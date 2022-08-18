Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'deki temaslarına devam ediyor - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'deki temaslarına devam ediyor

18.08.2022 01:08
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'deki temaslarına devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Başbakan Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, resmi ziyaret kapsamında geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarına devam ediyor. Başkent Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi'nin açılışına katılan Ersoy, daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, UBP Milletvekilleri Sadık Gardiyanoğlu, Ahmet Savaşan, Hasan Küçük ve Yasemi Öztürk, CTP Milletvekili Şifa Çolakoğlu ve YDP Milletvekili Talip Atalay da yer aldı.

Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, ziyaretlerin çok verimli geçtiğini dile getirerek, kendini aileden biri olarak hissettiğini belirtti.

Bakan Ersoy, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

Töre ile görüşmesinin ardından KKTC Başbakan Üstel ile bir araya gelen Bakan Ersoy'a, Türkiye Büyükelçisi Başçeri ile Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu'nun yanı sıra bazı bürokratlar eşlik etti. Bakan Ersoy, Başbakan Üstel ile görüşmesinin ardından, yerel saatle 18.00'de "Gol Atan Cepheye" Belgeseli Galasına katılacak. - LEFKOŞA

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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de 'Gol Atan Cepheye' belgeselinin galasına katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'de 'Gol Atan Cepheye' belgeselinin galasına katıldı Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Barbarlık Müzesi'ni aslına uygun olarak restore ettik' Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: 'Barbarlık Müzesi'ni aslına uygun olarak restore ettik'
Kaynak: İHA

Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet, Kıbrıs, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, KKTC'deki temaslarına devam ediyor - Son Dakika

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