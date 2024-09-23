Kurtulmuş'tan Türkçe Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Türkçe Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Türkçe Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova'da Rus medya mensuplarına Türkçe kursunun açılışını yaptı.

23.09.2024 17:35
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten inanıyorum" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde İletişim Başkanlığı'nın işbirliği ile Rus medya mensuplarına yönelik özel Türkçe kursunun da açılışını gerçekleştirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Rusya'nın başkenti Moskova'da, Yunus Emre Enstitüsü'nü ziyaret etti. Burada düzenlenen programda konuşan Kurtulmuş, "TBMM Başkanı" olarak milletvekilleriyle Rusya'ya yaptıkları resmi ziyaretin ilk programını Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi. Binanın açılışını 2018'de Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yaptığı dönemde gerçekleştirdiğini anlatan Kurtulmuş, o günden bu yana Yunus Emre Enstitüsü'nün Moskova'da değerli hizmetler yaptığını, bunu da yakından takip ettiğini dile getirdi. Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü'nün Türkiye'nin uluslararası alanda en önemli diplomasi kuruluşlarından olduğunu ve bugün itibarıyla dünyada yaklaşık 90'a yakın Yunus Emre merkeziyle Türk dilinin öğretilmesi, Türk kültürünün tanıtılması açısından önemli çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

"Yaklaşık 10 farklı lehçedeki Türkçe, günümüzde de konuşulmaya devam etmektedir"

Dili, sadece bir bilgi olarak değil aynı zamanda kültürler ve halklar arasında köprü kurma becerisini artıracak bir "gönül vasıtası" olarak gördüklerini ifade eden Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'da böylesine önemli bir Türkçe dil enstitüsünün varlığının fevkalade önemli olduğunun altını çizmek isterim. Rusya, Türkolojinin tarih boyunca en önemli merkezlerinden birisi olmuştur. Türkolojinin büyük üstatları Moskova'da, Rusya'da yetişmişler, Türkoloji enstitülerinde fevkalade önemli dil çalışmaları gerçekleştirmişlerdir. Ayrıca çok geniş bir coğrafyada yer alan Türk soylu Rus vatandaşları dolayısıyla Rusya Federasyonu'nda, Türkçe en çok konuşulan lokal dillerden birisidir ve yaklaşık 10 farklı lehçedeki Türkçe, günümüzde de konuşulmaya devam etmektedir. Onun için buradaki Yunus Emre Enstitüsü'nün fevkalade güzel çalışmaları sürdüreceğine yürekten inanıyorum. Rusya ile Türkiye arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerinin en önemli araçlarından birisinin de Türkçe olacağına yürekten inanıyorum"

Rus medyasında çalışan gazetecilere verilecek Türkçe eğitiminin de bugün başlayacağını söyleyen Kurtulmuş, bu vesileyle Rus medyasıyla da bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mehmet Ülker ise, Yunus Emre Enstitülerinin "Türkiye'nin kültürel diplomasisinin en önemli unsurlarından birisi" olarak çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Enstitüde, 7 farklı kurs türünde ve 16 grupta 162 kursiyerin Türkçe öğrenmeye devam ettiğini aktaran Ülker, ayrıca yıl içinde kültürel etkileşime konu yüze yakın farklı etkinlik ve faaliyeti gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Konuşmaların ardından, Rus halk oyunları gösterileri düzenlendi, Art Vue Moskova Sanat Topluluğu tarafından hazırlanan "Rus Ressamların Eserlerinden Türkiye Esintileri Resim Sergisi"nin açılışı yapıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Enstitüdeki program kapsamında, Ankara'daki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un eşi Marina Karlova'ya hediye takdim etti.

Rus medya mensuplarına yönelik özel Türkçe kursu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde İletişim Başkanlığı'nın işbirliği ile Rus medya mensuplarına yönelik özel Türkçe kursunun da açılışını gerçekleştirdi. Öğrenciler ile sohbet eden Kurtulmuş, Türk kültürünü çok iyi tanımak için Türkçe öğrenmenin önemine işaret etti. Kurtulmuş, "Türkçe öğrenmek için Türk dizilerinin de çok faydası olacak. Dünyanın birçok yerinde böyle Türkçeyi gayet güzel öğrenmiş insanlarla karşılaşıyoruz. Sorduğumuz zaman bunların çoğunluğu da televizyon dizilerinde Türkçeyi öğrendiğini anlıyoruz" dedi.

Kurtulmuş, daha sonra Moskova Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Ülker ile Moskova Büyükelçiliği İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi den çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Programda, TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Mehmet Satuk Buğra Kavuncu, Türkiye-Rusya Federasyonu Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da yer aldı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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