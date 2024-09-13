Konkordato Sayıları Açıklandı - Son Dakika
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Politika

Konkordato Sayıları Açıklandı

Konkordato Sayıları Açıklandı

Adalet Bakanı Tunç, Denizli’de konkordato istatistiklerini paylaştı, yanlış algılara dikkat çekti.

13.09.2024 22:24
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Denizli'de iş dünyası ile bir araya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye genelinde ve Denizli özelinde konkordato sayılarını açıkladı. Yıl yıl konkordato sayılarını da açıklayan Bakan Tunç, "2024 yılında şu ana kadar 585 açılan dosyanın 335'i ret edilmiş, 44'ü kabul edilmiş. 2024 yılında Türkiye'de kabul edilen konkordato sayısı 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi algı yapılıyor. Denizli'de 25 dosya açılmış, 4 dosya kabul kararı verilmiş" dedi.

Bir dizi ziyaret kapsamında Denizli'de bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) binasında iş dünyasıyla bir araya geldi. Programın açılış konuşmasını yapan Denizli Sanayici, Tüccar ve İş İnsanları Platformu dönem sözcüsü ve DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Denizli'nin önemli bir sanayi, ihracat ve ticaret merkezi olmasının yanı sıra, özellikle Pamukkale Travertenleri ve kaplıcalarıyla turizm kenti olarak da katma değer oluşturan bir şehir olduğu belirten Denizli Platformu Dönem Sözcüsü Hüseyin Memişoğlu; "Denizli, Türkiye geneli ihracatta 9. sırada yer alan ve sektör çeşitliliği ile ön plana çıkan bir şehir. 25 farklı sektörde, 3 bine yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştiren ülke ekonomisine güçlü bir şekilde katkısını sürdüren bir kent. 2021 yılında alındığımız Gri Liste'den çıkarılmamız, yargı reformları her kesimin hakkını gözeterek yapılan düzenlemelerle hukuk ve ekonomi bütünlüğünün sağlanması yolunda atılan adımlar için Sayın Bakanımıza tekrardan teşekkürlerimizi sunuyor, tüm katılımcılar için verimli bir istişare toplantısı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Memişoğlu toplantıda ihracat ve turizm kapasitesinin artması için İzmir- Antalya otobanının açılması, İzmir- Ankara hızlı tren hattının Denizli'ye bağlanması, Küçük havayolu terminali ihtiyacı, küçük uçaklarla havayolu taşımacılığının yapılması, Pamukkale su debisinin azalması konularına da değindi.

"Binlerce konkordato kabul edilmiş gibi algı yapılıyor"

Hukuk ve adaletin eş gitmesi gerektiğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28. dönem parlamentosunda yeni anayasa yapmayı hedeflediklerini söyledi. Yeni anayasanın önemine değinen Bakan Tunç, "Hem ekonomimize katkısı olacak hem de Türkiye'nin gelişme ve kalkınma hamlesini hızlandıracak bir çalışma olacaktır" dedi.

İhracat bedellerinde yurda getirilmesi ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarındaki dosyalarda farklı kararlar çıkmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren Bakan Tunç, bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için çalışacaklarını ifade etti. Covid-19 salgını sonrasında artan konkordato sayılarına ilişkin açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Tunç, kamuoyunda algı yapıldığını söyledi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile yaptıkları toplantılarda konkordato konusunda Ticaret Bakanlığı'nın konu hakkında çok fazla şikayetler aldıklarını ve bununda giderek arttığını söyleyen Bakan Tunç, "Bizde yıl yıl mevcut rakamları çıkarttık. Rakamları çıkarttığımızda bu şekilde olmadığını gördük. 2018 yılında bin 712 açılan konkordato kaydı var. 555'i ret edilmiş, 18'i kabul edilmiş. 2019 yılında bin 217 açılan var. Bin 13'ü ret edilmiş 110'u kabul edilmiş. 2021 yılında 875 açılan var, 686'sı ret edilmiş 171'i kabul edilmiş. 2022'de 686 açılan dosyanın 573'ü ret edilmiş, 140'ı kabul edilmiş. 2023 yılında 516 açılmış. Haberlere bakarsanız bin 516 diyor. Bu 516 talebin 381'i ret edilmiş 95'i kabul edilmiş. 2024 yılında şu ana kadar 585 açılan dosyanın 335'i ret edilmiş, 44'ü henüz kabul edilmiş. 2024 yılında Türkiye'de kabul edilen konkordato sayısı 44 ama binlerce konkordato kabul edilmiş gibi algı yapılıyor. Denizli'de 25 dosya açılmış, 4 dosya kabul kararı verilmiş. Keşke hiçbir firmamız konkordato ilan etmek durumunda kalmasa ama firmalarımızın başına bu tür şeyler gelebiliyor" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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