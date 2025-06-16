Kurtulmuş\'tan HÜDA PAR Ziyareti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşılarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir'i kabul etti" denildi.