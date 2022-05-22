Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı - Son Dakika
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Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı

22.05.2022 19:21

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın önceki gün yaptığı "Gönlümün adayı kısmını kaldırıyorum, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" sözlerinin ardından parti içinden gelen kulis bilgilerine göre, "Gönlümün adayı" kelimesini yasaklayan Kılıçdaroğlu, kurmaylarına "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı deyin" şeklinde talimat verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi dün Maltepe'de binlerce kişinin katılımıyla "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" mitingini gerçekleştirdi. Miting için muhalefet cephesinde "Adaylık ilanı gibi miting" yorumlarında bulunulurken, CHP kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

CHP kulisleri bu haberi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili 'Gönlümüzün adayı' cümlesini yasakladı

"GÖNLÜMÜN ADAYI" SÖZÜ ARTIK YASAK

ODA TV'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP'lilerden "gönlümün adayı" yanıtı geliyordu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu "gönlümün adayı" sözünü yasakladı. Artık CHP'liler, Kılıçdaroğlu için "gönlümün adayı" açıklaması yapmayacak, "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı" diyecek.

CHP kulisleri bu haberi konuşuyor! Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili 'Gönlümüzün adayı' cümlesini yasakladı

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

Maltepe'deki Milletin Sesi mitingi öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" demişti.

Kaynak: ODA TV



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Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem Maltepe mitingi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım: Bu saatten sonra değişemem CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı

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Son Dakika Politika Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili 'Gönlümüzün adayı' cümlesini yasakladı - Son Dakika


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