SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

SHP\'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

28 Haziran itibarıyla kuruluş işlemleri tamamlanan SHP'nin arkasındaki ismin eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu iddiası günlerdir tartışma konusuydu. Basında çıkan haberlere yanıt veren Kılıçdaroğlu "SHP'ye mi Genel Başkan olacakmışım? Böyle bir şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı da hayal ürünü. Biz CHP'liyiz, CHP'nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz" dedi.

10.07.2024 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuruluş işlemleri 28 Haziran 2024 tarihinde tamamlanan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "faaliyette olan siyasi partiler" listesinde yer aldı. Yargıtay'ın sitesindeki bilgilere göre SHP'nin ana merkezi Ankara'da Kızılay Karanfil Sokak'ta görünüyor.

PARTİYİ KİM KURDURDU?

"SHP, 14 yıl sonra yeniden kuruldu" haberleri üzerine, partiyi kimin kurdurduğu tartışmaları başladı. CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partiyi kurdurttuğu iddialarına ilişkin "SHP'ye mi Genel Başkan olacakmışım? Böyle bir şeyler yazıldı çizildi. Bunların tamamı da hayal ürünü. Biz CHP'liyiz, CHP'nin Genel Başkanlığını yaptım. Başka bir parti arayışımız zaten olamaz" açıklamasını yaptı.

BÜLENT KERİMOĞLU DA İDDİALARI YALANLADI

Gazeteci Şaban Sevinç, SHP'nin kuruluşunun arka planında eski Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun olduğunu iddia etti. Bülent Kerimoğlu da iddiaları yalanlayarak X hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kerimoğlu'nun açıklaması şöyle; "Gazeteci Şaban Sevinç'in gündeme taşıdığı SHP'nin yeniden kurulması hakkında. Yeniden kurulduğu ifade edilen SHP ile hiçbir ilgim bulunmamaktadır. Gazeteci Sayın Sevinç'in tarafıma sorduğu sorular ve yanıtlarım şu şekildedir;

• SHP'nin kurulmasında bir rolünüz var mı, kurucusu musunuz?

Benim herhangi bir dahlim yoktur. Ne danışma kurulu ne kurucular kurulu ne de yönetiminde olmadığım gibi herhangi bir teşvik, yönlendirmem de olmamıştır. Yani hiçbir dahlim söz konusu değildir. Ben CHP'liyim, CHP üyesiyim ve partimin başarısı için çalışmaya devam ediyorum, edeceğim.

• Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir etkisi, rolü var mı?

Sayın Kılıçdaroğlu adına konuşamam ancak, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir ilgisi, bilgisi ve dahli olduğunu düşünmüyorum.CHP üyesiyim, partimin başarılı olması ve iktidarı için çalışmaya devam edeceğim.

Battal İlgezdi, Ali Kılıç gibi isimlerin bulunduğu bu işin arkasında olduğu iddiası var?

Bilemem, zannetmiyorum. Zaten 4 Kasım 2023, kurultay akşamından beri kendisini görmedim, konuşmadım.

• SHP'nin yeniden kurulması için ne düşünüyorsunuz? Destekliyor musunuz?

Bizler sol, sosyal demokrat düşünceye inanan insanlarız. Dünyada ve ülkemizde gericiliğe, ırkçılığa, totaliterliğe karşı solun yükselişinden mutlu olur, destekleriz. Son söz, CHP üyesiyim, partimin başarılı olması ve iktidarı için çalışmaya devam edeceğim."

SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Kaynak: ANKA

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kerimoğlu, Shp, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Mehmet Yılmaz: sanada bu yakışır kemal bey 6 0 Yanıtla
  • Sinan Döner: Yakında kokusu çıkar. 0 2 Yanıtla

08:48 Erdoğan, NATO Zirvesi’nde Orban görüşmesinde masaya 3 önemli konu geldi Erdoğan, NATO Zirvesi'nde! Orban görüşmesinde masaya 3 önemli konu geldi
08:35 NATO Zirvesi’nde konuşan Stoltenberg: Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kazanmasına izin veremeyiz NATO Zirvesi'nde konuşan Stoltenberg: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı kazanmasına izin veremeyiz
07:47 SHP’nin arkasındaki kişi o mu İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
00:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, 5 ilin valisi değişti
00:31 Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi 11 öğretmen gözaltına alındı Eğitim-Sen protestosuna polis müdahalesi! 11 öğretmen gözaltına alındı
08:51 Messi tarih yazıyor Copa Amerika’da ilk finalist Arjantin Messi tarih yazıyor! Copa Amerika'da ilk finalist Arjantin
08:39 1 milyon TL’yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı 1 milyon TL'yi aşan özel okul fiyatları, velileri kara kara düşündürmeye başladı
08:24 Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı Murat Boz ve Serkan Altınorak başrol olduğu Zeytin Ağacının galasına işlerinden dolayı katılamadı
07:44 İbrahim Tatlıses’in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses’ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı İbrahim Tatlıses'in Kızı Dilan Çıtak Tatlıses'ten olay sözler: Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti herkes duymalı
00:54 Malatya’da 4.2 büyüklüğünde deprem Çevre illerde de hissedildi Malatya'da 4.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
23:46 Geriye düştüğü maçta Fransa’yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024’te finale çıktı Geriye düştüğü maçta Fransa'yı 2-1 yenen İspanya, EURO 2024'te finale çıktı
23:30 Canlı yayında sert tartışma Gazeteci Buket Aydın programı terk etti Canlı yayında sert tartışma! Gazeteci Buket Aydın programı terk etti
22:58 Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız’a sahip çıktı Hakan Çalhanoğlu, eleştirilerin hedefindeki Kenan Yıldız'a sahip çıktı
22:42 CHP lideri Özel’in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu Türkiye’nin birçok kentinden görüntüler geldi CHP lideri Özel'in, ışık açma-kapatma çağrısı yanıt buldu! Türkiye'nin birçok kentinden görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2024 09:14:09. #1.13#
SON DAKİKA: SHP'nin arkasındaki kişi o mu? İddiaların odağındaki Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement