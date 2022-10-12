Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülke" sözlerine tepki - Son Dakika
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Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülke" sözlerine tepki

12.10.2022 17:52
Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülke" sözlerine tepki

Kırşehir haber: AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülkedir" sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, oyuncu Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülkedir" sözlerini eleştirerek, muhalefet partilerini de bu sözlere tepki göstermeye davet etti.

Subaşı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinde 8 saat ortadan kaybolduğunu, hiç kimsenin haberi olmadığını belirterek, "Yarın öbür gün başına bir şey gelse 'Nerede bu devlet' diye ilk bağıran kendisi olacak." dedi.

Subaşı, Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretindeki programlarının New York ve Washington'da yerleşik olan Türk gazetecilere kapalı olduğu haberini aldıklarını söyledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in kendisini ziyaret eden yabancı devlet görevlileri ile yaptığı görüşmelerin özetinin bir kopyasını kendi arşivine koyarken, bir kopyasını da Dışişleri Bakanlığına gönderdiğini Yavuz Donat'ın kitabından okuyarak anlatan Subaşı, "Bir tarafta böyle bir devlet adamlığı, bir tarafta ABD ziyaretinde koskoca kayıp 8 saat." dedi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında oyuncu Metin Akpınar'ın yaptığı konuşmada seçmenleri "cehalet"le suçladığını anlatan Subaşı, "İlerleyen yaşına, toplumdaki tiyatro sanatçısı pozisyonuna göre ilkel, iğrenç ve hakaret dolu konuşma yapan sözde sanatçı Metin Akpınar'ı kınıyorum, söylediği hakarete varan sözlerinin tıpatıp kendisine yakıştığını ifade ediyor, kendisine iade ediyorum." ifadelerini kullandı.

Subaşı, CHP, Saadet Partisi, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti'yi bu sözleri nedeniyle Metin Akpınar'a tepki vermeye davet etti.

Subaşı, yanında getirdiği maden sularını göstererek, "Metin Akpınar tipinde ve zihniyetinde olan kişilere de bu tür hazımsızlıklarında Kızılay maden suyunu içmelerini tavsiye ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın 'Türkiye cahil bir ülke' sözlerine tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kırşehir politika haberi | AK Parti'li Subaşı'dan, Metin Akpınar'ın "Türkiye cahil bir ülke" sözlerine tepki - Son Dakika
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