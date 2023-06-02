CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, seçim sonrası eşi Prof. Zeynep Karahan Uslu'yla birlikte Prag'a gitti. Uslu ve eşi burada Büyükelçi Egemen Bağış ile fotoğraf çekildi.
Söz konusu fotoğraf, Prag Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Prag Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: ""Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile birlikte TBMM'de İstanbul'u temsil eden Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve eşi Sayın Dr. İbrahim Uslu Prag'a turistik ziyaretleri kapsamında sefaretimizi ziyaret ederek anılarını tazelediler."
Bu paylaşım sonrası bazı CHP'liler, Uslu'nun, Egemen Bağış ile fotoğraf çekilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle:
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu - Son Dakika