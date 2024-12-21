Kurtulmuş'tan Türkçe Zenginliği Vurgusu - Son Dakika
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Politika

Kurtulmuş'tan Türkçe Zenginliği Vurgusu

Kurtulmuş\'tan Türkçe Zenginliği Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı'nda dil ve kültürün önemini vurguladı.

21.12.2024 21:57
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'da düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programında, "Türkçe, bir zenginliktir. Türkçe, bir dil olarak zenginliktir ama bir kültür olarak, bir gönül olarak ve bir bağ olarak da zenginliktir" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya'daki temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, başkent Üsküp'te Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) tarafından bir otelde düzenlenen 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı programına katıldı. Kurtulmuş programda yaptığı konuşmada, 21 Aralık'ın Türk toplumu tarafından Kuzey Makedonya'da Türkçe Eğitim Bayramı olarak kutlanmasının ve bu günün resmi bir gün olarak ilan edilmesinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti. Türk vatandaşların Türkçe Eğitim Bayramı'nı kutlayan Kurtulmuş, bu bayramın Kuzey Makedonya topraklarında kıyamete kadar sürmesi temennisini dile getirdi. Dilin önemini ifade ederek, Türkçede dilin hem lisan hem gönül anlamına geldiğini aktaran Kurtulmuş, "Türkçe, bir dil olmanın çok üstünde bir özelliğe sahiptir. Yunus Emre'den, Karacaoğlan'dan, Hacı Bektaş-ı Veli'den, Hacı Bayram-ı Veli'den itibaren asırlar boyunca birikmiş olan kültürün bugünkü ifadesi, anlatımıdır. Orta Asya'dan itibaren gelen bu kültürel birikimimiz, Ahned Yesevi'nin edebiyle, anlatımıyla asırlar boyunca Anadolu coğrafyasını ve Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar uzanan bu geniş coğrafyada çok büyük toplulukları etkisi altına almıştır. Esasında gönülden konuşabilmeyi başardığımız oranda insanlık değerimizi de artırabiliyoruz" dedi.

"Balkan coğrafyasında gönülden konuşma beceresini kazanmış olan bir milletin çocukları olarak etkili olduk"

Kurtulmuş, "İnsanoğlu, ne kadar çok gönülden konuşur, ne kadar çok gönlüyle dilini yönlendirebilirse; dünyada barışın, insanlar arasında hoşgörünün daha fazla etkili olacağına inanıyoruz. Onun için bu Türkçe bayramını sadece bir dil bayramı olarak değil, aynı zamanda bir gönül bayramı, bir kültür bayramı, bir medeniyet bayramı ve bir büyük medeni birikim bayramı olarak ele almanın son derece faydalı olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.

Bugünün dünyasında, insanların barış içinde yaşamaya ihtiyaç duyduğu bir ortamda, gönülden konuşabilme beceresine sahip olan insanlara ve medeniyetle ihtiyaç bulunduğunu belirten Kurtulmuş, "Altı asır boyunca, yani Balkan coğrafyasında gönülden konuşma beceresini kazanmış olan bir milletin çocukları olarak etkili olduk. Bu coğrafyada bütün farklı milletlerin, farklı dinlerin, farklı mezheplerin, farklı etnik yapıların bir arada olduğu ve her birisinin 'komşu kapıcık'larla birbirine bağlı olduğu bir büyük medeniyet birikimine sahip olduk" ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, "Komşu kapıcıklarıyla birlikte barış içinde yaşayabilen bir insanlık atmosferini yeniden kurmamız, yeniden sadece bu coğrafyada değil bütün dünyada hakim kılmamız herhalde insanlık adına yapılacak en önemli işlerden birisidir" şeklinde konuştu.

"Türkçe bir zenginliktir"

Kuzey Makedonya yönetiminin Türk toplumuna sağladığı birlikte barış içinde yaşama imkanlarını da her türlü takdirin üstünde gördüklerini belirten Kurtulmuş, "Türkçe, bir zenginliktir. Türkçe, bir dil olarak zenginliktir ama bir kültür olarak, bir gönül olarak ve bir bağ olarak da zenginliktir. Bu zenginliğin, Kuzey Makedonya Türk toplumu tarafından kuvvetlendirilerek sürdürülmesi, sonraki nesillere aktarılması ise hepimizin ortak sorumluluğundadır" dedi.

Kurtulmuş, bu çabalara destek veren MATÜSİTEB başta olmak üzere TİKA'ya, Yunus Emre Enstitüsü'ne, Maarif Vakfı'na, Balkan Üniversitesi'ne, Türkiye adına faaliyet gösteren bütün kurumlara teşekkür etti.

