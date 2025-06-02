TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti'yi ziyaret etti. Ziyaretin ardından DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş gazetecilere açıklama yaptılar.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Verimli, yapıcı bir görüşme olduğunu belirten Kurtulmuş, "Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin terörden tamamen kurtulması, Türkiye'de birlik, beraberlik ve kardeşliğin sağlanması, Türkiye'nin demokratik standartlarının daha da ileriye götürülmesi bakımından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerine düşen görevin yerine getirilmesi konusundaki fikirlerimizi müzakere ettik.

İmralı'dan ve örgütten gelen silah bırakma açıklamalarının ardından mesele Türkiye'de siyaset merkezi olan Türkiye'nin demokrasinin kalbi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşulabilecek duruma gelmiştir. Burada bütün siyasi partilerin yapıcı bir uslupla sürecin bir an evvel sonlandırılması, yeni bir dönemin başlaması için önümüze çıkan fırsatın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ümit ederim ki önümüzdeki günlerde TBMM'de kurulacak komisyonun en verimli şekilde çalışması mümkün olsun. Bu komisyonun nasıl çalışacağı konusunda titiz bir çalışmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

HATİMOĞULLARI: PARLAMENTOYA ÇOK BÜYÜK SORUMLULUK YÜKLENMİŞTİR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise Başkan Kurtulmuş'a görevinde başarılar dileyerek, "İçinden geçtiğimiz süreç, barış ve demokratik toplum çağrısı ve akabindeki gelişmeler parlamentoya çok büyük sorumluluk ve görevler yüklemiştir. Bugün Sayın Meclis Başkanıyla bu konuları da müzakere ettik. Yeni dönemde parlamentonun bu konunun çözümü, barış sürecinin tesis edilmesi, Türkiye'nin demokratikleşmesiyle özellikle parlamentonun üzerine düşen görev ve sorumlulukları kendisiyle detaylı bir biçimde değerlendirme imkanı bulduk. Parlamento bünyesinde bu konunun çözümüne dair büyük katkı vereceğine inandığımız komisyon çalışmalarını da önümüzdeki süreçte Sayın Başkan tarafından kendilerinden dinlemiş olduk" şeklinde konuştu.