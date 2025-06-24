TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM eski başkanları Ömer İzgi, Bülent Arınç, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, Cemil Çiçek, İsmet Yılmaz, İsmail Kahraman, Binali Yıldırım ve Mustafa Şentop ile bir araya geldi. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a, 28'inci Yasama Dönemi 2'nci Devre Meclis Başkanı seçilmesi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerinin iletildiği görüşmede; TBMM'nin önümüzdeki dönem çalışmaları ve 'Terörsüz Türkiye' hedefi kapsamında istişarelerde bulunuldu" denildi.
Son Dakika › Politika › Kurtulmuş ve Eski Başkanlar Buluştu - Son Dakika
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