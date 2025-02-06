Kurtulmuş\'tan Gazze ve Filistin Açıklamaları

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, " Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması; hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar, Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da mantığa da aykırıdır, rasyonel değildir, gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir." dedi.

Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Ahmed Al Musalam ile TBMM'de bir araya geldi.

Numan Kurtulmuş ve Al Musalam, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Tören Salonu'nda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Bahreyn Temsilciler Meclisi Arasında İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam, imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kurtulmuş, Al Musalam ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu ziyaretin, iki ülke arasında var olan iyi ilişkilerin daha da iyi bir noktaya doğru gitmesine vesile olması temennisinde bulundu.

Numan Kurtulmuş, imzalanan işbirliği protokolünün, parlamentolar arasındaki işbirliğinin ahdi zeminini oluşturacağını ve bundan sonra her alanda iki ülkenin parlamentosunun işbirliğinin çok daha güçlü bir hale geleceğine yürekten inandığını belirtti.

Bugün, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü olduğunu anımsatan Kurtulmuş, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok ağır bir fatura ödediğimiz, çok ağır bir hüznü yaşadığımız ve acı hatıraları uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek olan bu deprem felaketinin gerçekten kısa bir süre içerisinde yaralarının sarılmaya gayret edilmesi, depremin duyulduğu ilk andan itibaren kamu kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın, uluslararası camianın, Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönüllü insanların koşarak deprem bölgesine yardıma gelmeleri her türlü takdirin üstündedir. İlk andan itibaren hem uluslararası camianın Türkiye'ye göstermiş olduğu destek ve dayanışma duyguları hem de aziz milletimizin bütün fertlerinin ortaya koyduğu kardeşlik ve dayanışma ruhu her türlü takdirin üstündedir."

Böylesine büyük bir felaketin hemen ardından, çok kısa bir süre içerisinde Türkiye'nin, derlenip toparlanma, deprem bölgelerindeki şehirlerin yeniden imar edilmesi ve ayağa kaldırılması sürecini yaşadığını ve bunun devam ettiğini ifade eden Kurtulmuş, yıl sonu itibarıyla 450 bin konutun, iş yerinin ve köy evinin tamamlanacağını ve hak sahiplerine verileceğini bildirdi.

Şu ana kadar 201 bin 580 konut, iş yeri ve köy evinin hak sahiplerine verildiğini belirten Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki kısa süre içerisinde, bu yıl içerisinde diğerleri de tamamlanacak ve depremin yaraları, en azından fiziki yaraları hafifletilmiş olacaktır." diye konuştu.

"İşbirliklerimizi artırarak devam ettireceğiz"

Bahreyn Temsilciler Meclisi Başkanı Al Musalam ile önemli bir görüşmeyi gerçekleştirdiklerini dile getiren Kurtulmuş, mevkidaşıyla iki ülke arasındaki meseleler ve iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye götürülmesi için beklentilerin ve temennilerin ele alındığını, bölgesel ve küresel meselelere karşı Türkiye ve Bahreyn olarak karşılıklı görüşlerini teyit ettiklerini aktardı.

Bölgesel ve küresel meselelerin birçoğunda Bahreyn ve Türkiye arasında neredeyse tam manasıyla bir mutabakatın olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Türkiye-Bahreyn ilişkilerinin ticarette, turizmde, enerjide, savunma sanayide ve diğer ilgili alanlarda çok daha kısa bir süre içerisinde fevkalade iyi bir şekilde gelişeceğini ümit ediyoruz, bu konudaki işbirliklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Ayrıca bölgesel meseleler konusunda da ortak tavrımızı, ortak bakış açımızı teyit ettik. Bu istikamette yürüyüşümüzü de sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Türkiye için başından itibaren özellikle Körfez ülkelerinin güvenlik ve istikrarının fevkalade önemli olduğunu, bölgede yaşanan türbülansların, çalkantıların, gerilimlerin azaltılması konusunda Körfez ülkeleri arasındaki işbirliği ve dayanışmanın da son derece önemli ve belirleyici olduğunu kaydeden Kurtulmuş, altı Körfez ülkesinin oluşturduğu işbirliğinin istikrarına ve güvenliğine de büyük önem verdiklerine dikkati çekti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Filistin meselesine yaklaşımda Bahreyn ile benzer fikirler içerisinde olduklarını, her iki ülkenin de Filistin'de iki devletli bir çözümden başka bir yol olmadığına kesin bir şekilde inandığını söyledi.

