Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti - Son Dakika
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Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, görevinden istifa etti

12.05.2023 15:48

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketlerinin ardından 4. gününde Ahbap Derneği'ne çadır satışı yaptığı anlaşılan ve tepkilerin hedefi haline gelen Kızılay Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün katıldığı televizyon programında Kızılay'ın çadır satması hakkında "Bu konu beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma işine giremez" ifadelerini kullanmıştı.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki deprem sonrası çadır satmasıyla gündeme gelen Kızılay'ın Başkanı Kerem Kınık istifa etti. Kınık yapılacak genel kurulda aday olmayacak.

TWITTER PROFİLİNDE DE DEĞİŞİKLİK YAPTI

Kınık'ın aldığı istifa kararı sonrası Twitter profilinde de değişikliğe gittiği görüldü. Başkanlık yaptığı dönemde profilinde "Kızılay Genel Başkanı" ifadesi yer alan Kınık gelişme sonrasında ifadeyi "Kızılay Gönüllüsü" olarak değiştirdi.

ERDOĞAN: BENİ DE CİDDİ MANADA ÜZMÜŞTÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kızılay ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu konu tabii beni de ciddi manada üzmüştür. Kızılay böyle bir çadır satma fiiline, işine giremez. Süratle de tabii bu yanlışı düzeltmesi gerekir. Çünkü biz Kızılay'ı özellikle çadır üretiminde çok daha aktif hale gelmesi için sürekli teşvik ettik. Kızılay'ın çadır dendiği zaman en ufak bir sıkıntısının, probleminin olmaması gerekir" demişti.

"İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR" DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara "Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur" yanıtını vermişti.

"BANA SORSALARDI AHBAP'A GÖNDERMEYİN DERDİM"

AHBAP derneğine yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık şunları söylemişti; "Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği Başkanı'nın da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük."

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