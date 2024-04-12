Kütahya'da Hamas liderinin oğulları ve torunları için gıyabi cenaze namazı kılındı
KÜTAHYA - Kütahya'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları, torunları ve Gazze'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Bayramın 1. günü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Haniye'nin oğulları Hazem, Amir ve Muhammed Haniye ile torunları ve Gazze'de şehit olan Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Kütahya Ulu Cami'de, Cuma namazı sonrasında kılınan gıyabi cenaze namazının ardından Gazzeli şehitler için dua edildi. Diyanet Sen Kütahya Şubesi Başkanı Ülfet Balon, cenaze namazı sonrası yaptığı açıklamada, "Altı gün savaşlarında bölgenin en güçlü ülkelerini dize getiren İsrail, neredeyse yirmi yıldır abluka altında tuttuğu Gazze direnişine karşı hiçbir askeri başarı elde edemedi. Gazze, direnişiyle onurlu ve aziz. Ümmet; Ramazan, iftar ve hatta bayram telaşıyla mahcup ve aciz. Gazze, direnişiyle, şehadetleriyle ders vermeye, uyandırmaya, devam ediyor. İslam dünyası ise anlamıyor. İnsanlık için feveran, ümmet için sitem olan bu haykırışı çok iyi anlıyoruz. Mahcubiyetimiz tevil kaldırmıyor ama bizler, sussak da tarihin susmayacağını bilerek konuşmaya, gücümüz yettiği sürece konuşmaya, gücümüzün yettiği her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Dualarımız ısrarlı bir şekilde devam edecek. Yardımlarımız, boykotumuz kesintisiz sürecek Allah'ın izniyle. Ne Gazze'de, ne başka coğrafyalarda tüm zulümlerin kökü kazınıp, tüm zalimlerden hesap sorulana kadar durmayacağız. Yeryüzünde direnişin ve umudun adı olan Gazze, zaferin de adı olacak inşallah. İsrail'e ihracat kısıtlamasını olumlu buluyoruz. Özellikle altını kalın çizgilerle çizerek şu hususu belirtmek istiyoruz. Çifte vatandaş olup İsrail vatandaşı olarak 7 ekimden sonra İsrail'e destek vermek üzere oraya giden kişilerin tespit edilerek vatandaşlıktan çıkarılmalarını talep ediyoruz. Siyonizmin en büyük can damarı olan ekonomik gücünü baltalayacak boykotu bir silah olarak kullanmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile Ramazan bayramının birinci gününde 3 oğlu ve 3 torunu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'yi tebrik ediyoruz. Ailesinden altmış kişiyi bu savaşta şehit veren bir liderliğin bozulmayan metaneti karşısında tüm azgın güçlerin diz çökeceğine inanıyoruz. Ramazan Bayramı vesilesiyle, Siyonist savaş makinesi karşısında gösterdikleri direnç, fedakarlık ve efsanevi kararlılıklarından dolayı kardeşlerimizi kutluyor, Aksa Tufanı savaşında ve Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda şehit edilen kardeşlerimize ve vatanımızın, milletimizin birliği ve beraberliği için, bayrağımızın inmemesi, ezanımızın susmaması, topraklarımızın bölünmemesi için bu topraklarda şehit olan askerlerimize rahmet ediyoruz. Yüce Rabbimden yaralılarımıza ve hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Siyonist düşmanın hapishanelerindeki tutuklu ve mahkumlara özgürlük, dünyanın tüm ribat noktalarında İslam ümmetinin onurunu koruyan mücahitlerimize, Allah'ın izni ve kudretiyle yakın bir zamanda apaçık bir zafer nasip etmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.
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