"Trump'ın, Netanyahu'ya verdiği akıl dışı destek asla kabul edilemez"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planına ilişkin değerlendirmede de bulunan Kurtulmuş, şu görüşleri paylaştı:

"Maalesef iki gün evvel, ABD'nin yeni seçilmiş başkanının ortaya koyduğu fikirler ve zaten kendisi bir savaş suçlusu olarak uluslararası mahkemelerde yargılanan, yargı süreçleri devam eden Netanyahu'ya vermiş olduğu akıl dışı destek asla kabul edilemez. Orada dile getirilen fikirler asla kabul edilemez.

Gazze'nin Filistinlilerden arındırılması; hatta ve hatta artık dillerindeki baklayı da çıkardılar, Batı Şeria'nın da Filistinlilerden arındırılması insan haklarına da uluslararası hukuka da mantığa da aykırıdır, rasyonel değildir, gerçekleşmesi asla mümkün olmayacak bir hayalden ibarettir. Filistin toprakları, kıyamete kadar Filistinlilerin vatanı olarak kalmaya devam edecektir. Artık bu gelişmeler bir kere daha teyit etmiştir ki İsrail'deki Netanyahu ve çetesinin akıllanmaz Arzı Mevud hayallerine ve onu destekleyenlerin ortaya koyduğu bu pervasız tutumlarına dünya 'dur' demeyi bilecektir. Bu süreçte zaten 1,5 yıl içerisinde her türlü ağır bedeli ödemiş olan Filistin halkına karşı yapılan bu zulüm sona erdirilmeli, sağlanmış olan ve takdirle karşıladığımız ateşkes kalıcı hale getirilmeli, bu ateşkesin kalıcı hale getirilmesiyle birlikte oradaki halka ihtiyaçları olan insani yardımların ve sağlık yardımlarının yapılması şarttır. Bunların üzerine yoğunlaşmamız gerekirken, zaten var olan bu ateşkesi daha kırılgan hale getirmek akıl karı değildir. Hele hele bunun üzerinden kalıcı bir etnik temizlik planının var olduğunu deşifre etmek, akla da aykırıdır, rasyonaliteye de aykırıdır, dünyanın da kaldıramayacağı kadar büyük bir yüktür."

İlk andan itibaren bölge ülkelerinin gösterdiği tepkiyi de takdirle karşıladıklarını söyleyen Kurtulmuş, "İnsan haklarından, demokrasiden, ülkelerin egemen eşitliğinden bahseden, buna inanan bütün ülkelerin, halkların her birisinin, özgürce yaşama hakkı olduğuna inanan bütün ülkelerin bu akıl almaz teklife 'dur' demesi ve bu hayalperest uygulamaya asla geçit vermemesi gerekir." vurgusunu yaptı.

Bu konuda Bahreyn ve Körfez ülkeleriyle aynı noktada durduklarını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Şunu bir kez daha bütün yalınlığıyla söylemek isterim ki dünyanın hiçbir gücünün arkasında hangi askeri, siyasi güç olursa olsun Filistin topraklarını Filistinlilerden arındırması mümkün değildir. İnsanlık, Filistin halkının yanında durduğunu 1,5 yıllık soykırım, katliam sürecinde ortaya koymuştur. Bu fikre, başta Amerika'nın aklıselim sahibi insanları olmak üzere dünyanın bütün milletleri karşı çıkar. Uygulanamaz ve asla teklif edilemez bir projedir."

(Sürecek)