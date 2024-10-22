Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi - Son Dakika
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Politika

Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrının ardından bir iddia daha gündeme geldi. Kulis bilgisine göre, Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın uzun süre önce İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya izin verildi. İmralı'ya ziyaretin yakın zamanda gerçekleşmesi bekleniyor.

22.10.2024 23:04
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı konuşma Ankara'da siyasetin gündemini hareketlendirdi. Bahçeli, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için, "Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın." dedi.

"ÖCALAN'I ZİYARETE İZİN VERİLDİ" İDDİASI

Bahçeli'nin çağrısının ardından Ankara kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı. Öcalan'ın yeğeni DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan'ın İmralı'yı ziyaret etmek için yaptığı başvurunun kabul edildiği öne sürüldü. Gazeteci Hande Fırat konuyla ilgili paylaşımında, "İmralı ziyareti için başvuru yeğeni Ömer Öcalan tarafından uzunca bir süre önce yapılmıştı. Resmî bir açıklama şimdilik yok ama gelen bilgiler ziyarete izin verildiği yönünde. Yakın bir tarihte bekleniyor." dedi.

Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine 'İmralı' izni verildi
DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan

AVUKATLARININ ÖCALAN'LA GÖRÜŞME TALEPLERİ REDDEDİLDİ

2016 Temmuz ayında ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) boyunca Öcalan için verilen avukat görüş yasağı, Şubat 2018 tarihine kadar sürdürüldü. Bu tarihten sonra avukatların görüşme talepleri, 6 aylık sürelerle yasaklanmaya başladı. Son yasak kararıyla birlikte Abdullah Öcalan'a 8 yılda en az 13 kez 6 aylık avukat görüş yasağı verilmiş oldu.

BAHÇELİ: TERÖRİST BAŞI GELSİN TBMM'DE SİLAH BIRAKTIĞINI İLAN ETSİN

Bahçeli, grup toplantısında şunları söyledi: " Türkiye'ye getirilirken he türlü hizmete hazırım diyen terörist başı buyursun terörün bittiğini ilan etsin. Bu çağrımı anlamayanlar, saptırmaya çalışanlar oldu. Gelsin TBMM'de DEM sıralarına katılıp silah bıraktığını ilan etsin, terörün tamamen bittiğini örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayeti gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılmasının önü de ardına kadar açılsın. Her adımı atmaya kararlı, inançlıyız. Yeni yüzyıl yeni hayat temelinde bagajları boşaltalım ve milli hedefleri birlikte yakalayalım."

Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan\'ın yeğenine \'\'İmralı\'\' izni verildi

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Son Dakika Politika Kulisleri hareketlendiren iddia! Öcalan'ın yeğenine ''İmralı'' izni verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (34)

  • Gökhan Arslan:
    Allah Askina , biz ne yasiyoruz ? Saka mi bu ? Sehitlerimizin kemigi sizlamicakmi ? Oldu bide Kdistan kurulsun doguya 96 27 Yanıtla
    Ferhat eser:
    Öcalan özgür kalacak. çatlayın patlayın. yaşasın MHP teşekkürler Bahçeli teşekkürler ABD. 0 1
    Emir Kozcu:
    Bu bizdeki yanar döner siyasetçiler Bu ülkeyi eyaletlere bile ayiracaklar.Yazin bunu bir kenara 0 0
    Arzum Baskara:
    Daha dun demistasi hapiehanede kim ziyaret etti sence !? 0 0
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat Eserin annnesini de izin verin o kesin ikna eder... 33 20 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Bunadı iyice, Allah Türk milliyetçilerine yardım etsin 34 12 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat annenve karın yetmezse sende git belki canı değişiklik çeker 24 19 Yanıtla
  • ferhat eser:
    ferhat eser oç eser nickli şahsın annesine koymuştur buda israftır kusura bakmayın kendisini reddediyorum 14 17 Yanıtla
  • Ferhat Oç eser:
    Ferhat kızkardeşini de yolla unutma 17 13 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Anlamadigim sey en ama en yakin zamandan bahsedicem daha dün ozgur ozel demirtasi hapishaneye ziyarete gitti laf eden yok , bugunde diyarbakirda ziyarette , hani onu gectim yillarca ortakcilik yapildi aralarinda kimse laf etmediiii desteklediniz , simdi bahceliyi elestiren beyinlere noldu acaba !!!? Herkes sook :D))) komediye bak yaa 16 14 Yanıtla
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