Kılıçdaroğlu'ndan tezkere paylaşımı: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimiz - Son Dakika

Türk askerinin Irak ve Suriye'deki görev süresinin iki yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Yapılan oylamada; AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin "evet" oyu vermiş, CHP ve HDP ise tezkereye "hayır" demişti.

"BENİ ÇOK RAHATSIZ EDEN BİR KONU VAR"

Tezkereye "Hayır" oyu verilmesi sonrası CHP'ye yönelik çok sayıda eleştiri gelmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da tezkere ile ilgili eleştirilere gece yarısı Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, oğlunun askerliğini er olarak yaptığını hatırlatarak, "Beni çok rahatsız eden bir konu var; iki gündür bu meseleye girip girmeme konusunda kararsızım… Oğlumun er olarak askerlik yaptığını anlattım, Şahıs ve şürekası "Ama Suriye'ye profesyonel askerler gidecek" demeye başladılar." ifadelerini kullandı.

"ASKERİMİZ SÖZ KONUSU OLUNCA 10 DÜŞÜNÜP BİR YAPIN"

Kılıçdaroğlu açıklamalarının devamında "Üzerine bazı kanallarda, değeri kendinden menkul bazı yorumculara propagandası da yaptırıldı. Bu korkunç bir algılama şeklidir. Algısı bozuk şürekaya sesleniyorum: Profesyonel asker diye geçiştirdiğiniz bizim Mehmetçiğimizdir, evlatlarımızdır. Askerimiz söz konusu olunca, size önerim on düşünüp, bir yapmanızdır. Canlarımızla ilgili verdiğiniz kararları, devleti yönettiğiniz gibi vermeyin!" dedi.