Bugünkü resmi görüşmelerinde, Türkiye adına faaliyet gösteren bütün kurumların faaliyetlerinin Kuzey Makedonya'nın Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı tarafından fevkalade büyük takdirle karşılandığını ve işlerinin kolaylaştırıldığını gördüğünü dile getiren Kurtulmuş, "Kültürel diplomasi kurumlarımızın buradaki varlıkları, aslında iki ülkeyi de birbirine yakınlaştıran en önemli köprülerden birisidir. Makedonya'da var olan Türk toplumu, aynı zamanda Türkiye'de var olan Kuzey Makedonya kökenli vatandaşlarımız o köprüyü çok sağlam bir şekilde günler ve yıllar içerisinde kurmuşlardır. Şimdi bu köprüyü, kültürel diplomasi kurumlarımız vasıtasıyla daha fazla sağlamlaştıracak ve ileriye taşıyacağız" diye konuştu.

"Güven ve istikrar hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır"

Türkiye'nin, bağımsızlığını kazandığı ilk gününden itibaren Kuzey Makedonya'yı tanıyan ilk ülkelerden birisi olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, Türkiye'nin, her zaman ve her vesileyle Kuzey Makedonya'nın haklı taleplerinin yanında durduğunu, her zaman dostluğunu gösterdiğini ve bu dostluğunu da sürekli bir şekilde ileriye taşıdığını belirtti. Bundan sonraki süreçlerde de Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın, bölgenin iki önemli devleti olarak Balkanlarda istikrarın sağlanması için birlikte çalıştığını vurgulayan Kurtulmuş, "Güven ve istikrar hem kültürün hem milli bekanın en önemli unsurlarıdır. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Balkanların paramparça hale gelmesi, o süreçte yaşanan büyük acılar, farklı Balkan ülkelerinin karşı karşıya kaldığı büyük sınamalar hepimizin hafızalarındadır. Şimdi diyoruz ki, artık daha fazla, Balkan ülkelerindeki halklar arasında farklılıkları konuşmanın zamanı değildir. Balkan ülkelerinde güveni ve istikrarı sağlamak, karşılıklı anlayış içerisinde, iş birliği içerisinde, dayanışma içerisinde ortak hedeflere doğru kol kola hareket etmeyi gerektiriyor. Türkiye olarak, Balkan ülkelerinin hiçbiri arasında ayrım gözetmeksizin hepsiyle birlikte iyi ilişkileri geliştirmeyi arzu ediyor, bu istikamette inisiyatif alıyor ve Balkan ülkeleri arasında var olan ihtilafların da karşılıklı müzakereyle, rızayla çözülmesinin en doğru yol olduğuna yürekten inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Demokratik bir Suriye'nin inşa edildiği bir gelişmeyi görmek istiyoruz"

Kurtulmuş, dünyada yaşanan sorunların karşılıklı rıza ve müzakereyle çözülememesi halinde ne büyük sorunlarla karşılaşılacağının birçok sınamasının şu anda yaşandığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin güney bölgesinde devam eden Suriye'deki gelişmeler, 61 yıldır despot bir rejimin yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan gelişmeler hepimizin ümitvar olmamız gereken bir döneme işaret ediyor. Türkiye olarak Suriye'de bu kadar fazla etnik, mezhebi, kültürel farklılıklara rağmen hep birlikte bu farklılıkların bir çatı altında toparlandığı, istikrarın sağlandığı, güvenin sağlandığı, demokratik bir Suriye'nin inşa edildiği bir gelişmeyi görmek istiyoruz. Bu çerçevede Türkiye'nin, yeni Suriye yönetimine ve Suriye halkının tamamına karşı yapacağı en büyük destek, demokratik rehberliktir" şeklinde konuştu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin de bir an evvel sonlandırılmasının en temel beklentileri olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Her iki tarafın da kabul edeceği adil bir barışın sağlanması hem Balkan ülkelerine hem Avrupa ülkelerine hem de dünya barışına büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

"Uluslararası camianın acilen harekete geçmesi, İsrail'i durdurması şarttır"

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında işlendiği insanlık suçlarına ve katliam boyutlarını aşan soykırımlarına da işaret ederek, "Bunun da bir an evvel bitirilmesi için artık görmeyen, duymayan ve İsrail'in saldırganlığını önlemeyen uluslararası camianın acilen harekete geçmesi, İsrail'i durdurması ve Filistin'e de artık güven ve istikrarın geleceği yeni bir dönemin başlaması şarttır. Türkiye olarak bütün dostlarımızı bu istikamette önce İsrail'in durdurulmasına, bu saldırganlıklara son verilmesine ve bölgede barışın sağlanması için ciddi bir şekilde gayret sarf edilmesine Kuzey Makedonya'dan davet ediyoruz. Ümit ediyorum ki Türkçe'nin asırlar boyunca biriktirdiği, gönül dili olarak insanlara sunduğu, birlikte barış içinde yaşama imkanlarını verdiği bu büyük kültürel zenginlik, bugünün dünyasına da ışık tutar ve bugünün dünyasında da insanların huzur ve barış içerisinde karşı taraftakini anlayarak beraber yaşayabileceği bir dünyayı kurmak nasip olur diyorum" diye konuştu.

Kurtulmuş, konuşmasının ardından, 21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı dolayısıyla çeşitli alanlarda düzenlenen programlarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gaşi'nin de katıldığı programda, çok sayıda davetli ve Türk toplumu temsilcisi yer aldı. - ÜSKÜP

Kaynak: İHA

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