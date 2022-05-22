Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı

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Cumhuriyet Halk Partisi dün Maltepe'de binlerce kişinin katılımıyla "Milletin Sesi Kılıçdaroğlu" mitingini gerçekleştirdi. Miting için muhalefet cephesinde "Adaylık ilanı gibi miting" yorumlarında bulunulurken, CHP kulislerinden çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

"GÖNLÜMÜN ADAYI" SÖZÜ ARTIK YASAK

ODA TV'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu'nun söz konusu cumhurbaşkanı adaylığı sorulduğunda CHP'lilerden "gönlümün adayı" yanıtı geliyordu. İddiaya göre Kılıçdaroğlu "gönlümün adayı" sözünü yasakladı. Artık CHP'liler, Kılıçdaroğlu için "gönlümün adayı" açıklaması yapmayacak, "Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı" diyecek.

ENGİN ALTAY NE DEMİŞTİ?

Maltepe'deki Milletin Sesi mitingi öncesinde konuşan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Altay, "Eskiden 'gönlümüzün adayı Kılıçdaroğlu' deniyordu, o 'gönlümüzün' kısmı kalktı. Artık CHP'nin adayı Kılıçdaroğlu diye bir algı oturdu" demişti.

Kaynak: ODA TV







