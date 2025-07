Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay\'dan BM\'de Gazze çağrısı

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) Başkanlık görevini yürüten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Birleşmiş Milletler'deki Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Küresel Görev Gücü (LRG) Forumu açılışında yaptığı konuşmada, "Gazze'nin sessiz çığlığını duymadan şehirler inşa edemeyiz. Bu sessiz çığlığa kulak vermeliyiz" dedi.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı (UCLG) İcra Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Küresel Görev Gücü (LRG) Forumu'nun açılışında konuştu. Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı ile Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerine hitap eden Altay, yerel yönetimlerin küresel sistemdeki rolüne dikkat çekti. Altay, "Küresel anlamda zor zamanlar geçiriyor olsak da, bir başka açıdan yeni fırsatlarla karşı karşıyayız. Son yıllarda çok taraflı sistem baskı altında ama böyle anlarda amacımızı yenilemeli ve tüm yönetim düzeylerinde işbirliğine yeniden bağlılık göstermeliyiz. 2030 Gündemine ulaşmaya 5 yıldan az bir süre kalmışken önemli mesafeler kat ettik. Ancak bununla yetinmiyor, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını savunmak için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullanarak, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için birlikte hareket etmenin önemini vurguladı.

"Sürdürülebilirlik sadece teknik değil, vicdani bir meseledir"

İnsanı, kamu hizmetlerini ve bakım hizmetlerini merkeze alan bir kalkınma anlayışı gerektiğini belirten Altay, "Bu yılki forum, insanı, bakım hizmetlerini ve kamu hizmeti sunumunu sürdürülebilir kalkınmanın merkezine yerleştiren yeni bir sosyal kalkınma gündemine önemli katkı sağlamaktadır. Yine bu forum, yerel yönetimlerin kapsayıcı ve dirençli toplumlar inşa etme konusundaki çabalarını daha görünür kılmak için benzersiz bir fırsattır. Aynı zamanda daha kapsayıcı, daha gerçeklere dayalı ve insanların ihtiyaçlarına daha duyarlı olarak çok taraflılığın nasıl olması gerektiği gösteren bir sembolüdür" ifadelerini kullandı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in girişimiyle kurulan Yerel ve Bölgesel Yönetimler Danışma Grubu'nun çabalarını takdir eden Altay, "Bu çalışma, Gelecek Paktı'nın 55'e Eylemi'nin dahil edilmesi yönünde atılmış çok önemli bir adımdı. Bildiğiniz üzere, 55'e Eylemi, Genel Sekreter'e 2030 Gündeminin uygulanması için çok taraflılık çerçevesinde, bizim temsil yapımızla güçlendirilmiş bir etkileşim konusunda önerilerde bulunma görevini vermektedir. 2'nci Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'ne doğru ilerlerken, bu taahhüdün derinleştirilmesini talep ediyoruz. Adalet, barış, bakım ve bölgesel dayanışma merkeze alınmadan çok taraflılık yenilenemez" dedi.

"Savaşlar ve iklim krizi, sürdürülebilirliği tehdit ediyor"

Altay, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin uygulanmasında ciddi engeller yaşandığını belirtti. Altay, "Aslında UCLG olarak temel hedefimiz, Birleşmiş Milletler ile birlikte sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda genel yönetimlere hazırlanabilmek. 2016 yılında açıklanan 17 hedef doğrultusunda 2030'a doğru bir hedef konulmuştu. Maalesef ki işler çok iyi gitmiyor, özellikle yaşanan savaşlar, iklim değişikliğinin etkilerinin çok fazla oluyor, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının tüm dünyada uygulanmasıyla ilgili çeşitli zorluklar oluşturuyor. Biz UCLG olarak bunun kolaylaştırılması, yeni çözüm önerilerinin bulunması ve 2030'a dünyayı bu sorunlardan arındırarak ulaştırmak için yoğun bir çaba ve gayret içerisindeyiz. Bu dönemde asla toplantımızın temel mottosu 2030'a 5 yıl kaldı. Tüm dünyada özellikle merkez hükümetlerin bu konuda dikkatini çekmek ve yerel yönetimlere desteğinin arttırılmasını sağlamak konusunda çalışmalar yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği ve göç, şehirleri zorluyor"

Son olarak, şehirleri bekleyen küresel krizlere dikkat çeken Altay, "Umarım ki bir sonraki toplantıda dünyada barış ve huzurun olduğu bir iklimde sadece şehirlerimizin sorunlarını konuşuruz. Çünkü özellikle iklim değişikliği ve göç şu anda tüm şehirlerde çok büyük bir problem oluşturuyor. İklim değişikliğinin etkilerinin düşünüldüğünden çok daha hızlı şehirlerimizde yaşıyoruz. Bir taraftan da göçle ilgili dünyada genel bir problem var. Bir taraftan göç veren ülkeler, bir taraftan göç güzergahında ülkeler, bir taraftan da göç alan ülkeler ve şehirler olarak bu sorunları yaşıyoruz. Umuyorum ki yarınlara çok daha güzel bir dünyayı inşa etmek için bu çabalarımız sonuçsuz kalmasın" ifadelerini kullandı.

