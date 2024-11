Kurtulmuş, Brezilya ile İlişkileri Güçlendiriyor

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 10. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brazilya'da, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ve Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira de Lira ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Kurtulmuş, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Brezilya devlet başkanları arasındaki dostluğun iki ülke ilişkilerine olumlu yönde yansıdığını söyledi.

İki ülkenin, hem nüfus hem ekonomik büyüklükleri hem de jeostratejik konumları itibarıyla çok önemli bölgesel güçler olduğuna işaret eden Kurtulmuş, her iki ülkenin de hem bölgelerinde hem dünyada barışın sağlanması için kuvvetli bir şekilde fikirlerini gündeme taşıdığını, bunun da iki ülkeyi yakınlaştıran önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Özellikle bir yılı aşkın süredir devam eden Netanyahu hükümetinin saldırgan tavrının, Filistin'in ötesinde Lübnan, Suriye ve İran'a da taştığını anımsatan Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan politikasının bir an evvel sonlandırılması, barışın sağlanması için Brezilya hükümetinin de güçlü bir tavır içinde olduğunu bildiklerini söyledi.

Kurtulmuş, ayrıca Brezilya'nın, İsrail'in soykırımı karşısında bir tavır aldığını ve güçlü bir şekilde her platformda bu konunun takipçisi olduğunu kaydetti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesinin Brezilya halkı için onurla taşınacak bir durum olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, esasında Brezilya halkının, Netanyahu ve çetesini istenmeyen adam ilan ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri artırmak için parlamentolara da büyük sorumluluk düştüğünü belirten Kurtulmuş, hem Brezilya Senatosu hem de Brezilya Temsilciler Meclisi ile çok yakın ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını ifade etti.

Uluslararası camiada barışı isteyenlerin ortak çalışması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, dünyada bütün insanların yaratılışta, bütün ülkelerin de egemenlikte eşitliğini esas alan yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu; Türkiye ve Brezilya'nın bu alanda ortak çalışmasıyla çok mesafe alınacağını kaydetti.

Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Lira ile görüşme

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilya Temsilciler Meclisi Başkanı Arthur Cesar Pereira de Lira ile yaptığı görüşmede ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine en kısa sürede çıkarılmasını arzu ettiklerini söyledi.

Küresel ve bölgesel gelişmelere işaret eden Kurtulmuş, Türkiye ve Brezilya gibi güçlü, dünyada gerçekten barış ve yeni bir dünya düzeni kurulmasını isteyen ülkelerin siyasetçilerinin ve entelektüel çevrelerinin bir araya gelerek, yeni bir dünya sisteminin kurulması konusunda ortak çalışma yapması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye ile Brezilya arasında var olan ilişkileri parlamentolar düzeyinde de devam ettirme arzusunda olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı Pacheco ve Temsilciler Meclisi Başkanı Lira'yı Türkiye'ye davet etti.

Görüşmelerde, Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brazilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı.