Kültür ve Turizm Bakanı Nevruz Bayramı\'nı TÜRKSOY heyetiyle kutladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı'nda Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti ağırladı. Bakan Ersoy, "Nevruz; birleştirici gücüyle bizleri dil, din, mezhep ve inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın bir müşterekte buluşturmaktadır" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Nevruz Bayramı dolayısıyla Bakanlıkta TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ve beraberindeki heyeti ağırladı. Programda Bakan Ersoy ile Genel Sekreter Raev, Türk tarihinde doğumun ve üretkenliğin sembolü olan yumurta tokuşturma geleneğine de uyarak yumurta tokuşturdu. Programda konuşan Bakan Ersoy, Nevruz'un büyük bir coğrafyada asırlardır bayram havasında kutlandığını belirterek, "Nevruz, kalpleri sevgi, dayanışma ve müsamahayla dolu milyonlarca insanı birleştiren bir kutlu gün. Nevruz; birleştirici gücüyle bizleri dil, din, mezhep ve inanç, etnik köken ve siyasi görüş farklılıklarına takılmaksızın bir müşterekte buluşturmaktadır. Nevruz hem çetin geçen kış aylarının ardından tabiatın uyanışının, renklenmesinin sembolü hem de insanların arınmasının, yenilenmesinin, yaşama sevinciyle dolmasının bir işaretidir" diye konuştu.
Dünya genelinde çatışmaların ve savaşların hiç eksilmediğine dikkati çeken Ersoy, Nevruz gibi bayramların içerdiği değerler doğrultusunda layıkıyla kutlanmasının sevgi, kardeşlik ve barış mesajlarının dünyada daha da fazla ve güçlü bir biçimde yayılmasına katkı yapacağını vurguladı. Bakan Ersoy, Nevruz Bayramı'nın Türkiye, Afganistan, İran, Irak, Kazakistan, Azerbaycan, Hindistan, Pakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'ın UNESCO'ya sunduğu ortak dosya ile UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne kaydedilerek, tüm insanlığın ortak mirası ilan edilmiş bir bayram olduğunu sözlerine ekledi.
"TÜRKSOY dünya ölçeğinde teşkilat olma yolunda ilerlemektedir"
Türk coğrafyasında küresel ölçekte güçlü bir etkileşim sağlayan TÜRKSOY'un çalışmalarının her türlü takdirin üstünde olduğunu söyleyen Ersoy, "Kuruluşundan itibaren üye ülke devlet başkanlarının himayelerinde yol alan TÜRKSOY, kültürel ve sanatsal aidiyetinin, birikiminin yansımalarından oluşan etkinliklerini dünya ölçeğinde yaygın ve bilinir kılarak küresel çapta uluslararası bir teşkilat olma yolunda ilerlemektedir" dedi.
Bakan Ersoy, TÜRKSOY heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Siz değerli TÜRKSOY heyetini ortak kültürel değerlerimiz ile örf ve adetlerimizin varlığını güçlendirerek sergilenmesine vesile olan Nevruz Bayramımızda ağırlamaktan duyduğum memnuniyeti bir kez daha ifade ediyorum. Sizlerin ve müşterek gönül ve kültür coğrafyamızda yaşayan kardeşlerimizin barış, esenlik, dostluk, paylaşma ve dayanışmanın günü, baharın müjdecisi Nevruz Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı.
"Birleşmiş Milletler sahnesinde büyük Nevruz kutlaması düzenleyerek bu ulu bayramımızı taçlandırdık"
TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev ise, Nevruz Bayramı'nın teşkilatları ve üye ülkelerin girişimleriyle tüm insanlığa mal olduğunu hatırlatarak, "Türk coğrafyasında yüzyıllardır kutlanan Nevruz'u dünya halklarının ortak kültür değeri olarak öne çıkarma çalışmalarımızın somut sonucunu görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. 21 Mart'ın Uluslararası Nevruz Günü olarak kabul edilmesinin ardından Teşkilat olarak 100'den fazla sanatçının katılımıyla Birleşmiş Milletler sahnesinde büyük Nevruz kutlaması düzenleyerek, bu ulu bayramımızı taçlandırdık" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yerel kıyafetleriyle programa katılan sanatçılar, dombra, komuz ve kobuz gibi geleneksel Türk çalgılarıyla Nevruz Bayramı temalı şarkılar seslendirdiler. Programa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev'in yanı sıra TÜRKSOY'un Azerbaycan, Türkmenistan, Kazakistan ve Kırgızistan temsilcileri ve yöresel Türk şarkıları seslendiren sanatçılar katıldı. - ANKARA
Son Dakika › Politika › Kültür ve Turizm Bakanı Nevruz Bayramı'nı TÜRKSOY heyetiyle kutladı - Son Dakika
AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı tarafından düzenlenen iftar programına katılan Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Manavoğlu, AK Parti ve MHP'nin birlikte çalışmasından mutluluk duyduğunu belirterek, seçim çalışmaları kapsamında önemli isimleri ziyaret etti.
Eskişehir'in Emek Mahallesi'nde muhtar adayı olan 25 yaşındaki down sendromlu Mücahit Kırdaş, seçim çalışmaları kapsamında kapı kapı dolaşarak pide dağıtarak vatandaşların gönlünü alıyor ve Ramazan aylarını tebrik ediyor. Kırdaş ve ekibi, her gün yaklaşık 800 kişiyle tokalaşarak en az 200 adet pide dağıtıyor. Bu hizmeti Ramazan ayının sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını belirtiyorlar.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen tır ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasıyla ilgili Saray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adil soruşturma başlatıldığını duyurdu. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bakan Tunç, 3 Cumhuriyet Savcısı'nın görevlendirildiğini belirtti.
İzmir'de Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Nevruz etkinliğinde suç unsuru slogan attıkları ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıdıkları suçlamasıyla 82 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, etkinlik sırasında yapılan incelemede suç unsuru slogan atan ve terör örgütünü simgeleyen bez parçası taşıyan 82 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Daha önce de etkinlik sonrası terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle 36 kişi gözaltına alınmış ve 6 şüpheli tutuklanmıştı.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, seçim çalışmaları kapsamında Bingöl ve Tunceli'yi ziyaret etti. Erol, CHP'nin adaylarına destek istedi ve seçimlerin umut ışığı olduğunu belirtti. Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Malatya'yı da ziyaret edeceği kaydedildi.
İYİ Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özer Kayalı ve İYİ Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Behçet Alp, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 'kumpas' kurulduğunu iddia eden Can Başar'ın açıklamalarını yargıya taşıdı. CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, dosyanın Emniyet'e sevk edildiğini ve hızlı bir sonuç almayı umduklarını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde Kayseri'deki mitinge katılmak üzere şehre geldi. Erkilet Havaalanı'nda Down sendromlu öğrenciler ve protokol tarafından karşılanan Erdoğan, otobüsle miting yapacağı Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.
Bursa'da gerçekleştirilen bir dizi açılış için bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhur İttifakı AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Gökhan Dinçer ile bir araya geldi. Dinçer, projelerini anlatırken Bakan Uraloğlu'ndan destek sözü aldı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Onur Öksel 'şüpheli' olarak ifadeye çağırıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada paylaşılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma sürdürülüyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?