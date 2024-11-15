KKTC 41. Yıl Dönümünü Kutladı

Politika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41'inci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Lefkoşa'da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda resmigeçit töreni düzenlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41'inci kuruluş yıl dönümü ülke genelinde çeşitli tören ve etkinliklerle kutlandı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın tören birliklerini denetlemesi ve halkın bayramlarını kutlamasıyla başladı. Halk dansları gösterisi ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği konserinin ardından tören resmigeçit ile sona erdi.

Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, GKK Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet partisi CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanlar, bazı milletvekilleri, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, bazı siyasi parti temsilcileri, Türkiye ve Azerbaycan'dan gelen heyetler de yer aldı. - LEFKOŞA