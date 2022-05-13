Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur! - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur!

13.05.2022 12:59

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının onanması sonrası dün CHP İstanbul örgütü sıcak sahnelere tanıklık etti. İl binası önünde halka seslenen Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu'na sarıldıktan sonra "Canan yüreklidir, Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararının ardından İstanbul'a giderek İl Başkanlığı önünde bir konuşma yaptı. CHP liderinin yanında Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da hazır bulundu.

"HERKES DUYSUN CANAN BİZİMDİR"

Kılıçdaroğlu, "Cezalandırmaya çalıştığın Canan'ın arkasında koca bir halk var. Bunu bir an bile aklından çıkarma. Unutma Erdoğan, bugün Canan nezdinde vücut bulan halkın sesi, halkın iradesi senden büyüktür. Canan yüreklidir. Canan cesurdur, Canan bizimdir. Herkes duysun" dedi.

"MİLLETİN SESİ" MİTİNGİNİ İSTANBUL'DA YAPACAKLAR

Kılıçdaroğlu, 21 Mayıs'ta yapılması planlanan "Milletin Sesi" mitingini artık Bursa'da değil İstanbul'da yapma kararı aldıklarını da bildirdi.

KONUŞMASININ ARDINDAN KILIÇDAROĞLU'NA SARILDI

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının ardından duygulanan Canan Kaftancıoğlu, CHP liderine sarıldı. O anlar bina önündeki kalabalık basın mensubu ve vatandaşlar tarafından kare kare görüntülendi.

Destek açıklamasından sonra Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
Destek açıklamasından sonra Canan Kaftancıoğlu, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısına kulak verdiler! İl başkanlığı önü miting alanını andırdı CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor CHP lideri Kılıçdaroğlu, Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasından sonra parti binası önünde konuşuyor

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Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nun ceza sonrası sarıldıkları o an: Canan cesurdur! - Son Dakika


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