Kurtulmuş ve Holownia'dan İkili İlişkiler Vurgusu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Polonya Meclis Başkanı Holownia ile görüştü

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te, Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia ile bir araya geldi.

Kurtulmuş, Holownia ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türkiye-Polonya arasında her alanda var olan tarihi ilişkilerin stratejik işbirliği seviyesinde olduğunu ve her geçen gün bu ikili ilişkilerin artmasından da memnuniyet duyduklarını belirtti.

Polonya'nın Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığını yapacak olmasının da Türkiye-Polonya ilişkilerinin gelişmesi bakımından önemli bir fırsat olduğuna işaret eden Kurtulmuş, "Polonya'nın, Türkiye'nin AB üyeliğine verdiği destekten dolayı müteşekkiriz. Çeşitli nedenlerle özelikle AB'de zaman zaman Türkiye'ye karşı uygulanan taraflı ve çifte standartlı yaklaşımlarla Türkiye'nin AB üyeliği bugüne kadar gerçekleşmemiştir. Türkiye tabii ki kendisine uygulanan çifte standarda hiçbir zaman rıza göstermeyecek, aynı zamanda AB tam üyelik perspektifinden de hiçbir zaman vazgeçmeyecektir." dedi.

Bölgesel konular hakkında da değerlendirmede bulunan Kurtulmuş, Rusya- Ukrayna arasında devam eden ve on binlerce insanın ölümüne neden olan savaştan dolayı duydukları kaygıyı paylaştı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşındaki tavrının başından beri net ve açık olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "2014'te Kırım'ın ilhakıyla başlayan süreçte; toprak ilhaklarını, Ukrayna'nın bazı bölgelerinin ilhak edilmesini kabul etmediğimizi, bunun uluslararası hukuka uygun olmadığını her platformda dile getiriyoruz ve dile getirmeye devam edeceğiz. Türkiye başından itibaren her iki tarafla da konuşabilen tek ülke olarak bu savaşın bir an evvel adil bir barış temelinde sonlandırılması gerektiği fikrini ortaya koymuştur, bunun için çok uğramıştır, uğraşmaya da devam ediyoruz." diye konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının bitmesini istemeyen ülkelerin varlığına dikkati çeken Kurtulmuş, "Bu savaş, sadece Ukrayna ile Rusya arasındaki bir savaş olmasının çok ötesine geçmiştir. Rusya ile tüm Batı dünyası arasındaki bir savaşa dönüşme potansiyeline sahiptir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunarak bu savaşın bir an evvel bitirilmesi, dünya barışına yapılacak en büyük katkılardan birisidir." ifadesini kullandı.

Gazze'de devam eden ve Lübnan'a da sirayet etme potansiyeli taşıyan İsrail'in saldırganlığını da dile getiren Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında 7 Ekim'den bu yana gerçekleşen İsrail'in saldırılarında istatistiği tutulabilen 42 bine yakın insan katledilmiştir. Kaybolan ve yıkıntıların altında kalan çok sayıda insan olduğu da tahmin edilmektedir. Bütün dünyanın gözü önünde ve hiçbir uluslararası hukuk kuruluna uymadan Netanyahu ve çetesi saldırganlığını sürdürmektedir. Ne yazık ki başta ABD olmak üzere bazı ülkelerin sınırsız ve koşulsuz desteğini yanlarına aldıkları için her türlü pervasızlığı icra etmekten çekinmiyorlar. En son Lübnan'da ardı ardına gerçekleştirilen siber saldırılar da bu saldırganlığının geldiği vahim boyutları göstermesi bakımından artık bütün insanlığı uyarıcı bir mahiyettedir. Eğer İsrail'in bu saldırganlığı durdurulamazsa korkarım ki dünya bölgesel ve küresel büyük çatışmaların içine sürüklenecektir."

Polonya Meclis Başkanı Szymon Holownia ise TBMM'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, ziyaretinin iki ülke parlamentoları arasındaki ilişkilerde yeni dönemin başlangıcına vesile olması temennisini dile getirdi. Polonya Meclisi'nde halkın desteğiyle çoğunluğu elde ettiklerini ifade eden Holownia, kendilerini seçen halkın, iç ve dış politikada işbirliklerinin artırılmasını istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Polonya için çok önemli bir partner olduğunu vurgulayan Holownia, turizm, eğitim ve ekonomi alanlarındaki işbirliklerin çeşitlendirilmesini arzu ettiklerini belirtti. Yerel yönetimler ve bölgesel konularda işbirliğine açık olduklarını aktaran Holownia, özellikle savunma sanayi konusunda Türkiye ile işbirliğini artırmak istediklerini, bu konuda Polonya'da sanayinin gelişmesiyle istihdamın da artırılacağını ifade etti.

Holownia, Polonya'nın AB Dönem Başkanlığı sırasında Türkiye'nin AB'nin parçası olması gerektiğini vurgulayacaklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında da değerlendirmede bulunan Holownia, 21. yüzyılda Avrupa bölgesinde taarruz niteliğindeki saldırılara yer olmadığını, bunu kabul etmediklerini söyledi.

Rusya'ya yönelik yaptırımlara katıldıklarını ve bunun devam etmesi gerektiğini düşündüklerini dile getiren Holownia, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında takındığı tutumu saygıyla karşıladıklarını, Türkiye'nin bu savaşta önemli görev yürüttüğünü belirtti.

Holownia, Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için ise iki devletli çözümün şart olduğunu vurguladı.

Orta Doğu'daki durumun bir felaket olduğunu belirten Holownia, bölgedeki hedeflerinin bir an önce barışın sağlanması olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmenin ardından Polonya Meclis Başkanı Holownia ile TBMM Genel Kurul salonunu gezdi ve FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan alana karanfil bıraktı.