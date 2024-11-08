Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Brezilya'da Pacheco ile Türkiye-Brezilya ilişkilerini değerlendirdi.

08.11.2024 11:40
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Brasilia'da Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, 10'uncu G20 Parlamento Başkanları Zirvesi (P20) dolayısıyla bulunduğu Brezilya'nın başkenti Brasilia'da temaslarına devam ediyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, temasları çerçevesinde Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco bir araya geldi. Kurtulmuş, Brezilya Federal Senatosu Başkanı Rodrigo Pacheco ile yaptığı görüşmede, Türkiye ve Brezilya devlet başkanları arasındaki dostluğun iki ülke ilişkilerine olumlu yönde yansıdığını söyledi. İki ülkenin hem nüfus hem ekonomik büyüklükleri hem de jeostratejik konumları itibarıyla çok önemli bölgesel güçler olduğunu dile getiren Kurtulmuş, her iki ülkenin de hem bölgelerinde hem dünyada barışın sağlanması için kuvvetli bir şekilde fikirlerini gündeme taşıdığını, bunun da iki ülkeyi yakınlaştıran önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Özellikle bir yılı aşkın süredir devam eden Netanyahu hükümetinin saldırgan tavrının Filistin'in ötesinde Lübnan, Suriye ve İran'a da taştığını hatırlatan Kurtulmuş, İsrail'in saldırgan politikasının bir an evvel sonlandırılması, barışın sağlanması için Brezilya hükümetinin de güçlü bir tavır içinde olduğunu bildiklerini söyledi. Kurtulmuş, ayrıca Brezilya'nın, İsrail'in soykırımı karşısında bir tavır aldığını, güçlü bir şekilde her platformda bu konunun takipçisi olduğunu kaydetti.

"Brezilya halkı, Netanyahu ve çetesini istenmeyen adam ilan etti"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın İsrail tarafından istenmeyen adam ilan edilmesinin Brezilya halkı için onurla taşınacak bir durum olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, esasında Brezilya halkının, Netanyahu ve çetesini istenmeyen adam ilan ettiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkileri artırmak için parlamentolara da büyük sorumluluk düştüğünü belirten Kurtulmuş, hem Brezilya Senatosu hem de Brezilya Temsilciler Meclisi ile çok yakın ilişkiler geliştirme arzusunda olduklarını da ifade etti.

Uluslararası camiada barışı isteyenlerin ortak çalışması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, dünyada bütün insanların yaratılışta, bütün ülkelerin de egemenlikte eşitliğini esas alan yeni bir küresel sisteme ihtiyaç olduğunu, Türkiye ve Brezilya'nın bu alanda ortak çalışmayla çok mesafe alınacağını vurguladı.

Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı Pacheco'yu Türkiye'ye davet etti.

Görüşmede Türkiye-Brezilya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, CHP Trabzon Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sibel Suiçmez, Türkiye'nin Brezilya Büyükelçisi Halil İbrahim Akça da yer aldı. - BRASILIA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kurtulmuş, Brezilya Senato Başkanı ile Görüştü - Son Dakika

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