Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu

02.06.2023 22:36

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından, siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu'nun eşi Prof. Zeynep Karahan Uslu'yla birlikte gittiği Prag'da Büyükelçi Egemen Bağış ile çektirdiği fotoğraf tepki çekti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından siyasal iletişim uzmanı İbrahim Uslu, seçim sonrası eşi Prof. Zeynep Karahan Uslu'yla birlikte Prag'a gitti. Uslu ve eşi burada Büyükelçi Egemen Bağış ile fotoğraf çekildi.

BÜYÜKELÇİLİK HESABINDAN PAYLAŞILDI

Söz konusu fotoğraf, Prag Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından da paylaşıldı. Prag Büyükelçiliği'nden yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: ""Büyükelçimiz Sayın Egemen Bağış ile birlikte TBMM'de İstanbul'u temsil eden Sayın Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu ve eşi Sayın Dr. İbrahim Uslu Prag'a turistik ziyaretleri kapsamında sefaretimizi ziyaret ederek anılarını tazelediler."

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu

FOTOĞRAF TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bu paylaşım sonrası bazı CHP'liler, Uslu'nun, Egemen Bağış ile fotoğraf çekilmesine tepki gösterdi. Sosyal medyadaki tepkilerin bazıları şöyle:

Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
Seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu
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Kemal Kılıçdaroğlu, Egemen Bağış, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kılıçdaroğlu'nun danışmanının Prag'da çekildiği fotoğraf tepkilere neden oldu - Son Dakika
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