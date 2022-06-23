Kılıçdaroğlu: Yollardan, köprülerden geçişlerin tamamını devletleştireceğiz (2)

YENİ ÜYELERE ROZETLERİNİ TAKTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şoför esnafıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından Şükran Güngör Yıldız Kenter Kültür Merkezi'nde düzenlenen, partiye toplu üye katılım törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, yaptığı konuşmada, "Hepimizin sorumluluğu var. Benimki biraz daha fazla. Çünkü ben bir siyasi partinin genel başkanıyım ve Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talibim. Yeni katılan arkadaşlara ifade etmek isterim; CHP'ye üye olmak zor bir görevdir. CHP'li olmak demek, kul hakkı yememektir. Adalet demektir, hukuk demektir. CHP'li olmak sadece CHP'li mağdurların hakkına sahip çıkan değil, herkesin hakkını savunan parti demektir. CHP'li olmak demek, herkesin kimliğine saygı duymak demektir. Çünkü kimse kendi kimliğini seçme hakkına sahip değildir. Anne-babamızı seçme hakkımız yoktur. Herkesin inancına saygılı olacağız. Din ve vicdan özgürlüğünün temel nedeni budur. CHP'li olmak demek, herkesin yaşam tarzına saygı duymak demektir. Nasıl belediye başkanlarımız harcadıkları her kuruşun hesabını millete veriyorlarsa, biz de iktidar olduğumuzda 85 milyon insanın ödediği verginin hesabını vereceğiz. Biz bu amaçlarla yola çıktık. CHP'li olmak demek, adaleti her yerde savunmak demektir. Adaleti sağlamazsanız, devleti ayakta tutamazsınız. Adaleti ayağa kaldıramazsanız, toplumda çürüme başlar. Devleti bir anlamda kurumsal olarak ayakta tutan, bürokraside liyakatı sağlamak demektir, işi ehline vermek demektir. İşi ehline vermezseniz devlette çürüme başlar. CHP'li olmak demek, insan haklarına, herkese saygı duymak demektir. Bizim dışımızdaki bütün canlıların hakkını korumak demektir. Kainat adalet üzerine inşa edilmişse bütün adaleti sağlamalıyız. CHP'li olmak demek, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa etme rüyası görmek demektir. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Doğusu, batısı neresi olursa olsun yaşayan herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Bize oy verir ya da vermez, ona hizmet götürmek bizim görevimizdir" dedi.