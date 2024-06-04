Latin Amerika Ülkeleri, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanını Tebrik Etti - Son Dakika
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Politika

Latin Amerika Ülkeleri, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanını Tebrik Etti

Latin Amerika Ülkeleri, Meksika\'nın İlk Kadın Devlet Başkanını Tebrik Etti

Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Meksika'daki seçimleri kazanan Claudia Sheinbaum'u tebrik etti. Kolombiya, Brezilya, Küba, Venezuela, Şili, Uruguay, Bolivya, Paraguay ve Peru devlet başkanları, Sheinbaum'un seçilmesini kutlayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi ve bölgesel işbirliğinin artması için çalışacaklarını belirtti.

04.06.2024 04:13
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Latin Amerika ülkelerinin liderleri, Meksika'daki seçimleri kazanarak ülke tarihinin ilk kadın devlet başkanı olan Claudia Sheinbaum'u tebrik etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından, Sheinbaum ile fotoğrafını paylaşarak, "Meksika, tarihindeki ilk kadın devlet başkanını ve yenilikçi bir insanı seçti. Bu sonuç, Meksika halkı ve demokrasisi için zaferdir. Arkadaşım Claudia Sheinbaum'u tebrik ediyorum, Latin Amerika'nın birliği ve ilerlemesi için birlikte çalışacağız." ifadesini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından Sheinbaum'u tebrik ederek, "Claudia'nın seçim başarısından ötürü çok mutluyum. Ticaretimizi ve ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için Meksika'ya gitmeyi planlıyorum. Bizler Latin Amerika'nın en büyük iki ekonomisiyiz ve iki ülkenin iş insanları arasında başarılı bir ticaret yürütülüyor." dedi.

Küba Devlet Başkanı Miguez Diaz Canel, seçimi kazanan Sheinbaum ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Meksika Devlet Başkanı seçilmesinden ötürü Claudia'yı bir kez daha en içten şekilde tebrik ettim. İki ülke ilişkilerine karşılıklı fayda sağlayacak konular için birlikte çalışmaya hazırız. Aynı zamanda Meksika'yı olağanüstü şekilde başarıyla yöneten Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'a şükran borçluyuz." diye konuştu.

"Çok yaşa Meksika"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da X sosyal medya platformundan Sheinbaum'u kutlayarak, "Meksika'da olağanüstü bir yurttaşlık ve demokrasi gösterisi oldu. Seçilmiş Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'u ve Morena partisini tebrik ediyorum. Büyük zaferiniz için sizleri kucaklıyorum, Çok yaşa Meksika!." değerlendirmesinde bulundu.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, sosyal medya hesabından Sheinbaum'u tebrik ederek, "Meksika'nın ilk kadın devlet başkanı olarak seçilen Claudia Sheinbaum'u kutluyorum. Umarım liderliği ve sosyal yenilik programlarıyla bölgeye ilham verir. Tüm Meksika halkına kucak dolusu sevgiler." dedi.

Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle, X hesabındaki paylaşımında, "Claudia Sheinbaum'a yeni görevinde başarılar diliyorum ve ülkelerimiz arasındaki bağları daha da güçledirmek için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, X hesabından Sheinbaum'u tebrik ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Çok uluslu Bolivya Devleti adına sayın Claudia Sheinbaum'u kutluyor ve en içten başarımı dileklerimi sunuyorum. Tüm Meksika halkını seçim sürecinde gösterdikleri geniş katılım ve demokratik iradeleri dolayısıyla selamlıyoruz. Halklarımız arasındaki ilişkilerin güçlenerek kardeşlik, işbirliği ve dayanışma yolunda ilerleyeceğine inaniyoruz. Bölgesel entegrasyon ve çok kutuplu dünyanın inşası yolunda birlikte çalışacağız. Çok yaşa Meksika!."

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da Sheinbaum'u sosyal medya hesabından tebrik etti, "Meksika'nın ilk seçilmiş kadın devlet başkanı Claudia Sheinbaum'u kutluyorum. Demokratik seçimlere göstedikleri yoğun katılımdan dolayı Meksika halkını tebrik ediyorum. Ülkelerimizin refahı için birlikte çalışmaya devam edeceğimizi umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Peru Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Meksika'nın seçilmiş devlet başkanı Sheinbaum'un zaferi kutlanarak, görev süresi boyunca başarılar dilendi ve iki ülke ilişkilerinin karşılıklı saygı çerçevesinde geliştirilmesi için gösterilen kararlılığın teyit edildiği vurgulandı.

Arjantin Dışişleri Bakanlığı internet sitesinden yapılan açıklamada, Meksika'da seçimi kazanan Claudia Sheinbaum tebrik edildi.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 135. yılı kutlandığı hatırlatılan açıklamada, Arjantin'in, Meksika ile çalışmaya istekli olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Latin Amerika Ülkeleri, Meksika'nın İlk Kadın Devlet Başkanını Tebrik Etti - Son Dakika

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