıldı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

"SÖZLERİMİ ÇARPITARAK YALANLARINA DEVAM ETMİŞ"

Erdoğan'ın uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalara da değinen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Erdoğan yine sözlerimi çarpıtarak, yalanlarına devam etmiş. Bir sosyolojiden bahsederek, özeleştiri yaptığımı anlayamamış. Ben kendisinin "ahlaki ve siyasi meşruiyetinin olmadığını" söylemiştim. Erdoğan'ın uçan sarayına binen gazeteciler bu soruyu sormamış. Aynı, seçim öncesi Türkiye'nin doğalgaz borcunu erteleyip, Erdoğan'a kaynak yaratan Putin'in, bunu ne karşılığında yaptığını sormadıkları gibi…

"ŞİMDİ SÖYLER MİSİNİZ, AHLAK BUNUN NERESİNDE?"

Ahlaki meşruiyeti olmayan Erdoğan, bu ülkeye ömrünü vakfetmiş, 80 yaşının üstüne gelmiş emekli generallerimizi hapiste tutarken; suçu sabit bir katilin serbest bırakılmasını emretmiş. Şimdi söyler misiniz, ahlak bunun neresinde?"