"Şehirler sadece beton değil, insan onurudur"

Konuşmasının sonunda dünyadaki adaletsizliklere de değinen Altay, "Gelin, yeni sosyal sözleşmeyi ortaklık içinde yönetişim sağlayarak, yerel erişimi güvence altına almak için finansmanı dönüştürerek ve kaynakların her yönetim alanına ulaşmasını sağlayarak temelden birlikte inşa edelim. Bu birliktelikle sadece kendi şehirlerimizde değil, tüm dünyada barışa, adalete, huzur ve kardeşliğe katkı sağlayalım. Özellikle dünyanın bir köşesinde masumların bombalar altında yok olan hayatlarını görmezden gelmeyelim. Şehirleri yaşanır kılmak sadece yollar yapmak, parklar inşa etmek değildir; insan onurunu savunmak da hepimizin ortak görevidir. Gazze, vicdanlarımızı sınayan bir ayna gibi karşımızda duruyor. Bu çağda, çocukların korkusuzca sokaklarında oynayabildiği şehirler inşa etmek istiyorsak önce Gazze'nin sessiz çığlığına kulak vermeliyiz. Bu inançla, forumun yeni fikirler ve somut işbirlikleri açısından verimli geçmesini temenni ediyor, tüm katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

"2030 hedeflerine ulaşmakta zorlanıyoruz"

Forumun ardından röportaj veren Altay, hem UCLG görevinden hem de Türkiye'yi BM'de temsil etme sürecinden bahsetti. Altay, "Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yanında birçok uluslararası görevlerim var. Bunlardan birisi de UCLG Başkanlığı. UCLG dünyada 240 binden fazla belediyenin üye olduğu merkezi Barselona'da bulunan BM tarafından da yerel yönetimlerin resmi temsilcisi sayılan bir birlik. Onun dönem başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün sabah da bir oturum vesilesi Birleşmiş Milletlerde bir toplantıya katılmak için New York'ta bulunuyorum. Aslında yaklaşık 4 yıldır, yılda 2 sefer BM'deki toplantılara katılmak için New York'a geliyoruz. Temmuz ayındaki toplantılar ve Eylül ayındaki toplantılar. Burada hem UCLG'yi temsilen bazı oturumlara başkanlık ve moderatörlük görevimizi gerçekleştiriyoruz. Bazı oturumlarda da konuşmacı olarak özellikle UCLG'nin Dünya Belediyeler Birliği'nin amaçları ve hedefleri doğrultusunda konuşmalar yapıyoruz" dedi.

"Gazze'yi konuşmadan sürdürülebilirlik olmaz"

Altay, her konuşmasında Gazze meselesine dikkat çektiklerini vurgulayarak "Tabii ülke olarak sorumluluğumuz sadece sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmak değil. Tüm toplantılarda olduğu gibi bugün sabah da Gazze konusuna vurgu yaptık. Çünkü bir taraftan insanlığın yaşanabilir şehirlere kavuşmasını sağlamaya amaçlayan bir kurum olarak bir taraftan da İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı anlatmadan geçmek mümkün olmaz. Özellikle Gazze'deki soykırımın bir an önce sona ermesi, barışın sağlanması ve oradaki insanların bir an önce temel ihtiyaç maddelerine ulaşım sağlanması konusunda vurgu yapıyoruz. Ülke olarak şehir olarak böyle bir sorumluluğumuzun da farkındayız ve bunu bugün sabahki toplantıda dile getirdik" dedi.

"Konya modeli belediyeciliği dünyaya tanıtıyoruz"

Altay, BM nezdinde Türkiye'yi ve Konya'yı temsil etmenin önemine de değindi. Altay, "Önemli bir görev. Ülkemizi temsil ediyoruz, şehrimizi temsil ediyoruz. Konya'da yaptığımız güzel uygulamalar, Türkiye'deki belediyecilik uygulamalarının uluslararası platformlarda aktarma imkanımız oluyor. Eylül ayında tekrar geleceğiz. 2026 yılı Haziran ayında UCLG'nin seçimleri var. Bir taraftan da onunla ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Başarılı bir dönemi tamamlamak, yeni bir döneme başlamakla ilgili bir çalışma içinde olacağız" ifadelerini kullandı. - NEW YORK