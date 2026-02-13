Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var - Son Dakika
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP\'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
13.02.2026 10:32
Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP\'li 2 isme partililerinden büyük tepki var
Meclis'teki yemin krizi, muhalefet kulisindeki nezaket trafiğiyle yeni bir boyut kazandı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in "Anayasa'yı çiğnemekle" suçladıkları Akın Gürlek ile kuliste el sıkıştığı ortaya çıktı. Olayın yankıları sürerken Başarır, iki farklı kanala birbirine zıt açıklamalar yaptı.

TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin yemin töreni öncesinde dikkat çeken bir temas yaşandı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir'in, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın arkasındaki odada iki bakanla tokalaştığı ortaya çıktı.

AKIN GÜRLEK'İN YANINA GİDİP ELİNİ SIKTI

Edinilen bilgiye göre; odaya önce Ali Mahir Başarır girdi. Başarır, Bakan Akın Gürlek'in yanına giderek elini uzattı, Gürlek de ayağa kalkarak selamlaştı. Ardından Murat Emir odaya girdi ve içeride bulunan AK Parti ve MHP'li yöneticiler ile milletvekilleriyle tek tek tokalaştı. Emir, bakanlarla da el sıkıştı. Bu temasın ardından Genel Kurul yeniden toplandı.

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme partililerinden büyük tepki var

GENEL KURUL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başarır kuliste tokalaşma kuyruğuna girerken, Meclis Genel Kurulu adeta bir savaş alanına döndü. Adalet Bakanlığı'na atanan Akın Gürlek'in yemin etmek üzere kürsüye davet edilmesiyle başlayan protestolar kısa sürede kavgaya dönüştü. CHP'li milletvekillerinin kürsü önündeki protestosu sırasında Gürlek'e Anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

MAHMUT TANAL BURNUNDAN YARALANDI

Yumruklu kavga saldırısında Mahmut Tanal burnundan yaralanırken, Tanal'ı korumaya çalışan Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu da yumruklu saldırıya uğradı. Akın Gürlek, ancak AK Partili milletvekillerinin kürsü etrafında oluşturduğu bir "insan çemberi" eşliğinde yemin edebildi.

Kürsüde yumruk, kuliste tebrik! CHP'li 2 isme parti içinden büyük tepki var

BAŞARIR'DAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR

Ali Mahir Başarır, Sözcü TV'ye yaptığı açıklamada yeni bakanları tebrik etmediklerini savundu. Başarır, "Meclis Başkanvekilinin odasında grup başkanvekilleri olarak oradaydık. Hatta İyi Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez de bizlerle beraberdi. O sırada yeni iki bakan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi odaya alındı. Biz odayı terk ettik. Tebrik durumu söz konusu olmadı" dedi.

"HERKES EL SIKIŞTIK"

Ancak Başarır, CNN Türk yayınında ise bakanlarla el sıkıştığını kabul etti. Başarır, "Herkes ayağa kalktı. Birbiriyle el sıkıştı. Hatta ben Bakana 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim. Herkesle el sıkıştık. Bizim oturup toplantı yaptığımız odaya davet ettiklerinde herkes oradaydı. Bakanlar oradaydı. Tüm grup başkanvekilleri el sıkıştığımızda bakan da ayağa kalktı. Ondan sonra 'Sizin için zor bir gün olacak' dedim" ifadelerini kullandı.

Yorumlar (5)

    Yorumlar (5)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    hesap vakti yaklasıyor gurlek bey. adaletin nasıl muntazam isledigini o zaman anlayacaksınız. 8 41 Yanıtla
    220198 220198:
    mala bak :) nasilda inanarak yazmis 26 3
  • 1234 1234:
    rezil oldunuz dünyaya mv leri çok ayip yakışmadi türkiyeye 11 1 Yanıtla
  • Ramazan Gürbüz Ramazan Gürbüz:
    kimin için hesap vakti göreceksiniz 3 2 Yanıtla
  • 25041981 25041981:
    el sıkışmak da ne var insanlık adına doğal olan şey, sevmeye bilirsiniz polemik niye. 2 0 Yanıtla
