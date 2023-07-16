Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı

16.07.2023 16:15

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını açıkladı. Kurti, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Bayraktar TB2 önünde poz vererek, Kosova'nın artık daha da güvenli olduğunu belirtti. Ayrıca, Savunma Bakanı ve FSK Komutanı ile birlikte SİHA kullanımına ilişkin eğitimlerin tamamlandığı bilgisini paylaştı. Ancak, kaç adet SİHA satın alındığı hakkında bilgi verilmedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye'den satın aldıkları Bayraktar TB2 SİHA'ların ülkeye ulaştığını açıkladı.
Başbakan Kurti, Bayraktar TB2 SİHA'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından "Kosova artık daha da güvenli." notuyla paylaştı.

"BAYRAKTARLARI ORDUMUZUN ENVANTERİNE EKLEDİK"

Savunma Bakanı Armend Mehaj ve Kosova Güvenlik Gücü (FSK) Komutanı Bashkim Jashari ile Kosova bayraklı Bayraktar TB2 önünde poz veren Kurti, paylaşımında, "Türkiye'den devlet olarak satın aldığımız Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını ordumuzun envanterine ekledik! İki yıllık yönetimimizde asker sayısını yüzde 80'in üzerinde, ordu bütçesini ise yüzde 100'ün üzerinde artırdık. Kosova artık daha da güvenli!" ifadelerine yer verdi.

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı

ADET SAYISI PAYLAŞILMADI

Kurti ayrıca FSK subaylarının SİHA kullanımına ilişkin eğitimini tamamladığını bildirdi. Kosova'nın kaç adet Bayraktar TB2 satın aldığıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı
Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı
Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Türkiye, Kosova, SİHA, Politika, Dünya, Dünya, Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı - Son Dakika


Son Dakika
15:57 Batuhan Karadeniz, Beşiktaş'a çağrıda bulundu
15:53 Batuhan Karadeniz bildiğiniz gibi! Beşiktaş'a yaptığı çağrıyı görenler "Yok artık" diyor
15:41 Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı
15:39 Kosova, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA'larına kavuştu: Burası artık daha güvenli
15:15 Fenerbahçe'de Gustavo Henrique için ayrılık açıklaması
15:11 Açıklama geldi! İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Gustavo Henrigue'ye yol göründü
15:03 Hatay Belen'de Orman Yangını Çıktı
15:01 Hatay'da orman yangını! Ekipler hem karadan hem havadan müdahale ediyor
14:59 Gazeteci Mustafa Kasadar'ın oğlu vahşice öldürüldü, şüpheli tutuklandı
14:54 Oğlu parçalanmış halde derin dondurucuda bulunmuştu! Gazeteci Mustafa Kasadar idam istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2023 16:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Kosova, Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'larını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement